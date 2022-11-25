Nói về thu nhập, Mai kiếm tiền giỏi hơn chồng. Anh Hưng là người lành tính, trước giờ cũng không tham vọng, xông xáo gì nhiều trong công việc, thành ra không được cất nhắc. Thấy chồng tự nhiên muốn chuyển chỗ làm, mong muốn mở mang học hỏi, Mai rất ủng hộ. Có điều, Mai chẳng ngờ rằng chuyển việc cũng khiến anh đổi thay.

Từ ngày qua công ty mới, chồng Mai đi sớm về khuya. Trước kia không bao giờ anh trễ nải như thế. Mai có vài lần phàn nàn thì anh than thở phải đi tiếp khách, phải qua nhà giao lưu với các sếp, phải học hỏi thêm cái này cái kia, ở lại tăng ca các thứ…

Chẳng ngoài dự đoán của chị, anh Hưng ra ngoài là trút bỏ ngay cái mác chồng ngoan, bắt đầu sành sỏi hơn, ăn nhậu giỏi hơn và cũng “nổ” hơn. Lương tháng của anh vẫn chẳng tăng mấy so với ở chỗ cũ, thậm chí có phần eo hẹp sau những kèo giao lưu hết mình. Mai bóng gió than thở thì anh nói cho anh vài ba tháng, quen thân với những “lãnh đạo” trong công ty thì lúc ấy tiền chảy vào túi mấy hồi.

Anh bắt đầu thích giao lưu với bạn bè nhiều hơn, cuối tuần rảnh rang là rủ nhau đi làm vài ván bida, vài trận tennis. Mai thấp thỏm lo, bởi Mai biết đàn ông dễ đam mê chóng vánh, từ cái đam mê này thành cái đam mê khác.

Mai âm thầm quan sát chồng nhiều hơn. Chỉ hai tháng sau, Mai phát hiện anh “tòm tem” với cô đồng nghiệp nóng bỏng cùng phòng. Cô này đã có gia đình nhưng tính nết đong đưa, gặp anh đang trong thời gian chứng tỏ bản thân, thích thử điều mới nên họ nhanh chóng hẹn hò.

Mai biết họ từng đi cà phê riêng, đi ăn, đi chơi thể thao cùng nhau. Trời mưa anh đưa đón cô ả, trời nắng anh mua nước cam cho cô uống giải nhiệt. Mai vừa đau vừa giận, làm rùm beng lên thì không hay, mà im lặng thì Mai chịu không nổi. Cũng may mắn là họ chưa tiến xa đến mức đi nhà nghỉ cùng nhau, nhưng chỉ cần thấy chồng mình hờ hững khoác tay qua vai, choàng tay qua eo cô kia là tim Mai đập thình thịch, cơn giận bùng lên.

Mai đã tính sẽ ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn, đưa bằng chứng rõ ràng với anh. Nhưng suy đi tính lại, Mai biết anh sẽ chối, sẽ phủ nhận, sẽ trách Mai suy diễn. Nghĩ mãi mà Mai vẫn chưa có lựa chọn nào hợp lý, trong khi mối tình lấp ló kia càng lúc càng có vẻ chín muồi.

Một sáng cuối tuần, Mai dậy sớm, định bụng hôm nay sẽ nói chuyện rõ ràng với chồng thì nghe tiếng la lối dưới nhà. Mai xuống lầu, thấy một tốp mấy người đàn ông bặm trợn đứng ở dưới đòi gặp anh. Mai nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện khi một người xưng là chồng cô Thu - nữ đồng nghiệp mà anh yêu mến.

Chồng Mai xuống nhà, mặt cắt chẳng ra giọt máu. Phía đối diện, chồng cô Thu đứng đó với vô số những lời dọa nạt, mạt sát. Anh cúi gằm, không dám chối, không dám phản kháng, càng không dám nhìn thẳng vào vợ.

Buổi hôm ấy với anh có lẽ là vô cùng xấu hổ và tê tái khi bị người ta "đụng tay đụng chân" vài cái dằn mặt. Dẫu vậy, cuối cùng mọi thứ vẫn êm xuôi, nhẹ nhàng hơn khi Mai mời người ta vào nói chuyện phải trái. Đến khi đám đàn ông đi “đánh ghen” ấy ra về, bao trùm quanh nhà Mai là bầu không khí nặng nề, căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Mai nhìn anh với vài vết bầm trên mặt, trên người. Từ bé đến lớn anh sống như công tử bột, có lẽ lần này là trận đòn đau nhất, nhục nhã nhất. Hôm ấy Mai không nói gì thêm, bởi lòng đã thất vọng đủ nhiều. Anh xin lỗi chị, nài nỉ Mai tha thứ, nói rằng anh và cô kia chưa từng đi quá giới hạn, chồng cô ta chỉ là ghen quá mà thôi.

Những lời Mai định nói cùng anh, nay không cần nói nữa. Chưa bao giờ Mai nghĩ việc chồng mình hư lại có kết cục như thế này. Sau vụ đó, anh thay đổi hẳn, không chơi bời ham vui, càng không tòm tem, hò hẹn lén lút. Cô gái kia cũng đã tự động nghỉ việc sau trận thịnh nộ của chồng.

Mai không dám chắc sau này chồng có hư nữa hay không, chỉ biết rằng trận đòn đau này đã trở thành bài học anh không thể quên.