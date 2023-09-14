Xa vợ đã lâu, ngày về nhà, tôi lao vào em cho thoả nỗi nhớ nhung chăn gối, ai ngờ chưa xong chuyện thì đống sách trên cao bỗng đổ ào xuống, tôi chết lặng nhìn một thứ rơi trên đất

Tâm sự 14/09/2023 08:20

Tôi dù không ít lần nói với vợ về việc có con nhưng cô ấy có vẻ vẫn chưa sẵn sàng. Cô ấy nói mình còn trẻ, vẫn muốn chơi thêm một vài năm rồi mới sinh con. Tôi nghe thế cũng không ép vợ.

Dù đã lấy nhau 3 năm nhưng tôi vẫn thường nhớ vợ khi đi xa, đặc biệt là những lúc công tác nhiều ngày. Vừa rồi tôi chỉ mới xa nhà 5 ngày nhưng đã thấy nhớ vợ lắm rồi. Vì cũng đã gần nửa tháng tôi không được gần gũi vợ. Đến khi về nhà, tôi thúc giục vợ nhanh chóng vào phòng ngủ sớm.

Vợ tôi có vẻ không trông chồng về, cô ấy nói hôm nay hơi mệt nên chưa muốn gần gũi chồng. Điều này làm tôi khá khó chịu, tôi cứ ôm lấy vợ rồi lăn ra giường. Thấy tôi cuồng nhiệt quấn lấy, vợ tôi sau đó cũng không thể kiềm lòng, nhiệt tình đáp lại tôi. Tôi cười thầm trong lòng, nghĩ chắc là vợ thấy ngại mới từ chối tôi.

Xa vợ đã lâu, ngày về nhà, tôi lao vào em cho thoả nỗi nhớ nhung chăn gối, ai ngờ chưa xong chuyện thì đống sách trên cao bỗng đổ ào xuống, tôi chết lặng nhìn một thứ rơi trên đất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và vợ cuốn lấy nhau, như trao cho nhau hết những mong muốn nhớ mong bao ngày xa nhau. Chắc vì chúng tôi quá nhiệt tình nên đống sách trên giá gần giường ngủ bỗng chốc đổ ào xuống. Một cuốn sách rơi trúng người khiến tôi bất ngờ đau điếng. Cả tôi và vợ đều bất ngờ trước cảnh tượng này.

Nhưng ngay sau đó, tôi càng bất ngờ hơn khi thấy một thứ dưới sàn. Vợ tôi nhanh chóng lao ra che đi thứ đó. Đáng tiếc, tôi đã thấy hết tất cả. Thứ vợ tôi đang khúm núm che đi chính là một tập tài liệu. Tôi nhìn rõ đó là tờ kết quả khám bệnh phụ khoa, bên dưới là dòng chữ kết luận bệnh viêm nhiễm nặng. Tôi hoảng hồn nhảy khỏi giường, đi ngay vào nhà tắm gột rửa thật cẩn thận. Tôi quá khiếp sợ vợ mình, sợ mình bị cô ấy lây bệnh.

Khi ra ngoài, tôi thấy vợ ngồi khóc nức nở. Tôi hỏi vì sao cô ấy lại bị bệnh, vợ chồng tôi đều quan hệ lành mạnh, hay là cô ấy bị lây từ ai? Tôi còn gặng hỏi nếu cô ấy bị bệnh như thế thì tôi có bị lây bệnh không? Vợ tôi nghe thế càng khóc lớn hơn, cô ấy nói bệnh này không hề lây cho tôi. Cô ấy còn nói đây chỉ là bệnh viêm nhiễm bình thường. Tôi đương nhiên không thể tin, tôi nghi ngờ vợ ngoại tình khi chồng đi công tác. Căn bệnh của cô ấy là từ đó mà ra.

Vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, chỉ nhắn tin cho tôi lên đón cô ấy rồi cùng ra tòa nộp đơn ly hôn. Nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ, tôi thấy rối bời. Tôi không biết có phải vợ lừa dối mình hay không. Tôi cũng không có chứng cứ cô ấy ăn chơi rồi bị lây bệnh. Nhưng kết quả khám bệnh của vợ khiến tôi lo sợ. Tôi phải làm sao đây?

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