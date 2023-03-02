Bắt gặp chị dâu bước ra từ nhà nghỉ với người đàn ông lạ nhưng tôi không thể trách chị, cũng không dám nói cho anh trai biết

Tâm sự 02/03/2023 10:25

Nhìn chị khóc rồi nhìn vẻ mặt bất cần của chị dâu khi bị em chồng phát hiện ra chuyện tày trời này, vẻ mặt ấy như thể nếu tôi nói với mọi người, chị sẵn sàng ly hôn rồi rời đi...

Anh trai tôi là một người cuồng công việc. Trước kia bố mẹ tôi còn thường xuyên bảo anh ra ngoài đi chơi với bạn bè cho thư giãn đầu óc nhưng anh chỉ đi một lúc rồi về vì cảm thấy phí phạm thời gian. Ngoài say mê công việc ra, anh tôi không hề có một khuyết điểm nào khác. Không hút thuốc, không uống rượu, không tiêu hoang, không trăng hoa, anh lại đẹp trai, công việc kiếm tiền tốt… Rồi anh tôi quen và hẹn hò với bạn gái trên mạng, hai người yêu đương được nửa năm thì cưới. Nói là yêu đương nhưng tôi chẳng thấy họ quấn quít nhau gì cả.

Chị dâu là người xinh xắn, vẻ ngoài rất tươi trẻ và năng động. Họ có với nhau 2 con, các cháu cũng đều rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Thế mà hai ngày trước, tôi bắt gặp chị dâu bước ra khỏi nhà nghỉ với một người đàn ông khác. Nhìn thấy tôi, chị chỉ giật mình một chút chứ không hề hoảng loạn hay lo lắng. Chúng tôi ngồi trong phòng chị nói chuyện. Chị bảo rằng tôi đã biết thì chị cũng chẳng muốn giấu giếm.

Bắt gặp chị dâu bước ra từ nhà nghỉ với người đàn ông lạ nhưng tôi không thể trách chị, cũng không dám nói cho anh trai biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chị đi lại với người ta 2 tháng nay rồi, nếu anh trai tôi chỉ cần quan tâm tới chị một chút hoặc rời mắt khỏi máy tính, khỏi công việc là phát hiện ra ngay những thay đổi của chị. Song anh không hề. Nửa năm nay hai vợ chồng không quan hệ chăn gối. Tất cả những gì anh tôi làm khi ở nhà là ăn cơm và ngủ. Ít khi nói chuyện với vợ, chỉ thỉnh thoảng hỏi han các con chứ cũng không dạy bảo hay chơi đùa với con. Chị rất chán nản cuộc hôn nhân này mà chẳng biết làm thế nào. Tự dưng bỏ chồng thì kỳ cục quá, vì anh có làm gì sai đâu. Nhưng là một người đàn bà, chị cũng muốn được đàn ông quan tâm săn sóc và thỏa mãn về tình dục. Thế nên chị "say nắng" người khác.

Tôi rất giận chị vì không kiểm soát được ham muốn của mình, đạp đổ nhân phẩm, ngoại tình với người khác, khiến gia đình có nguy cơ tan nát. Nhưng nhìn chị khóc rồi nhìn vẻ mặt bất cần của chị dâu khi bị em chồng phát hiện ra chuyện tày trời này, vẻ mặt ấy như thể nếu tôi nói với mọi người, chị sẵn sàng ly hôn rồi rời đi, thì tôi lại chẳng thể trách chị được. Lúc đó tôi đã khuyên chị cắt đứt với người ta, chị bảo sẽ suy nghĩ.

Giờ tôi thật không biết phải làm gì. Tôi không muốn tiếp tục để chị dâu ngoại tình sau lưng chồng, nhưng lại không dám nói với anh trai vì sợ gia đình chị tan vỡ mà tội 2 đứa cháu. 

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