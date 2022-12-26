Tuần 1 lần tôi đưa mẹ chồng đến phòng khám đó, lúc thì 2 lần/ tuần. Điều đáng nói là mẹ chồng luôn đi vào buổi trưa, khi mà phòng khám vừa hết giờ làm ca sáng. Chồng và bố chồng đều đi làm, tôi đang mang thai nên nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Mẹ chồng luôn giục tôi nấu cơm sớm, hai mẹ con ăn xong thì tôi chở bà đi.

Tôi mới kết hôn chưa đầy 1 năm chị em ạ. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng, cuộc sống khá yên ấm, bố mẹ chồng cũng là người sống có trước có sau. Gần 1 tháng trước, mẹ chồng bắt đầu bảo tôi đưa bà đi xoa bóp ở một phòng khám tư. Bà bị đau mỏi vai gáy và thoái hóa đốt sống cổ đã lâu nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì.

Chuyện sẽ vẫn như thế nếu như không có chuyện hôm trước, bà vừa vào phòng khám được khoảng nửa tiếng thì chồng tôi gọi điện. Anh bảo tôi mang chìa khóa về mở cửa, anh phải lấy gấp tài liệu trong phòng làm việc. Nhớ ra chìa khóa để trong túi xách của mẹ chồng, tôi liền quay lại phòng khám.

Sau khi đến phòng khám, bà đưa tôi 1-200 trăm nghìn, bảo tôi ra quán cafe nào đó ngồi uống sinh tố cho mát. Vì bà trị liệu khá mất thời gian, thường hơn 1 tiếng đồng hồ mới xong.

Giờ nghỉ trưa, phòng khám vắng tanh chẳng có ai. Mấy lần tôi thắc mắc, chẳng lẽ vị bác sĩ kia không nghỉ trưa mà làm ngoài giờ cho mẹ chồng. Nhưng bà giải thích, vì trường hợp của bà tốn thời gian, không muốn bệnh nhân khác chờ lâu nên bác sĩ mới hẹn bà đến vào khung giờ ấy.

Đứng trước căn phòng khám bệnh đóng kín cửa, chính là căn phòng mà vừa nãy mẹ chồng bước bảo, tôi định giơ tay gõ cửa. Không ngờ đúng lúc ấy tôi nghe được những âm thanh nhạy cảm từ phía trong truyền ra. Những tiếng thở hổn hển, rên rỉ ấy khiến người khác phải đỏ mặt, rõ ràng người phía trong đang làm chuyện ân ái.

Tôi sợ hãi vô cùng, không dám gõ cửa nữa. Chạy ra ngoài đường, tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ chồng. Mãi bà mới nghe máy, tôi nói chuyện chồng hỏi chìa khóa nhà. Một lúc sau mẹ chồng trở ra, trên mặt bà có vẻ hơi mất tự nhiên. Song lúc ấy tôi chẳng biết phải mở lời thế nào, đành im lặng coi như không biết.

Mấy hôm sau mẹ chồng tiếp tục bảo tôi chở đi xoa bóp ở phòng khám tư ấy. Tôi lấy cớ mệt mỏi, dặn bà tự bắt taxi. Thú thật, cho dù không vạch trần bà thì tôi cũng không thể tiếp tay cho hành động ngoại tình của mẹ chồng được. Bố chồng vẫn sống khỏe mạnh sờ sờ ra đấy, ông lại là người tốt chẳng bao giờ làm điều gì quá đáng cả.

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Nhưng mẹ chồng cứ nằng nặc bắt tôi phải đi cùng bà. Lúc ấy tôi mới hiểu, mẹ chồng muốn tôi đi theo, mục đích mang tôi ra làm lá chắn cho bố chồng tin tưởng. Chẳng lẽ trước đây bà từng có “tiền án” ngoại tình rồi ư?

Tôi chẳng còn cách nào khác, đành huỵch toẹt với mẹ chồng rằng tôi biết tất cả mọi chuyện rồi. Bí mật bị lộ khiến bà kinh hãi, im lặng một lúc lâu, sau đó mới giải thích rằng bà làm vậy cũng do bất đắc dĩ. Bà vẫn còn khỏe mạnh và có ham muốn nhưng bố chồng lại “nghỉ hưu” từ lâu rồi.

Trong 1 lần đi cùng bà bạn tới phòng khám kia, bà quen ông bác sĩ làm việc ở đó. Và họ bắt đầu lén lút hẹn hò. Ông ta vẫn đang sống cùng vợ, bà thì vẫn có chồng nên họ buộc lòng phải nghĩ ra mưu kế ấy để được hẹn hò với nhau.

Nghe mẹ chồng tâm sự xong mà tôi khó xử quá. Tiếp tục tiếp tay cho mẹ chồng thì có lỗi với bố chồng. Ngăn cấm bà thì lại thấy thương cảm với bà. Tôi phải làm thế nào đây?