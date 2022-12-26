Biết tôi sắp lấy vợ, nửa đêm cô bạn thân đến gõ cửa nhà rồi bất ngờ kéo tuột áo xin tôi giúp một điều không tưởng!

Tôi và Trúc chơi với nhau như hai thằng con trai từ những năm tháng sinh viên. Tính Trúc rất cứng cỏi và có phần khô khan, vì thế cô ấy không được cánh đàn ông yêu thích cho lắm. Nhưng cô ấy lại là một người bạn tuyệt vời bởi tính tình thẳng thắn, sảng khoái và nhiệt tình với bạn bè. Thậm chí Trúc còn rất được vợ sắp cưới của tôi quý mến.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến đám cưới của tôi. Tôi và bạn gái đã yêu nhau hai năm, công việc đã ổn định và gia đình đều ủng hộ nên chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Mọi thứ rất suôn sẻ cho đến đêm ngày hôm qua, có một chuyện xảy ra khiến tôi vô cùng khó xử và bối rối. Chuyện không hề liên quan đến vợ sắp cưới của tôi mà lại về cô bạn gái thân tên Trúc từ hồi đại học của tôi.

Tôi cũng nhiều lần khuyên Trúc phải sửa đổi tính tình của mình đồng thời thay đổi ngoại hình sao cho trông nữ tính hơn. Chính bạn gái tôi cũng giúp đỡ cô ấy nhưng Trúc dường như không hứng thú với chuyện đó cho lắm. Trúc bảo con người cô ấy như vậy rồi, cô ấy không muốn thay đổi. Hơn nữa cô ấy cũng không muốn yêu đương gì nữa, có lẽ cô ấy sẽ sống độc thân đến hết đời.

Trúc từng yêu hai người nhưng đều là những mối tình chóng vánh. Có một sự thật khá đau lòng đó là cô ấy đều bị người ta bỏ rơi. Những gã đàn ông đó chê cô ấy thiếu nữ tính, thiếu sự mềm mại, lúc nào cũng như một thằng đàn ông.

Nửa đêm hôm qua, lúc ấy tôi vừa hoàn thành xong công việc. Ngày cưới sắp đến nên tôi muốn làm nốt dự án này để tổ chức đám cưới và đi hưởng tuần trăng mật cho thư thả. Tôi đã chuyển vào căn hộ mà tôi và bố mẹ mua để làm tổ ấm cho hai vợ chồng sau đám cưới. Thời điểm tôi đang định đi ngủ thì có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi còn nghĩ vợ sắp cưới đến cho tôi niềm vui bất ngờ nhưng không thể tưởng tượng được người đứng sau cánh cửa lại là Trúc. Nếu có chuyện, tại sao cô ấy không gọi điện?

Tôi mời cô ấy vào nhà, hai đứa đã thân nhau nên chẳng có gì phải ngại ngần. Vừa quay đi định lấy nước cho Trúc uống thì cô ấy nhào đến ôm chầm lấy tôi từ đằng sau. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì Trúc đã bắt đầu mơn trớn, khiêu khích tôi. Tôi hốt hoảng đẩy Trúc ra thì cô ấy bật khóc xin tôi một điều gây sốc.

Trúc bảo cô ấy sẽ không lấy chồng, xác định ở vậy cả đời nhưng cô ấy muốn có một đứa con để làm niềm an ủi. Và Trúc muốn tôi làm bố đứa bé bởi cô ấy rất quý mến tôi, đồng thời cũng không còn người đàn ông nào đủ tin tưởng để cô ấy gửi gắm tâm nguyện của mình.

Trúc còn nói đã nộp đơn xin chuyển công tác vào Sài Gòn. Sau khi mang thai, cô ấy sẽ lập tức chuyển công việc, không còn liên quan gì đến vợ chồng tôi nữa. Cô ấy cũng hứa sẽ không bao giờ cho vợ tôi biết sự việc, không nói cho đứa trẻ và gia đình của cô ấy về tôi. Trúc đảm bảo giữ gìn bí mật ấy cho đến lúc chết.

Tôi thật sự sốc vô cùng trước đề nghị đột ngột ấy của Trúc. Nhưng tôi thật sự không đành lòng khi nhìn cảnh Trúc vừa tuột áo vừa khóc lóc cầu xin tôi đừng từ chối yêu cầu đó của cô ấy, hãy nể tình nghĩa bạn bè chúng tôi đã có với nhau.

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Vì quá bất ngờ nên tôi bảo Trúc cứ về và cho tôi suy nghĩ 3 ngày. Tôi biết Trúc muốn thực hiện việc đó trước ngày cưới của chúng tôi. Vì khi tôi đã lấy vợ thì việc tôi qua lại với Trúc sẽ sẽ biến hai chúng tôi trở thành những kẻ tội đồ.

Theo lý trí tôi rất muốn từ chối Trúc nhưng cô ấy van xin tha thiết quá mức khiến tôi cũng không biết phải làm thế nào. Tôi cũng thấy thương cho cô ấy vì đường tình duyên lận đận và cả lo lắng cho bạn mình nếu cứ ở vậy một mình không có ai bên cạnh. Về lý tôi không nên làm như vậy, tôi biết chứ nhưng về tình thì tôi rất khó nghĩ. Tôi phải làm thế nào đây?