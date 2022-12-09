Đi công tác về sớm, phát hiện có giày đàn ông lạ ngoài thềm, tôi đẩy cửa vào nhà thì choáng với cảnh tượng ở phòng khách đành lặng lẽ kéo vali đi

Tâm sự 09/12/2022 05:50

Dẫu biết ở tuổi của mẹ chồng cô nhu cầu sinh lý vẫn chưa hết nhưng chuyện vừa chứng kiến khiến Vy vẫn thấy bàng hoàng.

Vy và Nam mới lấy nhau được 5 tháng. Họ sống cùng với mẹ chồng. Bà còn khá trẻ khoẻ, so với cái tuổi 45 thì vẻ ngoài của mẹ chồng Vy chỉ như mới chạm ngõ 40 thôi. Thế nhưng, bà lại phải chịu cảnh goá bụa, bố chồng Vy mất cách đây 3 năm, ông là sĩ quan bộ đội, một ngày nghỉ cuối tuần ông ra làm vườn và bị một cơn đột quỵ khiến ông ra đi mãi mãi.

Do Vy và Nam bận rộn với công việc, thường xuyên phải đi công tác, nên cả hai vẫn chưa có ý định sinh con ngay. Mẹ chồng Vy không phải trông cháu nên lại càng có thời gian đi ra ngoài nhiều. Dạo gần đây, Vy còn thấy bà ăn diện hơn bình thường, thường xuyên mặc váy, đi ra ngoài còn trang điểm nhẹ. Thấy mẹ vui vẻ trở lại Nam và Vy cũng thấy yên lòng.

Đi công tác về sớm, phát hiện có giày đàn ông lạ ngoài thềm, tôi đẩy cửa vào nhà thì choáng với cảnh tượng ở phòng khách đành lặng lẽ kéo vali đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống cứ đều đặn diễn ra như vậy cho đến một ngày, hôm đó Vy đi công tác về sớm hơn do sếp Vy bận việc đột xuất nên đẩy nhanh tiến độ công việc. Thời điểm đó Nam cũng đang đi công tác. Về đến cửa nhà, Vy bỗng thấy lạ khi thấy một đôi giày đàn ông để bên ngoài thềm nhà, Vy đoán là mẹ chồng có khách. Đi đến gần cửa Vy bất chợt khựng lại khi trong nhà phát ra tiếng thở dốc đầy nhạy cảm.

Vy choáng váng vì mẹ chồng ở một mình trông nhà, nhưng giờ xảy ra chuyện này cô không biết phải ứng xử làm sao, giờ đẩy cửa vào thì quá xấu hổ cho cả hai nên cô lặng lẽ xách vali nhẹ nhàng ra khỏi cổng và thuê một căn phòng ở khách sạn để ở tạm, chờ đến mai mới trở về nhà như lịch trình đã báo trước với mẹ chồng.

Dẫu biết ở tuổi của mẹ chồng cô nhu cầu sinh lý vẫn chưa hết nhưng chuyện vừa chứng kiến khiến Vy vẫn thấy bàng hoàng. Sau một hồi băn khoăn cô quyết định gọi điện cho Nam để nói về việc này để có cách ứng xử hợp lý.

Đi công tác về sớm, phát hiện có giày đàn ông lạ ngoài thềm, tôi đẩy cửa vào nhà thì choáng với cảnh tượng ở phòng khách đành lặng lẽ kéo vali đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe vợ kể lại, Nam cũng choáng, dù trong lòng vẫn có chút mất mát nhưng là một người con anh tôn trọng quyết định của mẹ. Để một phụ nữ trẻ đẹp như bà phải chịu cảnh đơn chiếc thực sự là một sự giày vò, đau khổ. Nam bàn với Vy sẽ coi như chưa biết chuyện gì và chờ đến lúc bà nói cho hai vợ chồng biết. Người đàn ông của mẹ, anh cũng sẽ tìm hiểu rồi mới quyết định ủng hộ hay không.

Gái ế 'tặc lưỡi' lấy chồng theo ý bố mẹ, ngay đêm tân hôn, giây phút anh leo lên giường, tôi mới hiểu vì sao vợ anh bỏ mà đi!

Gái ế 'tặc lưỡi' lấy chồng theo ý bố mẹ, ngay đêm tân hôn, giây phút anh leo lên giường, tôi mới hiểu vì sao vợ anh bỏ mà đi!

Ngày tôi cưới, bố mẹ tôi mừng lắm, cười hỉ hả như trút được gánh nặng vậy. Đám cưới nhà tôi diễn ra linh đình lắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng tâm sự hôn nhân góc tâm sự tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 10 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 10 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai