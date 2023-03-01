6 năm trước có thai với người yêu cũ nhưng bị ruồng bỏ, giờ hắn quay lại tống tiền, chị chồng có hành động khiến tôi mang ơn suốt đời

Tâm sự 01/03/2023 20:19

6 năm trước, chồng tôi đã cứu 2 mẹ con tôi, cứu danh dự cho cả nhà tôi. Đến giờ, chị chồng lại cứu cuộc đời của 2 mẹ con tôi lần nữa.

Năm cuối đại học tôi mang thai, nhưng khi biết tin, người yêu cũ và gia đình hắn ta đã chối bỏ, thậm chí sỉ nhục tôi bằng những lời khó nghe. Trong lúc hoang mang không biết làm thế nào, tôi chia sẻ việc này với Quý – người đàn anh trên 2 khóa khá thân thiết với tôi, để anh cho lời khuyên.

- Thực ra anh yêu thầm em từ lâu rồi, nhưng vì em có người yêu nên anh không dám nói, đành chôn chặt tình cảm của mình trong tim. Nếu bây giờ hắn ta chối bỏ trách nhiệm, vậy thì để anh làm bố đứa bé. Anh biết em không có tình cảm với anh, từ trước tới nay chỉ coi anh như anh trai, nhưng mà đứa trẻ không có tội. Hãy cứ để một đám cưới diễn ra, để con được chào đời và có tên bố trên giấy khai sinh. Nếu cần thì sau khi sinh con xong thì chúng ta ly dị.  

Tôi sững sờ trước những gì anh nói. Thực ra trước giờ tôi cũng biết anh có cảm tình với mình, nhưng không ngờ anh lại đưa ra ý kiến như vậy. Sợ bố mẹ bị hàng xóm nói ra nói vào là nhà có con gái “chửa hoang”, sợ con sinh ra sẽ thiệt thòi,… nên sau một thời gian suy nghĩ, tôi đã ích kỷ đồng ý với ý kiến của anh.

Tuy nhiên Quý cũng dặn đừng để ai biết sự thật về đứa bé, nhất là chị anh. Với Quý, chị vừa là bố vừa là mẹ bởi bố mẹ anh đã qua đời từ khi anh chỉ mới 10 tuổi. Từ lúc đó, người chị hơn anh 5 tuổi đã gồng gánh cả gia đình, nuôi anh ăn học thành tài.

Ngày Quý về nói chuyện với chị xin cưới, tôi đã rất sợ. Sợ chị ghét bỏ tôi chưa cưới đã bầu, sợ chị sẽ coi khinh tôi như gia đình nhà người yêu cũ. Nhưng chị lại bình thản nói có bầu thì cưới thôi, rồi quay sang vỗ về tôi:

- Em lấy Quý nhà chị là thiệt thòi nhiều lắm. Nó mồ côi từ nhỏ, thiếu tình cảm, từ giờ em hãy cho nó một gia đình đúng nghĩa nhé.

 

Sau 6 năm, cứ ngỡ tôi đã có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn khi có một người chồng yêu thương hết mực, một chị chồng tuyệt vời và hai đứa con khỏe mạnh. Nhưng không, cách đây không lâu người yêu cũ lại liên lạc với tôi, nói đúng hơn là tống tiền tôi. “Nếu cô không đưa cho tôi 500 triệu, đừng trách thằng này ác. Tôi sẽ cho chị chồng cô biết sự thật về đứa con đầu lòng của cô”, hắn gằn lên từng chữ trong điện thoại.

Tôi sợ hãi run rẩy tới mức đánh rơi cả điện thoại. Tôi thật sự không muốn mất gia đình hạnh phúc hiện tại. Tôi bàn với Quý, anh bảo hay cứ đưa tiền cho hắn để yên chuyện, vì số tiền đó với nhà tôi cũng không phải quá lớn, vẫn có thể xoay sở được.

6 năm trước có thai với người yêu cũ nhưng bị ruồng bỏ, giờ hắn quay lại tống tiền, chị chồng có hành động khiến tôi mang ơn suốt đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi chị chồng cũng biết chuyện. Không ăn được nên đạp đổ, người yêu cũ đã nói cho chị biết. Chị hỏi vợ chồng tôi về đứa bé. Lúc đó tôi chỉ biết khóc, còn Quý thì im lặng. Nói thật giây phút đó tôi vừa thấy có lỗi với chị chồng, vừa sợ hãi.

- Giờ chị hỏi Quý một câu, cu Bin (con trai đầu lòng của tôi) có phải con em không? Chỉ được trả lời có hoặc không, không giải thích.

- “Có” - Chồng tôi dứt khoát nói không cần suy nghĩ nhiều.

- Thế là được rồi, hai đứa không phải suy nghĩ gì nữa. Quý bảo cu Bin là con nó thì tức là con nó, cháu chị. Mọi chuyện còn lại để chị giải quyết, cấm đứa nào can thiệp.

 

Sau đó, chị làm một bản xét nghiệm ADN. Tất nhiên, mẫu lấy xét nghiệm là của chồng tôi và đứa con thứ 2 rồi đưa cho người yêu cũ của tôi xem để kết thúc mọi chuyện.

Sóng gió đi qua, chị mới nói chuyện riêng với tôi.

- Một đứa trẻ mồ côi, thiếu bố hay thiếu mẹ đều rất đáng thương, chị không muốn 2 đứa cháu của chị phải thiếu tình thương của bố hay mẹ. Cu Bin mãi là con của Quý, là cháu của chị. Còn chuyện không phải con của Quý thì chị biết từ lúc em sinh rồi.  

16 năm trước, chị đã hứa với bố mẹ dù chuyện gì xảy ra thì chị cũng bảo vệ gia đình này, bảo vệ Quý. Giờ em và 2 đứa nhỏ là một phần của gia đình này, một phần của em trai chị, chị cũng sẽ bảo vệ đến cùng. Trời có sập xuống, chị cũng đỡ cho hai đứa. Chuyện này, kết thúc tại đây. Không nghĩ, không nhớ đến nó nữa, giờ nhìn về phía trước sống sao cho tốt thôi.

Tôi òa khóc ôm chị thay cho lời cảm ơn. 6 năm trước, chồng tôi đã cứu 2 mẹ con tôi, cứu danh dự cho cả nhà tôi. Đến giờ, chị chồng lại cứu cuộc đời của 2 mẹ con tôi lần nữa. Ơn này tôi mang theo suốt đời.

Sau nụ hôn nồng nàn với người trong mộng trong ngày sinh nhật, nghe em ngỏ ý ở lại tôi liền đẩy ra khỏi cửa chỉ vì lý do này

Sau nụ hôn nồng nàn với người trong mộng trong ngày sinh nhật, nghe em ngỏ ý ở lại tôi liền đẩy ra khỏi cửa chỉ vì lý do này

Em đến mang theo một chiếc bánh gato, một chai rượu vang. Tôi ngạc nhiên đến độ không biết nói gì. Tôi không nhớ chúng tôi đã nói với nhau những gì sau đó, nhưng cuối cùng chúng tôi đã hôn nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu chị chồng em dâu người yêu cũ con riêng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 18 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 13 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường