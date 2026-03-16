Bị báo dữ ra đường tấn công, người đi xe máy hoảng sợ la hét rồi nhanh chóng đánh lái gấp

Khi người lái xe máy rẽ gấp ở một khúc cua, con báo xuất hiện đột ngột và lao ra khỏi bụi rậm. May mắn thay, nhờ phản xạ nhanh nhẹn, người lái xe đã ngăn con vật tóm được chân mình. Vụ việc xảy ra vào ngày 13/3 trên con đường đồi núi ở ngoại ô Dehradun, Ấn Độ.
Video 12:44 16/03/2026

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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