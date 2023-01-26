Đã 10 năm vợ không cho gần gũi để làm 'chuyện chăn gốc' vì lý do động trời này

Tâm sự 26/01/2023 21:11

Thế rồi vào khoảng đầu năm 2013, trong một cuộc nhậu với bạn bè tôi vô tình gặp một cô gái, cô ấy đem lòng cảm mến tôi. Sự mềm mại và ngọt ngào của cô ấy khiến tôi cảm nhận sự ấm áp. Chúng tôi sau đó gặp lại và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

Vợ tôi là người đàn bà thông minh giỏi giang. Ngay từ khi mới cưới nhau, sự nghiệp của cô ấy đã rất thành công. Lúc tôi mới có mức lương khoảng 10 triệu một tháng, cô ấy là trưởng phòng một công ty nước ngoài với mức lương trên 100 triệu đồng/tháng.

Ở bên cạnh một người vợ quá thành công như thế, tôi ít nhiều cũng có chút chạnh lòng. Cưới nhau về được 5 năm, khi đã có 2 đứa con thì tôi quyết định nghỉ việc ra ngoài để đầu tư làm ăn riêng. Tuy nhiên, công việc làm ăn của tôi không mấy suôn sẻ.

Vợ tôi không mấy khi để ý vào những việc tôi làm. Cô ấy tự lo toan được kinh tế trong gia đình nên có tôi giúp vào hay không cũng không quá quan trọng. Tôi cũng vì thế khá thoải mái với những khoản đầu tư của mình và cũng hi vọng vào một ngày mình thành công để có thể nở mày nở mặt trước vợ.

Tình cảm vợ chồng tôi không quá nồng nhiệt, cũng không quá hờ hững. Vợ tôi đam mê công việc nhiều hơn, nhưng không hề bỏ bê gia đình. Chỉ là tính cách cô ấy có phần cứng rắn, lạnh lùng, nói năng lại không mềm mại, khiến tôi thi thoảng thấy mình có chút cô đơn. Thế rồi vào khoảng đầu năm 2013, trong một cuộc nhậu với bạn bè tôi vô tình gặp một cô gái, cô ấy đem lòng cảm mến tôi. Sự mềm mại và ngọt ngào của cô ấy khiến tôi cảm nhận sự ấm áp. Chúng tôi sau đó gặp lại và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

Thú thực, đối với cô gái ấy tôi chỉ xem như một chút say nắng chứ không hề tính chuyện lâu dài. Lần nào gặp nhau, tôi cũng nghĩ đây sẽ lần cuối cùng, bởi tôi biết tính của vợ tôi, cô ấy rất coi trọng việc chung thủy.

Đã 10 năm vợ không cho gần gũi để làm 'chuyện chăn gốc' vì lý do động trời này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không muốn vì sự bốc đồng ngoại tình của mình mà hủy hoại gia đình yên ấm. Nhưng thật chẳng ngờ, sau một lần tôi chở bạn gái đi khách sạn, không biết vô tình hay cố ý mà cô ấy đã đánh rơi hộp đồ trang điểm ngay dưới ghế phụ của xe hơi. Sau đó, tôi về chở vợ con đi siêu thị. Vợ tôi vừa bước lên xe, khi phát hiện ra hộp đồ trang sức, vợ lập tức làm toáng lên và rồi sóng gió gia đình tôi nổi lên.

Vợ tra hỏi, tôi hoảng quá, nên cố tình chối quanh chối co, nhưng cuối cùng vợ tôi vẫn biết. Cô ấy cho tôi 2 lựa chọn: một là ra tòa ly hôn, hai là tiếp tục sống chung nhưng không bao giờ được đụng vào cô ấy, không được bước vào phòng của cô ấy nữa và cũng không được ngoại tình.

Tôi đành chọn phương án 2 với hi vọng rằng thời gian sẽ làm cô ấy nguôi ngoai và tình cảm chúng tôi nối lại. Nhưng tôi thật chẳng ngờ, đã 10 năm trôi qua mà trái tim vợ tôi vẫn sắt đá.

Cô ấy vẫn chu toàn cuộc sống gia đình, nội ngoại 2 bên và con cái, nhưng đối xử với tôi thì lạnh nhạt. Tôi đã dùng rất nhiều cách nhiều chiêu để gạ gẫm lại vợ, để yêu chiều và chuộc tội, song cô ấy không tha thứ.

Chúng tôi đồng hành bên nhau như những người bạn đã được 10 năm, cô ấy cũng không đồng ý cho tôi có mối quan hệ bên ngoài. Chỉ cần nghe phong phanh tôi có bồ, cô ấy lại lập tức "phát hỏa" và đòi ly hôn. Để duy trì cuộc sống gia đình êm ấm, tôi phải đè nén cảm xúc và bản năng của đàn ông. Thi thoảng, tôi cũng chỉ dám lén lút đi ra ngoài để giải quyết vấn đề sinh lý đàn ông, nhưng lại cũng vô cùng căng thẳng vì sợ rằng vợ tôi sẽ biết được.

Tôi biết mọi sự đều là lỗi lầm của tôi gây ra trước, nhưng quả thực sau ngần ấy thời gian mà vợ tôi vẫn không thể tha thứ, không cho gần gũi, tôi không biết mình có thể tiếp tục cuộc sống như thế này được bao lâu nữa? Tôi phải làm sao?

Vì một câu nói thì thầm của chồng lúc nửa đêm mà vợ đổi ý, không ly hôn nữa

Vì một câu nói thì thầm của chồng lúc nửa đêm mà vợ đổi ý, không ly hôn nữa

Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Một buổi tối, đang ngồi làm việc thì anh kêu chóng mặt và đau đầu dữ dội một cách bất thường.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 3 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 7 giờ 38 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống