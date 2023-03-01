Mẹ chồng tôi nguyên là hiệu trưởng trường cấp 3 nổi tiếng ở thành phố. Khi nghỉ hưu bà ở nhà chăm con, chăm cháu và vui thú với khu vườn trồng thật nhiều loài hoa của mình. Bà là một người phụ nữ thông minh, tình cảm và có phần nghiêm khắc, cầu toàn. Gia đình có điều kiện kinh tế nhưng bà luôn chi tiêu chuẩn mực, không hề lãng phí.

Tôi về làm dâu đã tròn 10 năm. Tôi luôn tự hào, hạnh phúc vì gia đình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc, yêu thương nhau.

Ngoài xã hội, ông được nhiều người kính nể. Khi về nhà, ông là người chồng, người bố, người ông vô cùng tâm lý, không nề hà việc nhà. Ông sẵn sàng vào bếp nấu ăn cho cả gia đình, vui vẻ lau nhà, tưới cây… giúp mẹ tôi khi có thời gian rảnh. Đi công tác nước ngoài như đi chợ, lần nào về ông cũng mua quà cho các cháu. Đại gia đình 2 bên nội ngoại đều tự hào về ông. Cả tôi cũng vậy.

Bố chồng tôi hiện là tổng giám đốc một công ty chuyên kinh doanh về gỗ nổi tiếng trong nước và thế giới. Dưới quyền ông là hàng nghìn nhân viên.

Đến 1/4 năm nay, bố chồng tôi sẽ được nghỉ hưu. Cả nhà ai cũng vui vẻ khi nghĩ tới cảnh ông sẽ có nhiều thời gian để bù đắp cho bà. Bao năm qua, một tay bà chăm sóc, nuôi dạy các con khôn lớn, lo công việc đối nội đối ngoại để cho bố chồng tôi chuyên tâm vào sự nghiệp.

Sắp tới, chồng tôi cũng có chuyến công tác 3 năm tại Pháp. Tôi và 2 con sẽ đi theo. Mọi hồ sơ thủ tục đã chuẩn bị xong chỉ chờ ngày lên đường.

Để đảm bảo công việc của tôi khi về nước, bố chồng đã sắp xếp cho tôi về làm tại phòng kế toán trên tổng công ty của ông.

Làm việc tại đây, tôi nghe được chuyện bố chồng tôi đang cặp bồ với một cô gái xuất thân từ nhân viên massage. Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình, còn mọi người lại nghĩ là tôi diễn kịch. Hóa ra tất cả mọi người ở công ty đều biết chuyện, trừ tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng tôi mua cho cô ta một căn chung cư ngay trong khu đô thị gia đình tôi đang ở. Nhiều lần đi nước ngoài ông đều đưa cô ta đi cùng. Có lần ông còn để mẹ chồng tôi và cô ta cùng đi đánh golf với hội bạn. Mẹ chồng tôi còn vui vẻ đăng lên Facebook ảnh chụp chung với cô ta. Mọi người đều biết chuyện bố chồng tôi ngoại tình, trừ chúng tôi.

Người ngoài nhìn thấy gia đình chúng tôi vẫn bình thường vui vẻ nên ai cũng nghĩ bố mẹ chồng tôi có một thỏa thuận hôn nhân nào đó. Họ xót xa thương mẹ tôi cứ ở nhà lo thu vén gia đình trong khi cô bồ vung tay mua sắm hàng hiệu không tiếc tiền, hưởng thụ cuộc sống như một bà hoàng.

Trên Facebook cô ta ngang nhiên khoe những thứ bòn rút được từ bố chồng tôi. Ông đầu tư mở spa, gara rửa xe ô tô, xây dựng hẳn một thương hiệu thời trang phục vụ những người chơi golf… cho cô ta làm chủ.

Cô ta, một người đàn bà ít hơn tôi 4 tuổi, đã có 4 đứa con trai, trong đó có 2 đứa với bố chồng tôi. Chúng còn ít tuổi hơn cả cháu nội của ông. Không hiểu một người từng trải như bố tôi nghĩ gì mà lại cặp bồ với người ít tuổi hơn cả con út của ông. Tôi buồn và thất vọng vô cùng.

Cả tuần vừa rồi tôi thăm dò nhiều lần và khẳng định mẹ chồng tôi chắc chắn không biết gì về sự phản bội của bố tôi. Cả chồng tôi và em chồng cũng vậy.

Mỗi ngày về nhà tôi luôn tìm cách lảng tránh để không phải đối diện với tất cả mọi người. Tôi không muốn mình là người phá vỡ cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc êm ấm này.

Nhưng tôi cũng không biết phải làm gì khi cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ tòi ra. Rõ ràng bố chồng tôi đã công khai mối quan hệ ngoài luồng của ông với tất cả mọi người, trừ người trong nhà. Sự thật sẽ như quả bom nổ chậm, không biết khi nào những người cuối cùng sẽ được biết.

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ ngay thẳng, chính trực và cái tôi rất cao. Bà sẽ chịu sự đả kích tới mức nào khi biết bị chồng lừa dối bao nhiêu năm qua? Rồi còn em chồng tôi chưa lập gia đình, sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu mọi chuyện vỡ lở? Cả gia đình nhỏ của tôi nữa, liệu có còn được bình yên hạnh phúc?

Tôi không hiểu bố chồng tôi đang tính toán gì khi ông công khai với mọi người về quan hệ ngoài luồng nhưng khi về nhà ông vẫn rất yêu vợ thương con.

Có phải ông chờ tới ngày về hưu sẽ rời bỏ gia đình để sang sống với vợ trẻ, con thơ? Hay ông định cứ lừa dối vợ con như vậy tới suốt đời, để mẹ tôi vô tư sống và chịu ánh mắt thương hại từ mọi người mà không hề hay biết?

Tôi đang rất rối, tôi có nên nói cho chồng tôi biết chuyện này không? Có phải ông đưa tôi về công ty là để tôi biết bí mật động trời này của ông? Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với bố chồng tôi về việc tôi đã biết bí mật của ông không?

Tôi nên làm gì để giúp mẹ chồng có thể phòng bị và vượt qua được cú sốc khi biết bố chồng tôi đang ngấm ngầm chuyển giao tài sản sang cho vợ bé và con riêng của ông? Mong cộng đồng cho tôi một lời khuyên, chứ sắp tới ngày lên đường rồi tôi thực sự không yên tâm chút nào.