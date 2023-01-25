Tôi sững người sau khi đám bạn thân rõ mồn một bí mật cơ thể của bạn gái

Tâm sự 25/01/2023 16:36

Ngày đi chơi đã đến, tôi và Mai xuất hiện tại điểm hẹn trong ánh mắt trầm trồ của đám bạn thân. Dường như không ai tin được một đứa con trai nhút nhát và khô cứng như tôi lại chinh phục được Mai.

Tôi vừa tốt nghiệp đại học và bắt đầu tự do theo đuổi những đam mê của mình. Tôi may mắn được nhận vào làm trong một công ty đúng chuyên ngành thiết kế. Ngày phóng vấn, tôi gặp Mai - cô bạn gái xinh xắn cũng đến ứng cử. Thật trùng hợp khi tôi và Mai cùng trúng tuyển.

 

Tôi và Mai đã chính thức yêu nhau chỉ sau nửa năm vào làm việc ở công ty. Tôi rất tự hào khi có bạn gái xinh đẹp như Mai. Cô ấy là mẫu phụ nữ năng động, xinh xắn và thông minh. Đi đâu tôi cũng muốn rủ Mai theo cùng để được hãnh diện. Thông tin tôi có bạn gái mới của tôi đã được đám bạn thân cập nhật. Chúng nó nằng nặc bắt tôi và Mai ra mắt và quan trọng nhất là khao một bữa ra trò.

Kế hoạch về một buổi dã ngoại cuối tuần nhanh chóng được vạch ra. Chúng tôi sẽ di chuyển ra vùng ngoại ô bằng xe máy. Tại đây sẽ là tiệc nướng ngoài trời và màn đốt lửa trại đầy lãng mạn.

Ngày đi chơi đã đến, tôi và Mai xuất hiện tại điểm hẹn trong ánh mắt trầm trồ của đám bạn thân. Dường như không ai tin được một đứa con trai nhút nhát và khô cứng như tôi lại chinh phục được Mai.

Chúng tôi nhanh chóng lên xe để bắt đầu chuyến đi chơi. Suốt buổi tiệc, tôi bắt đầu để ý đến những ánh mắt khác lạ mà đám bạn dành cho Mai. Thoạt đầu tôi cho rằng đó là điều bình thường bởi Mai xinh đẹp và có thân hình bốc lửa. Thế nhưng câu chuyện đã trở nên điên rồ khi tôi tình cờ nghe được đám bạn nói chuyện trong lều. “Mày còn nhớ em Mai này không, nốt ruồi đỏ ở bên ngực trái hay phải ý nhỉ”, giọng thằng Huy đầy thô thiển. “Bên trái, tao chắc chắn là bên trái. Hôm đó tao còn chỉnh lại áo lót cho em nó mà”, thằng Kiên hả hê.

Tôi sững người sau khi đám bạn thân rõ mồn một bí mật cơ thể của bạn gái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi như chết lặng khi nghe được đoạn đối thoại này. Những gì Kiên quả quyết đúng là sự thật. Chính tôi cũng đã mê mẩn ngắm nhìn nốt ruồi son đỏ rực trên làn da trắng ngần của Mai.

Hàng loạt câu hỏi quái quỷ đã xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc đó. Mai với lũ bạn kia có quan hệ thế nào mà để lộ cả chi tiết nhạy cảm trên cơ thể?, Mai đã từng lên giường với cả Huy và Kiên? Hay Mai đã từng lộ video nóng trên mạng xã hội mà tôi không hay biết?

Những nghi vấn đó cứ dày vò tâm trí tôi. Tôi không còn tỉnh táo để hỏi cho rõ ràng sự việc. Trong cơn ghen tuông và tức giận, tôi đã bỏ mặc tất cả để ra về một mình. Tôi căm ghét đám bạn kia và cả Mai. Tôi không thể ngờ Mai có thể làm như không biết đám bạn của tôi trong khi bọn nó tường tận cả nốt ruồi trên ngực cô ấy.

Nhưng rồi tôi đã mắc sai lầm lớn. Sau khi cương quyết chia tay Mai mà không cần nghe một lần giải thích nào, tôi đã bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật. Thời còn là sinh viên, Mai có làm người mẫu ảnh cho khá nhiều cửa hiệu thời trang, trong đó có cả bikini. Nguyên nhân mà Huy và Kiên biết được Mai có nốt ruồi son ở ngực đó là trong một buổi chụp quảng cáo áo tắm. Huy nhận lời chụp ảnh cho cửa hàng của chị gái và rủ Kiên theo làm “trợ lý”.

Tôi nhận ra sự thật khi đã quá muộn. Mai không chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Cô ấy không tha thứ cho những suy nghĩ thiếu tôn trọng mà tôi dành cho cô ấy. Tôi hận bản thân mình đã quá nhỏ nhen và cũng hận đám bạn đã có cách nói chuyện quá thô lỗ khiến tôi có những hiểu lầm tai hại.

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