Sốc nặng vì bị bạn gái rủ rê 'chuyện ân ái', sau khi 'cướp đi lần đầu' không thương tiếc thì hành động tiếp theo khiến tôi suy sụp

Tâm sự 29/01/2023 15:35

Hai đứa gần nhau, một nam một nữ, lại còn là người yêu, chỉ có 4 bức tường với nhạc nhẽo du dương, bày vẽ ăn uống xong rồi âu yếm thì chuyện rồi cũng đến.

Em 21 tuổi mà mới lần đầu có người yêu. Tại trước giờ em chỉ ham chơi điện tử, không giao du mấy với bọn con gái nên tồn kho hơi lâu. Có bạn gái em vui lắm, và rất chiều cô ấy.

Bạn gái thích ăn gì, uống gì là em ngay lập tức đi mua rồi mang đến. Hai đứa ngồi ăn với nhau xong chuyện trò tình cảm, nghe nhạc, công nhận là vui hơn hẳn khi còn độc thân. 

Bọn em yêu nhau vài ba tháng nhưng cũng chỉ mới dừng ở hôn nhau rồi ôm nhau các kiểu, chưa có làm gì to tát cả. Thứ nhất là chưa có cơ hội, thứ hai là em cũng sợ vội vàng quá rồi lại bị người yêu đánh giá là không lịch sự, thứ ba là em chưa làm "chuyện ấy" bao giờ nên khá cẩn trọng. Rồi đến hôm người yêu em gọi bảo sang em ấy chơi đi, bố mẹ đi vắng rồi mai mới về. Mỡ dâng đến miệng mèo không lẽ lại chê. Em háo hức chạy sang, nghĩ được ở riêng thoải mái với người yêu chắc cũng thích. Em hồi hộp lắm.

Hai đứa gần nhau, một nam một nữ, lại còn là người yêu, chỉ có 4 bức tường với nhạc nhẽo du dương, bày vẽ ăn uống xong rồi âu yếm thì chuyện rồi cũng đến.

Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần và tự nhủ là sẽ thật nhẹ nhàng với cô ấy. Nhưng hóa ra với người yêu em đây lại không phải lần đầu làm chuyện ấy. Cô ấy còn có sẵn cả bao cao su bảo em đeo vào, em có ý nhẹ nhàng nhưng cô ấy lại bảo em là "anh cứ mạnh mẽ lên đi". 

Sốc nặng vì bị bạn gái rủ rê 'chuyện ân ái', sau khi 'cướp đi lần đầu' không thương tiếc thì hành động tiếp theo khiến tôi suy sụp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng em vì cố gắng mạnh mẽ mà giữ chỉ được có 1 phút mấy giây, khi em bảo em xong rồi cô ấy còn thốt lên "xong rồi á?".

Ngay lúc ấy người yêu em không giấu nổi vẻ thất vọng. Cô ấy bảo "anh đánh trận còn nhanh hơn cả em đi vệ sinh ấy". Em vừa xấu hổ vừa tức. Cô ấy nói vậy là có ý gì. Ít ra cũng phải có tí thông cảm chứ, em mới lần đầu, lấy đâu ra mà đã công lực thâm sâu để chiều bạn gái cho tới bến được. Dù khi về em đã nhắn tin là "em đừng buồn, lần sau anh sẽ cố gắng hơn", nhưng cô ấy bảo "không có lần sau đâu anh, mình chia tay nhé".

Chuyện xảy ra cách đây đã nửa năm rồi, từ đó đến nay em chưa dám yêu lại ai. Nghĩ mà sợ con gái bây giờ ấy. Giờ họ xem đàn ông con trai là cái gì thế ạ? Không ai còn đánh giá cao một người con trai đẹp trai, điềm đạm, lịch sự nữa hay sao?

Nếu mà tìm hiểu vào đời sớm để "tích lũy kinh nghiệm" thì có khi họ lại bảo mình hư hỏng, dâm đãng, nhưng chưa từng trải thì lại bị khinh là yếu, là chán và đáng thất vọng. 

Có anh em nào bị như em không, con gái bây giờ ai cũng như người yêu cũ của em ạ? Hay vẫn còn những cô gái khi đánh giá bản lĩnh đàn ông không quan trọng việc dài ngắn bao nhiêu phút mà em chưa tìm ra?

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