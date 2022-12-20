Lần đầu đến nhà người yêu chơi, tôi giật mình khi thấy 1 thứ được cất kĩ càng trong tủ quần áo, đành vội vàng nói lời chia tay

Tâm sự 20/12/2022 12:02

Hôm vừa rồi là lần đầu tiên tôi đến phòng Hiền, cô ấy đang nấu nướng thì thiếu chút nguyên liệu nên chạy ra siêu thị gần đó. Tôi tắm xong tìm chiếc khăn tắm không thấy đâu mới mở tủ quần áo của người yêu ra.

Tôi năm nay 37 tuổi, ngoại hình khá, công việc đã ổn định, nói chung điều kiện của tôi rất tốt. Thế rồi ông trời se duyên cho tôi quen biết Hiền, ở cô ấy hội tụ gần như đầy đủ những tiêu chí mà tôi yêu cầu. Tôi nhiệt tình theo đuổi, cuối cùng cũng có được cái gật đầu của cô ấy trở thành người yêu mình.

Chúng tôi yêu nhau đến nay được 4 tháng rồi. Tôi đã từng này tuổi, bố mẹ giục giã nhiều lắm. Khi gặp Hiền, ông bà vui mừng vô cùng, sốt sắng bảo tôi phải cầu hôn cô ấy càng sớm càng tốt. Hiền năm nay 27 tuổi, cũng không còn quá trẻ nữa.

Khi trước Hiền thuê trọ chung với một cô bạn cùng quê nhưng gần đây cô bạn đó chuyển đến nơi khác, chỉ còn Hiền sống một mình. Lúc người yêu ở cùng bạn, chúng tôi chủ yếu hẹn hò bên ngoài. Khi bạn cô ấy chuyển đi, tôi liền ngỏ ý muốn được thưởng thức tay nghề nấu nướng của cô ấy.

Lần đầu đến nhà người yêu chơi, tôi giật mình khi thấy 1 thứ được cất kĩ càng trong tủ quần áo, đành vội vàng nói lời chia tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm vừa rồi là lần đầu tiên tôi đến phòng Hiền, cô ấy đang nấu nướng thì thiếu chút nguyên liệu nên chạy ra siêu thị gần đó. Tôi tắm xong tìm chiếc khăn tắm không thấy đâu mới mở tủ quần áo của người yêu ra.

Tôi phải giật mình khi nhìn thấy một món đồ bên trong, đó là một chiếc váy cưới trắng tinh treo đầy trang trọng. Tôi cầm lên ngắm nghía, nhìn kích cỡ thì rất vừa vặn với Hiền.

Trong lòng tôi khó hiểu, tự hỏi tại sao Hiền lại treo váy cưới trong tủ quần áo, là của cô ấy hay của ai? Lẽ nào cô ấy mong ngóng cưới tôi tới mức tự ý mua váy cưới trước?

Vừa hay Hiền về, thấy tôi mân mê chiếc váy cưới thì lao đến giật lấy rồi treo lại vào trong tủ. Nhìn thái độ của cô ấy, tôi hiểu ra chiếc váy cưới này không phải để chuẩn bị làm đám cưới với tôi. Kiên quyết gặng hỏi, cuối cùng tôi cũng biết được sự thật từ chính miệng cô ấy.

Hiền có một mối tình sâu nặng bắt đầu từ khi hai người đó còn là sinh viên, ra trường 23 tuổi họ quyết định làm đám cưới. Bất hạnh thay khi mọi thứ gần như đã xong xuôi thì người đàn ông kia gặp tai nạn thương tâm qua đời.

Đám cưới tất nhiên bị hủy bỏ, họ chưa làm đăng ký kết hôn hôn, Hiền vẫn chưa chính thức qua cửa nên chưa thể coi là con dâu nhà đó. Mọi thứ chấm hết.

Từ khi đó tới nay Hiền không yêu ai cho đến khi gặp tôi. Hiền bảo mọi thứ đã là quá khứ, cô ấy cũng không còn quá đau buồn, giữ lại chiếc váy cưới chỉ như một kỷ niệm mà thôi.

Lần đầu đến nhà người yêu chơi, tôi giật mình khi thấy 1 thứ được cất kĩ càng trong tủ quần áo, đành vội vàng nói lời chia tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người yêu không làm sai nhưng tôi không muốn cưới người phụ nữ một đời chồng, Hiền tổ chức đám cưới hụt như vậy thì khác gì một đời chồng đâu. Người yêu chấp nhận lời chia tay không níu kéo một câu. Đến khi bố mẹ tôi biết chuyện thì ông bà kiên quyết phản đối, bắt tôi đến xin lỗi Hiền bằng được.

Họ bảo mọi chuyện đã qua rồi, tôi không nên quá để ý rồi vuột mất người phụ nữ tốt như Hiền. Tôi thấy bố mẹ đúng là dễ dãi quá. Nhưng ông bà lại rất quý cô ấy, vậy tôi có nên đến xin lỗi Hiền không?

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