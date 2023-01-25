'Ngượng đỏ mặt' vì chồng khai hết chuyện phòng the cho mọi người biết

Tâm sự 25/01/2023 16:35

Khi chỉ có hai mẹ con, mẹ bảo chồng tôi chỉ được cái to con chứ tính cách như trẻ con, nghĩ gì nói đấy, không để ý đến tâm trạng mọi người xung quanh nhưng được cái thật thà, tốt tính. Bà khuyên tôi từ từ uốn nắn tính cách của chồng.

Tôi và chồng đều đã ngoài 30 tuổi, cả hai đến với nhau do mai mối. Chúng tôi yêu nhau hai tháng thì cưới nên thời gian tìm hiểu nhau chưa nhiều và tôi chưa hiểu hết về anh.

Về chung sống với nhau một tháng, tôi mới dần phát hiện ra con người thật của chồng. Tôi thấy anh chỉ được cái lớn tuổi chứ không có khôn ngoan. Có lần đến nhà tôi chơi, chứng kiến cảnh bố mẹ tôi cãi nhau gay gắt về một bộ phim trên truyền hình, chồng tôi về nhà tường thuật lại mọi chuyện với bố mẹ chồng. Sau đó anh cười thích thú và chê trách ông bà ngoại lớn rồi mà hay cãi nhau, gây mất đoàn kết gia đình. Biết tôi khó chịu, mẹ chồng yêu cầu chồng tôi đừng nói linh tinh nữa và lái sang chủ đề khác.

Khi chỉ có hai mẹ con, mẹ bảo chồng tôi chỉ được cái to con chứ tính cách như trẻ con, nghĩ gì nói đấy, không để ý đến tâm trạng mọi người xung quanh nhưng được cái thật thà, tốt tính. Bà khuyên tôi từ từ uốn nắn tính cách của chồng.

Tuần trước, bạn của chồng mời chúng tôi đến chơi và ăn cơm. Trong lúc nói chuyện, chị Ánh là vợ của bạn chồng tôi hỏi chuyện tôi bầu bì đến đâu rồi. Tôi bảo vẫn chưa thấy hiện tượng gì, khi nào có tin vui sẽ báo cho chị biết đầu tiên.

 

'Ngượng đỏ mặt' vì chồng khai hết chuyện phòng the cho mọi người biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chị Ánh bảo tôi nên chuẩn bị thật tốt trước khi sinh con để sau này sức khỏe của các con được tốt. Hai chị em đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ chồng tôi thật thà thổ lộ chuyện phòng the của hai vợ chồng cho anh chị ấy biết. Chồng thẳng thắn nói mình yếu sinh lý, rồi kể hết cả những lần hai vợ chồng gần gũi nhau. Nghe những lời anh nói mà vợ chồng chị Ánh cứ ôm bụng cười, còn tôi ngượng đỏ mặt mà không biết dùng lời nào để cắt ngang câu chuyện.

Chưa đầy 15 phút, chồng đã khai hết cho người ngoài biết. Tôi sợ anh chị Ánh không biết giữ mồm miệng thì chuyện của chúng tôi còn nhiều người biết nữa. Lúc về nhà, tôi trút hết tức giận lên người chồng và yêu cầu anh ấy sửa đổi tính nết trẻ con đi. Thật thà quá cũng không tốt, phải cân nhắc chuyện nào nên nói hay không nên nói với người khác. Đừng có phơi chuyện của gia đình mình cho cả thiên hạ biết.

Tôi nói đến thế rồi mà chồng vẫn bảo thủ, nói ai cũng như mình, kể cho vui có sao đâu. Tôi thật sự bất lực không biết khuyên bảo chồng thế nào nữa mọi người ạ?

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