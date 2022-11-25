Đi làm về sớm bắt gặp vợ đang quấn quýt với nhân tình trên chính chiếc giường mình mua, tôi bàng hoàng tột cùng rồi đưa ra quyết định đau đớn

Tâm sự 25/11/2022 18:23

Hùng bàng hoàng nhận ra vợ và nhân tình đang làm cái chuyện chỉ có vợ chồng mới làm với nhau trên chính chiếc giường mà mình bỏ tiền ra mua.

Hùng vừa đi làm về thì thấy bà con tổ dân phố vẫn đã xúm lại bàn tán câu chuyện nóng hổi vừa xảy ra tại nhà Nam hàng xóm.

Một nhóm người đến đập cửa chửi bới trước nhà Nam. Chưa hả cơn giận, họ còn đập cửa… nhà bên cạnh, tức nhà bố mẹ đẻ Nam, lôi hai cụ già đang ngơ ngác ra để bắt… chứng kiến chuyện.

Hoá ra, ngay ban ngày ban mặt, con dâu hai cụ hẹn người tình tới vui vẻ trong nhà, cho đến khi vợ Hùng bồ lần theo định vị gắn trên xe máy đến tận nơi đập cửa, quay phim, chụp ảnh, bắt tận tay.

Nam là tài xế lái xe đường dài. Khi chuyện ồn ào xảy ra,Nam vẫn đang chạy xe, chắc tối mới về được. Không rõ rồi Nam ta sẽ xử lý khủng hoảng này ra sao.

Chuyện ngoại tình vốn đã ê chề khi bị lộ, nhưng ê chề, đau khổ hơn cả, có lẽ không phải là hai kẻ tội lỗi, mà là cha mẹ hai bên. Trên mạng xã hội năm ngoái có anh con rể video call cho mẹ vợ, yêu cầu bà chứng kiến cảnh con gái và gã bồ đang cắm cái sừng lớn lên đầu con rể tại phòng trọ.

Bao nhiêu bất bình được đổ lên đầu bà mẹ tội nghiệp. Tội của bà ấy là đẻ ra một đứa con gái lăng loàn, rồi lại không biết dạy dỗ, để nó làm những chuyện trái luân thường đạo lý, bị con rể bắt chứng kiến với những lời cay đắng, trách móc.

Bố mẹ Nam hiện cũng đang là đề tài chính cho cuộc bàn tán của các ông bà, anh chị tổ dân phố, những người vô tình chứng kiến chuyện đánh ghen tại trận kia.

Một người hàng xóm thở dài: “Ông bà ấy tằn tiện cả đời, xây được cái nhà cho con trai lấy vợ ở riêng, thế mà con dâu dám mang trai về làm ô uế”.

Chuyện Nam khiến Hùng tê tái nhớ lại chuyện của mình. Ba năm trước Hùng vẫn còn vợ. Mẹ Hùng bảo: “Con chịu khó kiểm tra xem, mẹ thấy có hôm khuya lắm, mưa to mà vẫn có người trùm áo mưa từ nhà con đi ra”.

Hùng là công nhân, đi làm theo ca, việc vắng nhà đêm là lẽ thường, nghe lời cảnh báo của mẹ, Hùng choáng váng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, tìm cách kiểm chứng.

Đi làm về sớm bắt gặp vợ đang quấn quýt với nhân tình trên chính chiếc giường mình mua, tôi bàng hoàng tột cùng rồi đưa ra quyết định đau đớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chục năm trước Hùng tằn tiện chi tiêu từng xu một, để mỗi tháng sắm một đồ gia dụng trong nhà, từ giường chiếu chăn đệm đến cái tủ lạnh, máy giặt, để cưới vợ về, vợ nhìn tổ ấm chung được "bắt mắt".

Chiếc giường cưới ấy, Hùng đã đắn đo chọn lựa kỹ càng giữa mẫu mã và giá cả, để rồi, một đêm mưa, Hùng về nhà theo lời mẹ mách, chứng kiến vợ và người tình của cô ta ôm nhau trên chiếc giường của Hùng. Hùng đớn đau đến mức không nói được lời nào, không hành động gì, chỉ đứng chết trân, mặc cho người tình của vợ ung dung ra cửa.

Mỗi lần bước vào nhà, hình ảnh vợ đang cuồng nhiệt với người đàn ông khác trên chiếc giường cưới mà Hùng phải trả nguyên một tháng lương để sắm khiến ngột thở. Cuối cùng Hùng đành rao tặng chiếc giường ấy trên một hội nhóm thanh lý đồ dùng.

Trên báo chí, mạng xã hội, người ta hay chỉ trích đàn ông tham lam ích kỷ, cho rằng thế giới của đàn ông chỉ có 2 loại: ngoại tình đã bị phát hiện và ngoại tình chưa bị phát hiện. Nhưng người ta quên rằng, bắt cặp với những đàn ông tham lam ấy luôn có những người đàn bà tệ bạc tương ứng. Vì nếu không thì đàn ông ngoại tình với ai?

Và khi ở phía đàn ông có hàng trăm cảnh huống ngoại tình bạc bẽo đến khó tin, thì phía đàn bà cũng có vô số những chiêu thức ác độc, sát thương bạn đời đau hơn dao đâm kiếm chém...

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