Đi công tác về sớm, phát hiện có giày đàn ông lạ ngoài thềm, tôi đẩy cửa vào nhà thì choáng với cảnh tượng ở phòng khách đành lặng lẽ kéo vali đi

Dẫu biết ở tuổi của mẹ chồng cô nhu cầu sinh lý vẫn chưa hết nhưng chuyện vừa chứng kiến khiến Vy vẫn thấy bàng hoàng.

Vy và Nam mới lấy nhau được 5 tháng. Họ sống cùng với mẹ chồng. Bà còn khá trẻ khoẻ, so với cái tuổi 45 thì vẻ ngoài của mẹ chồng Vy chỉ như mới chạm ngõ 40 thôi. Thế nhưng, bà lại phải chịu cảnh goá bụa, bố chồng Vy mất cách đây 3 năm, ông là sĩ quan bộ đội, một ngày nghỉ cuối tuần ông ra làm vườn và bị một cơn đột quỵ khiến ông ra đi mãi mãi. Do Vy và Nam bận rộn với công việc, thường xuyên phải đi công tác, nên cả hai vẫn chưa có ý định sinh con ngay. Mẹ chồng Vy không phải trông cháu nên lại càng có thời gian đi ra ngoài nhiều. Dạo gần đây, Vy còn thấy bà ăn diện hơn bình thường, thường xuyên mặc váy, đi ra ngoài còn trang điểm nhẹ. Thấy mẹ vui vẻ trở lại Nam và Vy cũng thấy yên lòng.



Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống cứ đều đặn diễn ra như vậy cho đến một ngày, hôm đó Vy đi công tác về sớm hơn do sếp Vy bận việc đột xuất nên đẩy nhanh tiến độ công việc. Thời điểm đó Nam cũng đang đi công tác. Về đến cửa nhà, Vy bỗng thấy lạ khi thấy một đôi giày đàn ông để bên ngoài thềm nhà, Vy đoán là mẹ chồng có khách. Đi đến gần cửa Vy bất chợt khựng lại khi trong nhà phát ra tiếng thở dốc đầy nhạy cảm. Vy choáng váng vì mẹ chồng ở một mình trông nhà, nhưng giờ xảy ra chuyện này cô không biết phải ứng xử làm sao, giờ đẩy cửa vào thì quá xấu hổ cho cả hai nên cô lặng lẽ xách vali nhẹ nhàng ra khỏi cổng và thuê một căn phòng ở khách sạn để ở tạm, chờ đến mai mới trở về nhà như lịch trình đã báo trước với mẹ chồng.

Dẫu biết ở tuổi của mẹ chồng cô nhu cầu sinh lý vẫn chưa hết nhưng chuyện vừa chứng kiến khiến Vy vẫn thấy bàng hoàng. Sau một hồi băn khoăn cô quyết định gọi điện cho Nam để nói về việc này để có cách ứng xử hợp lý. Ảnh minh họa: Internet Sau khi nghe vợ kể lại, Nam cũng choáng, dù trong lòng vẫn có chút mất mát nhưng là một người con anh tôn trọng quyết định của mẹ. Để một phụ nữ trẻ đẹp như bà phải chịu cảnh đơn chiếc thực sự là một sự giày vò, đau khổ. Nam bàn với Vy sẽ coi như chưa biết chuyện gì và chờ đến lúc bà nói cho hai vợ chồng biết. Người đàn ông của mẹ, anh cũng sẽ tìm hiểu rồi mới quyết định ủng hộ hay không.

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