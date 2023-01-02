Ghét bỏ con trai vì càng lớn chẳng giống bố, chồng lén mang con đi xét nghiệm ADN mới nhận kết quả bàng hoàng

Tâm sự 02/01/2023 09:52

Thế nhưng ngày tháng trôi qua, con anh càng lớn càng không có nét gì giống anh. Hàng xóm càng vì thế được thể bàn ra tán vào.

Anh sinh ra và lớn lên ở mảnh đất thủ đô, song điều kiện gia đình cũng không phải quá dư giả. Lo cho cha mẹ già rồi tới sự nghiệp, anh cũng không còn nhiều thời gian nghĩ tới chuyện yêu đương. Đến lúc bước tới ngưỡng 35, cha mẹ nhắc nhở anh mới giật mình về độ tuổi của mình. 

Nửa năm trôi qua bỗng thấy anh dẫn một cô gái về nhà ra mắt. Không những vậy, cô gái ấy còn có vẻ con nhà rất có điều kiện. Từ chiếc xe rồi đến túi xách, nữ trang trên người cô ấy đều toát lên một vẻ gia đình có điều kiện. Ai nấy không khỏi choáng váng và tò mò về cô gái kia.

Hóa ra, cô gái này là bạn của một đồng nghiệp cùng cơ quan anh. Họ quen nhau trong một lần tình cờ gặp khi đi ăn. Chính bản thân anh cũng không ngờ rằng, cô gái ấy lại chủ động tấn công anh. Mãi sau này anh hỏi, cô mới thổ lộ vì thương cái tính thật thà, lại biết tu chí làm ăn của anh.

Ghét bỏ con trai vì càng lớn chẳng giống bố, chồng lén mang con đi xét nghiệm ADN mới nhận kết quả bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đám cưới 1 tháng, niềm hạnh phúc lại nhân đôi khi chị biết mình đang mang thai. Ngày đứa bé sinh ra đời, không chỉ anh mà cả hai bên gia đình đều mừng tới rơi nước mắt. Hai anh chị đều là con một, tuổi lại chẳng còn trẻ gì nên nay có đứa cháu trong nhà, ông bà nội ngoại đều mừng lắm.

Cuộc sống của gia đình anh cứ thế trôi qua trong sự êm đềm. Duy chỉ có một điều anh vẫn canh cánh trong lòng, đứa con trai 5 tuổi ngày càng không có nét gì giống anh. Ngày vợ sinh, không ít người sinh cùng trong bệnh viện hỏi về mái tóc xoăn không giống ai của con khiến anh khó chịu. Nghĩ rằng trẻ con lớn lên nét sẽ thay đổi nhiều, anh bỏ qua hết những lời dị nghị.

Thế nhưng ngày tháng trôi qua, con anh càng lớn càng không có nét gì giống anh. Hàng xóm càng vì thế được thể bàn ra tán vào. Anh muốn tin tưởng vào vợ mình nên cố gạt những suy nghĩ không tốt ra khỏi đầu, cho đến ngày anh phát hiện ra tấm ảnh vợ chụp cùng người yêu cũ.

Anh như chết điếng khi nhìn thấy người đàn ông chụp cùng vợ anh. Mái tóc xoăn, những nét trên khuôn mặt giống con trai anh đến lạ. Anh đi hỏi dò bạn bè của vợ thì được biết, họ từng có những năm tháng yêu nhau sâu đậm nhưng vì anh quyết đi du học, chị lại là con duy nhất trong nhà nên hai người đành phải chia tay.

5 năm trời ám ảnh về suy nghĩ đứa con “đổ vỏ”, nay lại thêm bức ảnh này khiến anh chẳng thể nào giữ thái độ bình tĩnh với con trai. Nhiều lúc nhìn mái tóc rồi gương mặt chẳng có nét nào giống cha, anh lại càng căm giận.

Ghét bỏ con trai vì càng lớn chẳng giống bố, chồng lén mang con đi xét nghiệm ADN mới nhận kết quả bàng hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, anh quyết định sẽ làm sáng tỏ mọi thứ. Anh không muốn sống trong sự lừa dối nữa. Nhân một lần vợ đi công tác tỉnh, anh quyết định mang mẫu tóc của con đi kiểm tra ADN.

Vài ngày sau, kết quả trên tay khiến anh rơi nước mắt. Đứa con anh nghi ngờ bấy lâu nay hóa ra chính là con trai của anh. Vậy mái tóc đó, gương mặt đó, tất cả là sao?

Anh thấy trong mình trào dâng nỗi ân hận. Chỉ vì nghi ngờ vợ, tự ti về bản thân, anh đã giữ những suy nghĩ đó trong đầu bấy nhiêu năm nay. Nhiều khi, thậm chí anh cảm thấy chán ghét khi nghe những lời đàm tiếu của hàng xóm rồi về nhà lại nhìn thấy khuôn mặt giống “ai đó” của con.

Anh tự dặn lòng sẽ bù đắp cho vợ con nhiều hơn. Nhất định lần này sau khi vợ đi công tác về, anh sẽ lên kế hoạch đưa vợ con đi du lịch một chuyến. Anh thấy cảm ơn cuộc đời vì đã ban cho anh gia đình hạnh phúc này! 

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