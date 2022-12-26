Đưa mẹ chồng đến phòng khám giữa trưa, bất ngờ phát hiện bí mật động trời trong căn phòng bệnh đóng kín

Tâm sự 26/12/2022 13:54

Điều đáng nói là mẹ chồng luôn đi vào buổi trưa, khi mà phòng khám vừa hết giờ làm ca sáng. Chồng và bố chồng đều đi làm, tôi đang mang thai nên nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Mẹ chồng luôn giục tôi nấu cơm sớm, hai mẹ con ăn xong thì tôi chở bà đi. 

Tôi mới kết hôn chưa đầy 1 năm chị em ạ. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng, cuộc sống khá yên ấm, bố mẹ chồng cũng là người sống có trước có sau. Gần 1 tháng trước, mẹ chồng bắt đầu bảo tôi đưa bà đi xoa bóp ở một phòng khám tư. Bà bị đau mỏi vai gáy và thoái hóa đốt sống cổ đã lâu nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì. 

Tuần 1 lần tôi đưa mẹ chồng đến phòng khám đó, lúc thì 2 lần/ tuần. Điều đáng nói là mẹ chồng luôn đi vào buổi trưa, khi mà phòng khám vừa hết giờ làm ca sáng. Chồng và bố chồng đều đi làm, tôi đang mang thai nên nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Mẹ chồng luôn giục tôi nấu cơm sớm, hai mẹ con ăn xong thì tôi chở bà đi. 

Sau khi đến phòng khám, bà đưa tôi 1-200 trăm nghìn, bảo tôi ra quán cafe nào đó ngồi uống sinh tố cho mát. Vì bà trị liệu khá mất thời gian, thường hơn 1 tiếng đồng hồ mới xong. 

Đưa mẹ chồng đến phòng khám giữa trưa, bất ngờ phát hiện bí mật động trời trong căn phòng bệnh đóng kín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện sẽ vẫn như thế nếu như không có chuyện hôm trước, bà vừa vào phòng khám được khoảng nửa tiếng thì chồng tôi gọi điện. Anh bảo tôi mang chìa khóa về mở cửa, anh phải lấy gấp tài liệu trong phòng làm việc. Nhớ ra chìa khóa để trong túi xách của mẹ chồng, tôi liền quay lại phòng khám. 

Giờ nghỉ trưa, phòng khám vắng tanh chẳng có ai. Mấy lần tôi thắc mắc, chẳng lẽ vị bác sĩ kia không nghỉ trưa mà làm ngoài giờ cho mẹ chồng. Nhưng bà giải thích, vì trường hợp của bà tốn thời gian, không muốn bệnh nhân khác chờ lâu nên bác sĩ mới hẹn bà đến vào khung giờ ấy. 

Đứng trước căn phòng khám bệnh đóng kín cửa, chính là căn phòng mà vừa nãy mẹ chồng bước bảo, tôi định giơ tay gõ cửa. Không ngờ đúng lúc ấy tôi nghe được những âm thanh nhạy cảm từ phía trong truyền ra. Những tiếng thở hổn hển, rên rỉ ấy khiến người khác phải đỏ mặt, rõ ràng người phía trong đang làm chuyện ân ái. 

Tôi sợ hãi vô cùng, không dám gõ cửa nữa. Chạy ra ngoài đường, tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ chồng. Mãi bà mới nghe máy, tôi nói chuyện chồng hỏi chìa khóa nhà. Một lúc sau mẹ chồng trở ra, trên mặt bà có vẻ hơi mất tự nhiên. Song lúc ấy tôi chẳng biết phải mở lời thế nào, đành im lặng coi như không biết. 

Mấy hôm sau mẹ chồng tiếp tục bảo tôi chở đi xoa bóp ở phòng khám tư ấy. Tôi lấy cớ mệt mỏi, dặn bà tự bắt taxi. Thú thật, cho dù không vạch trần bà thì tôi cũng không thể tiếp tay cho hành động ngoại tình của mẹ chồng được. Bố chồng vẫn sống khỏe mạnh sờ sờ ra đấy, ông lại là người tốt chẳng bao giờ làm điều gì quá đáng cả. 

Đưa mẹ chồng đến phòng khám giữa trưa, bất ngờ phát hiện bí mật động trời trong căn phòng bệnh đóng kín - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng mẹ chồng cứ nằng nặc bắt tôi phải đi cùng bà. Lúc ấy tôi mới hiểu, mẹ chồng muốn tôi đi theo, mục đích mang tôi ra làm lá chắn cho bố chồng tin tưởng. Chẳng lẽ trước đây bà từng có “tiền án” ngoại tình rồi ư?

Tôi chẳng còn cách nào khác, đành huỵch toẹt với mẹ chồng rằng tôi biết tất cả mọi chuyện rồi. Bí mật bị lộ khiến bà kinh hãi, im lặng một lúc lâu, sau đó mới giải thích rằng bà làm vậy cũng do bất đắc dĩ. Bà vẫn còn khỏe mạnh và có ham muốn nhưng bố chồng lại “nghỉ hưu” từ lâu rồi. 

Trong 1 lần đi cùng bà bạn tới phòng khám kia, bà quen ông bác sĩ làm việc ở đó. Và họ bắt đầu lén lút hẹn hò. Ông ta vẫn đang sống cùng vợ, bà thì vẫn có chồng nên họ buộc lòng phải nghĩ ra mưu kế ấy để được hẹn hò với nhau. 

Nghe mẹ chồng tâm sự xong mà tôi khó xử quá. Tiếp tục tiếp tay cho mẹ chồng thì có lỗi với bố chồng. Ngăn cấm bà thì lại thấy thương cảm với bà. Tôi phải làm thế nào đây?

Dưới ánh đèn mờ ảo, vợ chồng đang 'cuồng nhiệt' trong đêm tân hôn thì hoảng hồn thấy thứ nhô lên ngay cạnh giường

Dưới ánh đèn mờ ảo, vợ chồng đang 'cuồng nhiệt' trong đêm tân hôn thì hoảng hồn thấy thứ nhô lên ngay cạnh giường

Chúng tôi tiến đến hôn nhân một cách rất chóng vánh, ngắn ngủi chỉ sau 1 tháng quen nhau. Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa tôi và chồng nên tôi khá hồi hộp và lo lắng. Nhưng chồng tôi là một người dịu dàng và chu đáo, nửa đầu của đêm tân hôn diễn ra rất suôn sẻ. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự mẹ chồng tâm sự mẹ chồng nàng dâu tâm sự gia đìnht góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 8 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 8 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình