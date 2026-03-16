Từ nay 16/3 đến 31/3, 3 con giáp tiền bạc đầy người, được sao may mắn chiếu cố nồng hậu, cả tháng Lộc đổ dồn về căng túi

Tâm linh - Tử vi 16/03/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiền bạc đầy người, được sao may mắn chiếu cố nồng hậu, cả tháng Lộc đổ dồn về căng túi từ nay 16/3 đến 31/3 này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Từ nay 16/3 đến 31/3, tuổi Tỵ có cát tinh Chính Quan che chở nên công việc trong ngày khá tốt. Bạn biết cách sắp xếp thời gian, lên kế hoạch để giải quyết những khó khăn trước mắt một cách hiệu quả, đồng thời thể hiện năng lực của bản thân trong những tình huống cụ thể, giành được lòng tin của cấp trên.

Từ nay 16/3 đến 31/3, 3 con giáp tiền bạc đầy người, được sao may mắn chiếu cố nồng hậu, cả tháng Lộc đổ dồn về căng túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời gian này còn là ngày ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của người cầm tinh Rắn cũng có khởi sắc. Người độc thân dễ tìm được một nửa cho mình, cơ duyên đến bất ngờ nhưng cũng rất đáng để trân trọng. Các cặp đôi có thời gian hâm nóng tình cảm, kịp thời hàn gắn những rạn nứt.

 

Tuy nhiên, phương diện tài chính có thể gặp chút khó khăn, điềm báo có sự hao tốn tiền của, mất tiền khiến tuổi Tỵ khá lo lắng. Song bạn đừng suy nghĩ quá nhiều, thay vào đó hãy tập trung vào công việc chính, cố gắng kiếm thêm để bù vào là mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi.

Con giáp tuổi Tuất 

Từ nay 16/3 đến 31/3, Thực Thần trợ lực giúp Tuất thuận lợi hơn trong công việc. Sự thể hiện tốt trong công việc giúp những người này có thêm nhiều cơ hội mới. Bạn ham làm, biết phấn đấu, ngoài công việc chính thì cuối tuần còn làm thêm nghề tay trái hoặc đi học nâng cao. 

Từ nay 16/3 đến 31/3, 3 con giáp tiền bạc đầy người, được sao may mắn chiếu cố nồng hậu, cả tháng Lộc đổ dồn về căng túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận trình tài lộc được nâng cao đáng kể. Lương thưởng có dấu hiệu tăng đem đến cho bản mệnh cuộc sống thoải mái. Bạn nào đang hóng lộc ăn uống hoặc trúng thưởng thì hôm nay dễ có lắm nhé.

 

Nhưng tình cảm lại đi xuống vì Thổ Thủy tương khắc. Họa từ miệng mà ra, nên trước hết tuổi này hãy quản cái miệng mình cho tốt. Tuất hay mỉm cười với người xa lạ nhưng lại suốt ngày nổi giận với những người quan tâm mình.

Con giáp tuổi Sửu 

Từ nay 16/3 đến 31/3, cục diện Lục Hợp giúp người tuổi Sửu đón vận trình vượng phát, bản mệnh nhận được tín hiệu đáng mừng về chuyện tiền bạc. Thu nhập trong ngày rất ổn và đang trên đà tăng tiến, đây chính là thành quả mà bạn xứng đáng nhận được sau khi dồn nhiều công sức cho công việc.

Từ nay 16/3 đến 31/3, 3 con giáp tiền bạc đầy người, được sao may mắn chiếu cố nồng hậu, cả tháng Lộc đổ dồn về căng túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng nên quan tâm và chia sẻ với những người xung quanh nhiều hơn, đặc biệt là với những người đồng nghiệp luôn “sát cánh” hàng ngày. Những mối quan hệ tốt luôn giúp ích cho bạn rất nhiều trong tương lai sau này.

Thổ - Thủy xung khắc, Sửu có thể xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, thậm chí có cặp đôi còn đứng trên bờ vực chia ly. Bạn nên kiểm soát lời nói và hành động của mình trong quá trình tranh luận với đối phương kẻo gây ra những tổn thương không thể xóa nhòa trong lòng người ấy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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