Giả nghèo thử lòng bạn gái rồi bị chia tay thật, 3 năm sau được mời dự đám cưới, nhìn gia cảnh chú rể thì hối hận không kịp

Tâm sự 01/03/2023 19:41

Ngày hôm sau bạn trai cũ gửi cho Ngọc một tin nhắn xin lỗi, bày tỏ sự hối tiếc nhưng tất cả đã muộn, đã đánh mất cơ hội tuyệt vời nhất.

Nhà Ngọc không quá giàu có, nhưng tuyệt đối là không nghèo. Thu nhập hàng năm của cả nhà có thể lên tới tiền tỷ, nhà xe đều có. Nói chung bố mẹ có tiền nên từ nhỏ Ngọc đã được nuôi nấng đầy đủ, cần gì là có. Ông bà sợ nhất là Ngọc khi trưởng thành kết hôn chỉ vì tiền.

Tuy sung túc nhưng mọi người trong gia đình Ngọc đều khiêm tốn. Căn nhà họ sống hiện tại vẫn là ngôi nhà cũ mua từ thời Ngọc còn học cấp 2. Mấy năm nay dù có mua thêm 2 căn nhà nữa nhưng gia đình chỉ để đấy, không dọn đến ở. Bố mẹ Ngọc đã quen ở nhà cũ như vậy nên cô cũng không muốn chuyển đi đâu. Hơn nữa, căn nhà cũ này cũng gần nơi làm việc của Ngọc hơn.

Nói về cuộc gặp gỡ định mệnh của Ngọc và bạn trai cũ thì hôm đó Ngọc lùi xe không cẩn thận nên va vào xe của người kia. Áy náy muốn trả số tiền bị xây xước xe cho đối phương nên Ngọc xin số điện thoại. Kể từ đó, hai người thường xuyên nói chuyện phiếm rồi hẹn gặp nhau. Cứ như vậy, họ dần trở thành 1 đôi. Trong thời gian này, Ngọc không hỏi gia cảnh cụ thể nhà bạn trai nhưng thấy anh đi BMW, là một chiếc xe không rẻ nên có thể đoán được điều kiện gia đình 2 người tương đương.

Khi yêu, tình cảm của hai người luôn rất tốt. Họ có sở thích chung, quan điểm sống hợp nhau, cha mẹ 2 bên cũng hài lòng. Nhưng một lần, đột nhiên bạn trai cũ hỏi Ngọc: “Nếu bây giờ anh nói từ trước đến nay đều là anh nói dối em thì sao? Ví dụ như gia thế nhà anh, không phải là thật…”

Bạn trai cũ nói vào ngày hai người gặp nhau, chiếc BMW mà anh lái thực ra là của sếp, anh chỉ là một tài xế. Sau đó liên lạc rồi duy trì liên lạc với Ngọc chỉ vì sợ cô không trả tiền sửa xe. Cuối cùng, bạn trai cũ ngậm ngùi: “Anh chỉ là một thằng nhà nghèo. Nếu em muốn chia tay, anh cũng không dám níu kéo!

Những lời bạn trai nói làm Ngọc giật mình, bởi vì trong lòng cô rất rõ ràng chuyện này không thể xảy ra! Họ đã ở bên nhau 1 năm, nếu bạn trai thực sự là tài xế thì cô sớm đã phát hiện ra. Huống chi trước khi đồng ý cho hai người đến nhau, bố Ngọc đã nhờ người hỏi han về gia cảnh của nhà thông gia, thế nên làm sao có chuyện lừa dối như anh nói?

Ngọc nghĩ đây là bạn trai cố ý thử lòng Ngọc. Đối với loại thử lòng này, Ngọc thấy rất không vui. Cô quyết định yêu anh đâu phải vì tiền nhà anh. Điều kiện nhà cô cũng không kém nên yêu cầu về vật chất đối với nhà chồng tương lai không quá quan trọng. Nói đi nói lại thì căn bản là bạn trai không tin tưởng, khiến Ngọc rất chạnh lòng. Ngọc không buồn suy nghĩ gì nữa, nói luôn là muốn chia tay. Cứ để bạn trai cũ nghĩ cô chính là loại phụ nữ ham vật chất như anh ta ngờ vực đi!

Giả nghèo thử lòng bạn gái rồi bị chia tay thật, 3 năm sau được mời dự đám cưới, nhìn gia cảnh chú rể thì hối hận không kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hậu chia tay, Ngọc uể oải 1 thời gian. Sau đó được bạn bè giới thiệu mà quen với người chồng bây giờ. Chồng Ngọc cái gì cũng bình thường: gia cảnh bình thường, lớn lên nhan sắc bình thường, công việc bình thường, khả năng kiếm tiền cũng rất bình thường… nhưng bù lại là anh đối xử với Ngọc rất tốt, không bao giờ nghĩ ra mấy chiêu thử lòng vớ vẩn. Anh còn đưa tất cả tiền lương của mình cho Ngọc, cô muốn mua gì thì mua, anh cũng không để ý. 

Ngày Ngọc kết hôn, có mời bạn trai cũ đến dự. Cô muốn anh ta đến, cũng là khiến anh ta phải thấy hối hận, cho anh ta thấy cách thử lòng của anh ta là sai. Trong hôn lễ, khi biết gia cảnh chồng Ngọc, bạn trai cũ chắc chắn sẽ rất bất ngờ. Có lẽ trong ấn tượng của anh ta, Ngọc sẽ không bao giờ kết hôn với một người đàn ông có điều kiện vô cùng bình thường như vậy!

Ngày hôm sau bạn trai cũ gửi cho Ngọc một tin nhắn xin lỗi, bày tỏ sự hối tiếc nhưng tất cả đã muộn, đã đánh mất cơ hội tuyệt vời nhất. Đọc xong tin nhắn, Ngọc mỉm cười không trả lời, hy vọng đó là bài học giúp anh ta có thể chọn được người vợ xứng đáng sau này.

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