Chê tôi 'cau điếc', chồng đưa em gái nuôi về nhà 'chăm sóc', mẹ anh còn dung túng cho cô ả mặc cộc chiếc khăn tắm, đi lại õng ẹo trong nhà

Nên hiểu rằng, dù chồng bạn có chung thủy thế nào cũng có lúc không cưỡng lại nói dụ dỗ của phụ nữ khác. Trước khi phải mất chồng vì những “đòn hiểm” của tình địch thì vợ vẫn nên “xuất chiêu” trước để bảo vệ gia đình mình.

Hà và Đức lấy nhau cũng đã vừa tròn 1 năm, vẫn còn đang mặn mà vợ chồng son lắm. Đức thương vợ và luôn rất biết lo toan cho gia đình. Anh dù có bận rộn hay vui vẻ với bạn bè thế nào cũng tranh thủ về với vợ. Cả hai cũng có việc làm nên tài chính cũng tương đổi ổn định. Nhưng Hà thì cứ thấy không yên trong lòng, tối nào cũng lo lắng. Cơ sự cũng từ Ngọc mà ra. Ảnh minh họa: Internet Từ khi biết Ngọc thì Hà đã hiểu có người còn khiến những bà vợ như cô nhức đầu chóng mặt còn hơn mẹ chồng, chính là “em nuôi” của chồng. Mọi chuyện còn khủng hoảng hơn khhi cô em nuôi này lại quá ưng mắt mẹ chồng Hà. Hà biết Ngọc ngay từ những ngày đầu quen biết chồng. Đức cũng không giấu giếm gì cô, anh kể Ngọc từng là người mẹ anh muốn rước về làm vợ con trai mình. Nhưng Đức trước sau không chịu nên mẹ anh mới nhận Ngọc làm con nuôi vì quá quý mến. Khi yêu Đức, Hà cũng thấy mọi chuyện bình thường, vì Ngọc cũng không làm gì quá đáng. Nhưng từ khi về làm dâu thì Hà liên tục ăn không ngon ngủ không yên vì sự xuất hiện quá mức thường xuyên của Ngọc.

Nếu Ngọc cứ đến chơi vui vẻ, xem Đức như anh trai thì Hà đã không nói làm gì. Đằng này, cứ mỗi lần đến là Ngọc lại xoi mói từng hành động của Hà. Cô làm gì cô em gái nuôi này cũng khó chịu. Có hôm hai vợ chồng Hà có chút hiểu lầm là y như rằng Ngọc chen ngang vào ngay. Không những thế, Ngọc còn ăn mặc thiếu trên hụt dưới lởn vởn trước mặt cô và Đức mà chả thấy xấu hổ. Và điều Hà thấy tủi thân nhất chính là bà Mai, mẹ chồng của cô hoàn toàn chả có ý kiến gì về những gì Ngọc đang cố thể hiện. Nhiều lần Hà giận tới mức muốn khóc mà chả làm được gì. Đến một hôm, là dịp cuối tuần, Ngọc đến nhà với một giỏ đồ lớn, hớn hở bảo là sẽ ở chơi vài ngày. Lúc đầu vì vợ mà Đức cũng không đồng ý đâu nhưng thấy mẹ giận bỏ cả ăn trưa thì anh cũng đành xuôi theo. Hà cũng chẳng làm gì khác được, thấy đầu mình cứ dần nóng lên vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Đúng là Hà đâu có “lo bò trắng răng”, ngay ngày hôm sau Ngọc đã bắt đầu giở trò. Ngày hôm đó, bà Mai nằng nặc đòi Hà chở đi siêu thị xa nhà. Lúc Hà đưa mẹ chồng đi thì Đức vẫn chưa thức, Ngọc thì đang tắm táp trong phòng. Đến siêu thị với mẹ rồi thì Hà bắt đầu thấy lo sốt vó cả lên. Hà hết cách, đành giả vờ đau bụng dữ dội mà xin mẹ bắt taxi về nhà. Trên đường về, Hà thấy lòng dạ mình như lửa đốt. Mới vừa mở cửa thì trước mặt Hà là cảnh tượng khiến cô giận run hết người. Ngọc đứng trước mắt Đức, quay lưng lại phía Hà, trên người có mỗi một chiếc khăn tắm khoác vội. Đức thì lại trơ mắt ra không biết phải giải quyết thế nào. Vừa ngẩng đầu lên thấy vợ đứng trước cửa thì Đức quýnh quáng cả lên: - Em…em đừng hiểu lầm. - Em hiểu rồi. Anh qua đây đứng cho em! – Hà chỉ bình thản nói với chồng Câu nói vừa dứt thì Hà lao đến trước mặt Ngọc, cô tụt luôn chiếc khăn hớ hênh trên người cô ta. Ngọc thấy vậy mà sợ lắm, hai tay vội vội vàng vàng kéo khăn lên - Chị…chị làm cái gì thế? - Ơ, chẳng phải mặc thế này để anh Đức xem à? Thế thì tụt ra luôn đi cho anh ấy nhìn rõ - Chị…chị… - Đừng có tưởng tôi ngu mà không biết ý đồ của cô. Tôi im là vì mẹ tôi thương cô, chứ tôi không có hiền đâu, đừng có giở trò! Có biết điều thì ngoan ngoãn làm con nuôi của mẹ tôi. Không được thì biến! Cứ thử giở trò 1 lần nữa xem, tôi cam đam không có dễ dàng như hôm nay đâu! Ảnh minh họa: Internet Ngọc nghe vậy mà sợ mất hồn, cúi gầm mặt xấu hổ. Cô ta im lìm lên phòng dọn đồ đi ngay sau đó. Bà Mai về đến nhà thấy cô con dâu hiền lành bao nay lại hung hăng như thế bà cũng không còn bênh Ngọc nữa. Cũng từ ngày hôm đó, Ngọc không còn dám giở trò với vợ chồng Hà nữa. Nên hiểu rằng, dù chồng bạn có chung thủy thế nào cũng có lúc không cưỡng lại nói dụ dỗ của phụ nữ khác. Trước khi phải mất chồng vì những “đòn hiểm” của tình địch thì vợ vẫn nên “xuất chiêu” trước để bảo vệ gia đình mình. Dữ dằn một chút, cao tay vào thì tình địch mới sợ, chồng mới nể mà càng một lòng với mình hơn!

Lần nào vợ chồng ân ái, cô ấy cũng ngại ngùng lấy gối che kín mặt, muốn vuốt ve thì tụt hứng giữa chừng, nào ngờ bí mật đằng sau khiến tôi sốc nặng Vợ chồng mình lấy nhau được 8 năm rồi. Có với nhau 3 mặt con nên cuộc sống hôn nhân không còn tươi mới như trước kia. Vợ tôi thì bận chăm con cái, thành ra thời gian dành cho nhau cũng không có.

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