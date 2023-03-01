6 năm trước có thai với người yêu cũ nhưng bị ruồng bỏ, giờ hắn quay lại tống tiền, chị chồng có hành động khiến tôi mang ơn suốt đời

- Thực ra anh yêu thầm em từ lâu rồi, nhưng vì em có người yêu nên anh không dám nói, đành chôn chặt tình cảm của mình trong tim. Nếu bây giờ hắn ta chối bỏ trách nhiệm, vậy thì để anh làm bố đứa bé. Anh biết em không có tình cảm với anh, từ trước tới nay chỉ coi anh như anh trai, nhưng mà đứa trẻ không có tội. Hãy cứ để một đám cưới diễn ra, để con được chào đời và có tên bố trên giấy khai sinh. Nếu cần thì sau khi sinh con xong thì chúng ta ly dị.

Năm cuối đại học tôi mang thai, nhưng khi biết tin, người yêu cũ và gia đình hắn ta đã chối bỏ, thậm chí sỉ nhục tôi bằng những lời khó nghe. Trong lúc hoang mang không biết làm thế nào, tôi chia sẻ việc này với Quý – người đàn anh trên 2 khóa khá thân thiết với tôi, để anh cho lời khuyên.

Tuy nhiên Quý cũng dặn đừng để ai biết sự thật về đứa bé, nhất là chị anh. Với Quý, chị vừa là bố vừa là mẹ bởi bố mẹ anh đã qua đời từ khi anh chỉ mới 10 tuổi. Từ lúc đó, người chị hơn anh 5 tuổi đã gồng gánh cả gia đình, nuôi anh ăn học thành tài.

Tôi sững sờ trước những gì anh nói. Thực ra trước giờ tôi cũng biết anh có cảm tình với mình, nhưng không ngờ anh lại đưa ra ý kiến như vậy. Sợ bố mẹ bị hàng xóm nói ra nói vào là nhà có con gái “chửa hoang”, sợ con sinh ra sẽ thiệt thòi,… nên sau một thời gian suy nghĩ, tôi đã ích kỷ đồng ý với ý kiến của anh.

Ngày Quý về nói chuyện với chị xin cưới, tôi đã rất sợ. Sợ chị ghét bỏ tôi chưa cưới đã bầu, sợ chị sẽ coi khinh tôi như gia đình nhà người yêu cũ. Nhưng chị lại bình thản nói có bầu thì cưới thôi, rồi quay sang vỗ về tôi:

- Em lấy Quý nhà chị là thiệt thòi nhiều lắm. Nó mồ côi từ nhỏ, thiếu tình cảm, từ giờ em hãy cho nó một gia đình đúng nghĩa nhé.

Sau 6 năm, cứ ngỡ tôi đã có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn khi có một người chồng yêu thương hết mực, một chị chồng tuyệt vời và hai đứa con khỏe mạnh. Nhưng không, cách đây không lâu người yêu cũ lại liên lạc với tôi, nói đúng hơn là tống tiền tôi. “Nếu cô không đưa cho tôi 500 triệu, đừng trách thằng này ác. Tôi sẽ cho chị chồng cô biết sự thật về đứa con đầu lòng của cô”, hắn gằn lên từng chữ trong điện thoại.

Tôi sợ hãi run rẩy tới mức đánh rơi cả điện thoại. Tôi thật sự không muốn mất gia đình hạnh phúc hiện tại. Tôi bàn với Quý, anh bảo hay cứ đưa tiền cho hắn để yên chuyện, vì số tiền đó với nhà tôi cũng không phải quá lớn, vẫn có thể xoay sở được.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi chị chồng cũng biết chuyện. Không ăn được nên đạp đổ, người yêu cũ đã nói cho chị biết. Chị hỏi vợ chồng tôi về đứa bé. Lúc đó tôi chỉ biết khóc, còn Quý thì im lặng. Nói thật giây phút đó tôi vừa thấy có lỗi với chị chồng, vừa sợ hãi.

- Giờ chị hỏi Quý một câu, cu Bin (con trai đầu lòng của tôi) có phải con em không? Chỉ được trả lời có hoặc không, không giải thích.

- “Có” - Chồng tôi dứt khoát nói không cần suy nghĩ nhiều.

- Thế là được rồi, hai đứa không phải suy nghĩ gì nữa. Quý bảo cu Bin là con nó thì tức là con nó, cháu chị. Mọi chuyện còn lại để chị giải quyết, cấm đứa nào can thiệp.

Sau đó, chị làm một bản xét nghiệm ADN. Tất nhiên, mẫu lấy xét nghiệm là của chồng tôi và đứa con thứ 2 rồi đưa cho người yêu cũ của tôi xem để kết thúc mọi chuyện.

Sóng gió đi qua, chị mới nói chuyện riêng với tôi.

- Một đứa trẻ mồ côi, thiếu bố hay thiếu mẹ đều rất đáng thương, chị không muốn 2 đứa cháu của chị phải thiếu tình thương của bố hay mẹ. Cu Bin mãi là con của Quý, là cháu của chị. Còn chuyện không phải con của Quý thì chị biết từ lúc em sinh rồi.

16 năm trước, chị đã hứa với bố mẹ dù chuyện gì xảy ra thì chị cũng bảo vệ gia đình này, bảo vệ Quý. Giờ em và 2 đứa nhỏ là một phần của gia đình này, một phần của em trai chị, chị cũng sẽ bảo vệ đến cùng. Trời có sập xuống, chị cũng đỡ cho hai đứa. Chuyện này, kết thúc tại đây. Không nghĩ, không nhớ đến nó nữa, giờ nhìn về phía trước sống sao cho tốt thôi.

Tôi òa khóc ôm chị thay cho lời cảm ơn. 6 năm trước, chồng tôi đã cứu 2 mẹ con tôi, cứu danh dự cho cả nhà tôi. Đến giờ, chị chồng lại cứu cuộc đời của 2 mẹ con tôi lần nữa. Ơn này tôi mang theo suốt đời.