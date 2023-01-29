Đưa bạn trai về ra mắt mẹ chồng cũ, anh nói một câu mà tôi cay khóe mắt, nước mắt chảy ngược vào trong

Tôi từng dẫn anh về ra mắt bố mẹ đẻ, bố mẹ đều có thiện cảm với M. Tháng này, tôi phát hiện mình có thai nhưng giấu M chuyện này.

28 tuổi, tôi đón nhận cú sốc lớn nhất cuộc đời mình. Chồng tôi mất tại công trường khi đang làm việc. Vợ chồng tôi sống rất êm ấm, hạnh phúc nên sự ra đi đột ngột của anh đã khiến tôi suy sụp suốt một thời gian dài. 3 năm sau đó, tôi vẫn sống cùng mẹ chồng, chăm sóc, phụng dưỡng bà thay cho người chồng đã mất. Bố chồng tôi đã mất rồi, giờ chồng tôi cũng chẳng còn, nếu tôi mà bỏ đi nữa thì làm sao bà có thể sống nổi? Đầu năm nay, tôi bắt đầu tìm hiểu M, một người đồng nghiệp mới chuyển đến công ty. M hiền, trầm tính nhưng luôn sốt sắng, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Anh ấy cũng từng đổ vỡ hôn nhân và đang nuôi con trai 4 tuổi. Có lẽ sự đồng điệu hoàn cảnh giúp chúng tôi dễ dàng thấu hiểu với nhau hơn.

Tôi từng dẫn anh về ra mắt bố mẹ đẻ, bố mẹ đều có thiện cảm với M. Tháng này, tôi phát hiện mình có thai nhưng giấu M chuyện này. Thay vào đó, tôi lên kế hoạch dẫn anh về giới thiệu với mẹ chồng cũ, người đang sống cùng mình. Bởi tôi đã tâm niệm, dù có tái hôn cũng sẽ sống với bà chứ không bỏ rơi bà. Nếu như M không chấp nhận chuyện này, có lẽ, tôi sẽ dừng cuộc tình này lại. Ảnh minh họa: Internet Tôi giới thiệu với M về mẹ chồng cũ và thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng sẽ được phụng dưỡng, chăm sóc bà trọn đời. M không ngạc nhiên mà bình thản đáp: "Anh cũng nghĩ như em. Nếu cưới, anh sẽ chuyển về đây sống cùng em và mẹ, cùng chăm sóc, vun vén cho mái ấm này".

Câu trả lời của M khiến mắt tôi cay xè vì quá kinh ngạc. Anh nói đã nghĩ về chuyện này và yêu tôi cũng vì tôi là một người hiếu nghĩa. Vậy là cuối cùng, tôi cũng tìm được một người đàn ông biết thương yêu, trân trọng nguyện vọng của mình rồi. Nhưng bây giờ, mẹ chồng cũ lại khuyên tôi nên xây nhà ở riêng. Bà sẽ cho chúng tôi một mảnh đất và 300 triệu tiền tiết kiệm. Bà sợ nếu sống chung sẽ nảy sinh mâu thuẫn, lúc đó chỉ sợ tình cảm bị rạn nứt. Ở gần vừa thuận tiện để tôi chăm sóc bà mà bà cũng không trở thành gánh nặng cho chúng tôi. Tôi biết mẹ chồng cũ thương và nghĩ cho mình nhưng thú thật, tôi không nỡ sống xa bà. Vì bà càng ngày càng yếu. Theo mọi người, tôi nên chọn phương án nào đây?

Bên nhau trong 2 năm yêu trong sáng, lần đầu làm 'chuyện ân ái' thì bạn trai đã bật khóc nức nở 'xin tha' Trước sự mời gọi nhiệt tình của tôi, Khải đã không kiềm chế được bản thân. Anh chậm rãi cởi từng cúc áo của tôi, vậy nhưng khi chiếc áo trên người tôi rơi xuống thì Khải bỗng bật khóc nức nở khiến tôi sững sờ.

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