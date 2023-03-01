Vừa sinh con tròn tháng, mẹ chồng bỗng dẫn người yêu cũ của chồng tôi về nhà, nghe giới thiệu mà tôi tím tái mặt mày

Lúc mới cưới, hai vợ chồng sống chung với mẹ chồng . Tuy nhiên, hai thế hệ ở chung với nhau rất dễ xảy ra xung đột, chẳng hạn như vợ chồng tôi thường hay ăn ngoài, hoặc ăn ở nhà xong thích phóng xe đi chơi đâu đó một lúc nhưng mẹ lại không thích, suốt ngày càm ràm. Vì mâu thuẫn trong cách sống nên sống chung chưa bao lâu chúng tôi đã tính tích cóp mua nhà ra ở riêng cho thoải mái.

Sau khi quen nhau một năm, Hậu đưa tôi về ra mắt gia đình. Gia đình anh thuộc dạng khá giả, nhà tôi cũng chẳng kém cạnh. Nói chung, hai bên gia đình là môn đăng hộ đối.

Vốn dĩ hai vợ chồng không có ý định sinh con thứ 2 trước tuổi 35, nhưng tôi lại mang thai ngoài ý muốn khi con trai mới hơn 2 tuổi nên kế hoạch này bị phá bỏ. Nghe tin tôi mang bầu lần 2, hai bên gia đình vui lắm. Niềm vui càng nhân đôi khi đó là con gái, bởi bố mẹ chồng rất mong cháu gái.

Khi mua nhà, hai bên gia đình nội ngoại cho 1 tỷ, cộng thêm tiền tiết kiệm nên vợ chồng tôi mua được một căn nhà 3 phòng ngủ. Không có áp lực vay nợ, cuộc sống rất thoải mái. Hậu là một người chăm chỉ, có trách nhiệm nên được sếp trọng dụng. Khi mới vào công ty, lương tháng của anh ấy chỉ 15 triệu đồng, nhưng giờ lương đã gần 70 triệu một tháng rồi.

Lúc đó, mẹ chồng dọn về nhà tôi ở luôn để tiện đỡ đần, chăm sóc con dâu, cháu nội. Mẹ chăm chút cho tôi từng chút một, con trai cũng một tay bà chăm bẵm, tôi nhìn mà ấm cả lòng.

Sau sinh 2 tháng, mẹ chồng bỗng dẫn một người về nhà. Mẹ giới thiệu cô ấy là con gái mẹ, nhưng rõ ràng chồng tôi là con một trong nhà mà, từ khi nào mẹ lại có thêm một đứa con gái vậy?

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn người phụ nữ khá quen mắt, dường như tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Một lúc sau chồng về đến nhà, nhìn biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt anh khi nhìn thấy người phụ nữ đó tôi mới nhớ ra cô ta là ai.

Đó chính là Hoa - người yêu cũ của chồng.

Trước tôi có nghe Hậu kể, năm xưa anh và Hoa từng yêu nhau 2 năm. Mẹ anh quý Hoa lắm, nhưng nhà cô ta lại ngăn cấm vì họ sợ con gái sẽ chịu khổ khi làm dâu trong một gia đình neo đơn như nhà Hậu. Vì lý do đó mà hai người chia tay.

Tôi từng gặp người yêu cũ của chồng một lần, khi tôi và Hậu còn chưa kết hôn. Ngày ấy, chúng tôi vô tình đụng mặt Hoa tại trung tâm thương mại. Nhưng giờ mẹ chồng đưa Hoa về nhà là có ý gì? Khi đang mải mê suy nghĩ, mẹ chồng đã nắm lấy tay Hoa rồi nói:

- Mẹ đã nhận Hoa làm con gái nuôi kể từ khi hai đứa chia tay. Lúc con kết hôn, Hoa đã đi nước ngoài. Giờ nó về nước nên tới thăm mẹ. Hoa có công việc phải ở lại đây 3 tháng mà nhà nó ở tận quê, cách đây xa nên không tiện về đó.

Mẹ lại đang ở nhà hai đứa chăm cháu, nhà mình còn phòng trống nên mẹ muốn đưa Hoa về đây ở tạm một thời gian để tiện hai mẹ con hàn huyên, chuyện trò. Ở nước ngoài Hoa đã lập gia đình và có một đứa con 2 tuổi rồi.

Nghe mẹ chồng nói Hoa sẽ ở lại đây mà hai vợ chồng sửng sốt kinh ngạc. Tôi tức lắm, có lý nào lại thế chứ.

Tuy Hoa là con gái nuôi của mẹ, nhưng cô ấy cũng là người yêu cũ của Hậu, mối quan hệ này rất nhạy cảm, sao tôi dám cho cô ấy ở đây chứ?

- Ngay cả khi mẹ đã nhận Hoa làm con gái nuôi thì con cũng không đồng ý để cô ấy ở lại đây đâu. Tốt nhất cô ấy nên ra ngoài thuê phòng ở thì hơn.

Vừa dứt lời thì mẹ chồng đã chửi như tát nước vào mặt tôi: “Hoa không về đây để phá hoại gia đình cô. Hơn nữa, con trai tôi đã bỏ tiền mua căn nhà này, nếu cô không đồng ý thì cô có thể dọn đi. Tại sao tôi và con gái lại không thể sống cùng nhau chứ? Nếu không để Hoa ở đây, tôi cũng không thèm ở lại căn nhà này nữa”.

Không ngờ mẹ lại nặng lời như vậy, đây là lần đầu tiên mẹ gắt gỏng, mắng tôi kể từ ngày tôi về làm dâu. Đó chỉ là con gái nuôi của mẹ, đã lo cho mẹ được ngày nào chưa? Còn tôi là con dâu trong nhà, sinh cho mẹ 2 đứa cháu bụ bẫm, báo hiếu mẹ bao năm qua mà mẹ nỡ lòng nào quát tôi vì một người dưng như thế.

Tôi giận mẹ lắm, ôm con đi vào phòng luôn. Hậu cũng không biết trước chuyện này, liền chạy vào giải thích, xin lỗi tôi và hứa sẽ giải quyết mọi việc êm đẹp. Nhưng thái độ của mẹ kiên quyết như vậy vợ chồng tôi biết phải giải quyết làm sao đây? Chẳng nhẽ lại đuổi bà ra khỏi nhà?