Đầu năm đi du xuân cùng hội bạn thân, đang hướng mắt nơi xa xăm, vô tình phát hiện ra 'bí mật động trời' của chồng

Đang say sưa ngắm cảnh đẹp, tôi choáng váng nhận ra chồng mình cũng xuất hiện ở nơi này. Dù ở khá xa, nhưng tôi nhìn thật kỹ và khẳng định với bản thân người đàn ông ở phía trước là chồng mình.

Mới đầu năm, nhà cửa đang yên ổn thì bỗng dưng chuyện không may xảy đến khiến tôi suy sụp không tin nổi vào những điều mình chứng kiến tận mắt. Người chồng mà tôi yêu thương, chăm sóc, tin tưởng nhiều năm nay lại trở thành con người giả dối, hiện nguyên hình là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Kết hôn được 6 năm, có với nhau hai đứa con đáng yêu, khỏe mạnh… nhà cửa, xe ô tô, cuộc sống đầy đủ, thế mà chồng dở chứng có người phụ nữ khác. Chỉ cách đây mấy ngày thôi, chồng tôi là niềm tự hào của mấy mẹ con, giờ đây lại hoàn toàn sụp đổ mọi thứ, cũng bởi thói lăng nhăng của chồng. Vậy mà, tôi luôn khẳng định với nhiều người: "Ai chứ chồng tôi không bao giờ ngoại tình".

Ra Tết, tôi rủ chồng đi chơi, du xuân vừa thoải mái đầu óc để đón chào năm mới, nhưng nói thế nào chồng cũng không chịu, mặc dù mọi năm anh ấy rất hào hứng với chuyện này. Tìm đủ lý do để từ chối vợ, trong khi tôi biết rằng công việc đầu năm của chồng cũng không bận, thậm chí rất rảnh là khác. Định giận dỗi để chồng phải chiều, nhưng nghĩ kỹ đầu năm cũng không nên để vợ chồng bất hòa, ngày hôm qua, tôi đành đi du xuân với hội bạn thân. Đến điểm du lịch ở ngoại thành, tôi và mấy đứa bạn nữ rất thân từ hồi học đại học rất vui vẻ, hào hứng, nói cười suốt cả chặng đường đi. Vừa được gặp nhau, lại có những bức ảnh đẹp, tha hồ "sống ảo" trên trang cá nhân… Đang say sưa ngắm cảnh đẹp, tôi choáng váng nhận ra chồng mình cũng xuất hiện ở nơi này. Dù ở khá xa, nhưng tôi nhìn thật kỹ và khẳng định với bản thân người đàn ông ở phía trước là chồng mình.

Ảnh minh họa: Internet Chồng tôi nói với vợ là có việc bận, không đi đâu được, sao lại xuất hiện ở điểm du lịch này? Tôi tự đặt câu hỏi, nhưng sự thật trước mắt tôi đã cho thấy anh ấy cố tình giấu vợ đi chơi, còn đi với một người phụ nữ khác, cô ta khá trẻ, đẹp. Hai người họ tay trong tay, cứ như một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết. Thỉnh thoảng, cô gái kia còn ôm và thơm vào má chồng tôi. Định lao tới để làm cho ra nhẽ, nhưng sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ làm cho cặp đôi kia biết bại lộ mà chối cãi chuyện cặp kè. Đi cùng mấy đứa bạn, tôi cũng không muốn làm mất vui các bạn và sợ rằng chuyện đánh ghen nếu xảy ra xô xát dễ vi phạm pháp luật. Cố giữ bình tĩnh, tôi tìm cách tiếp cận chồng và cô bồ của anh ta, lấy điện thoại quay lại cảnh hai người họ tay trong tay, âu yếm nhau giữa chỗ đông người. Buổi tối khi về nhà, tôi đã yêu cầu chồng thành thật hết mọi chuyện, mới đầu anh ta còn chối, đến khi vợ đưa ra loạt ảnh chụp và đoạn video ghi lại ở điểm du lịch thì anh ta mới nhận lỗi. Chồng tôi thừa nhận, song vẫn bao biện: "Anh và cô ta chỉ yêu nhau trong sáng, chưa quá giới hạn. Mọi chuyện cũng chỉ có thế thôi, nếu em tin tưởng thì anh chia tay cô ta, còn không tin thì chúng ta ly hôn đi". Tôi đau khổ, càng nghĩ càng đau vì bị chồng phản bội. Muốn tha thứ cho chồng để gia đình yên ấm, nhưng tôi sợ rằng chồng tôi sẽ lại "ngựa quen đường cũ", ngoại tình tinh vi hơn. Tôi đang rất khó xử, liệu tôi có nên bỏ qua cho chồng lần này?

Đưa bạn trai về ra mắt mẹ chồng cũ, anh nói một câu mà tôi cay khóe mắt, nước mắt chảy ngược vào trong Tôi từng dẫn anh về ra mắt bố mẹ đẻ, bố mẹ đều có thiện cảm với M. Tháng này, tôi phát hiện mình có thai nhưng giấu M chuyện này.

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