Được bố chồng sắp xếp công việc trong công ty, tôi ngỡ ngàng biết được tội lỗi tày trời sau dáng vẻ ưu tú của ông

Tâm sự 01/03/2023 10:43

Ngoài xã hội, ông được nhiều người kính nể. Khi về nhà, ông là người chồng, người bố, người ông vô cùng tâm lý, không nề hà việc nhà.

Tôi về làm dâu đã tròn 10 năm. Tôi luôn tự hào, hạnh phúc vì gia đình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc, yêu thương nhau.

Mẹ chồng tôi nguyên là hiệu trưởng trường cấp 3 nổi tiếng ở thành phố. Khi nghỉ hưu bà ở nhà chăm con, chăm cháu và vui thú với khu vườn trồng thật nhiều loài hoa của mình. Bà là một người phụ nữ thông minh, tình cảm và có phần nghiêm khắc, cầu toàn. Gia đình có điều kiện kinh tế nhưng bà luôn chi tiêu chuẩn mực, không hề lãng phí.

Bố chồng tôi hiện là tổng giám đốc một công ty chuyên kinh doanh về gỗ nổi tiếng trong nước và thế giới. Dưới quyền ông là hàng nghìn nhân viên.

Ngoài xã hội, ông được nhiều người kính nể. Khi về nhà, ông là người chồng, người bố, người ông vô cùng tâm lý, không nề hà việc nhà. Ông sẵn sàng vào bếp nấu ăn cho cả gia đình, vui vẻ lau nhà, tưới cây… giúp mẹ tôi khi có thời gian rảnh. Đi công tác nước ngoài như đi chợ, lần nào về ông cũng mua quà cho các cháu. Đại gia đình 2 bên nội ngoại đều tự hào về ông. Cả tôi cũng vậy.

Đến 1/4 năm nay, bố chồng tôi sẽ được nghỉ hưu. Cả nhà ai cũng vui vẻ khi nghĩ tới cảnh ông sẽ có nhiều thời gian để bù đắp cho bà. Bao năm qua, một tay bà chăm sóc, nuôi dạy các con khôn lớn, lo công việc đối nội đối ngoại để cho bố chồng tôi chuyên tâm vào sự nghiệp.

Sắp tới, chồng tôi cũng có chuyến công tác 3 năm tại Pháp. Tôi và 2 con sẽ đi theo. Mọi hồ sơ thủ tục đã chuẩn bị xong chỉ chờ ngày lên đường.

Để đảm bảo công việc của tôi khi về nước, bố chồng đã sắp xếp cho tôi về làm tại phòng kế toán trên tổng công ty của ông.

Làm việc tại đây, tôi nghe được chuyện bố chồng tôi đang cặp bồ với một cô gái xuất thân từ nhân viên massage. Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình, còn mọi người lại nghĩ là tôi diễn kịch. Hóa ra tất cả mọi người ở công ty đều biết chuyện, trừ tôi. 

Được bố chồng sắp xếp công việc trong công ty, tôi ngỡ ngàng biết được tội lỗi tày trời sau dáng vẻ ưu tú của ông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng tôi mua cho cô ta một căn chung cư ngay trong khu đô thị gia đình tôi đang ở. Nhiều lần đi nước ngoài ông đều đưa cô ta đi cùng. Có lần ông còn để mẹ chồng tôi và cô ta cùng đi đánh golf với hội bạn. Mẹ chồng tôi còn vui vẻ đăng lên Facebook ảnh chụp chung với cô ta. Mọi người đều biết chuyện bố chồng tôi ngoại tình, trừ chúng tôi.

Người ngoài nhìn thấy gia đình chúng tôi vẫn bình thường vui vẻ nên ai cũng nghĩ bố mẹ chồng tôi có một thỏa thuận hôn nhân nào đó. Họ xót xa thương mẹ tôi cứ ở nhà lo thu vén gia đình trong khi cô bồ vung tay mua sắm hàng hiệu không tiếc tiền, hưởng thụ cuộc sống như một bà hoàng.

Trên Facebook cô ta ngang nhiên khoe những thứ bòn rút được từ bố chồng tôi. Ông đầu tư mở spa, gara rửa xe ô tô, xây dựng hẳn một thương hiệu thời trang phục vụ những người chơi golf… cho cô ta làm chủ. 

Cô ta, một người đàn bà ít hơn tôi 4 tuổi, đã có 4 đứa con trai, trong đó có 2 đứa với bố chồng tôi. Chúng còn ít tuổi hơn cả cháu nội của ông. Không hiểu một người từng trải như bố tôi nghĩ gì mà lại cặp bồ với người ít tuổi hơn cả con út của ông. Tôi buồn và thất vọng vô cùng. 

Cả tuần vừa rồi tôi thăm dò nhiều lần và khẳng định mẹ chồng tôi chắc chắn không biết gì về sự phản bội của bố tôi. Cả chồng tôi và em chồng cũng vậy.

Mỗi ngày về nhà tôi luôn tìm cách lảng tránh để không phải đối diện với tất cả mọi người. Tôi không muốn mình là người phá vỡ cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc êm ấm này. 

Nhưng tôi cũng không biết phải làm gì khi cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ tòi ra. Rõ ràng bố chồng tôi đã công khai mối quan hệ ngoài luồng của ông với tất cả mọi người, trừ người trong nhà. Sự thật sẽ như quả bom nổ chậm, không biết khi nào những người cuối cùng sẽ được biết.

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ ngay thẳng, chính trực và cái tôi rất cao. Bà sẽ chịu sự đả kích tới mức nào khi biết bị chồng lừa dối bao nhiêu năm qua? Rồi còn em chồng tôi chưa lập gia đình, sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu mọi chuyện vỡ lở? Cả gia đình nhỏ của tôi nữa, liệu có còn được bình yên hạnh phúc?

Tôi không hiểu bố chồng tôi đang tính toán gì khi ông công khai với mọi người về quan hệ ngoài luồng nhưng khi về nhà ông vẫn rất yêu vợ thương con. 

Có phải ông chờ tới ngày về hưu sẽ rời bỏ gia đình để sang sống với vợ trẻ, con thơ? Hay ông định cứ lừa dối vợ con như vậy tới suốt đời, để mẹ tôi vô tư sống và chịu ánh mắt thương hại từ mọi người mà không hề hay biết? 

Tôi đang rất rối, tôi có nên nói cho chồng tôi biết chuyện này không? Có phải ông đưa tôi về công ty là để tôi biết bí mật động trời này của ông? Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với bố chồng tôi về việc tôi đã biết bí mật của ông không? 

Tôi nên làm gì để giúp mẹ chồng có thể phòng bị và vượt qua được cú sốc khi biết bố chồng tôi đang ngấm ngầm chuyển giao tài sản sang cho vợ bé và con riêng của ông? Mong cộng đồng cho tôi một lời khuyên, chứ sắp tới ngày lên đường rồi tôi thực sự không yên tâm chút nào.

Anh trai nhờ sang đón chị dâu đi du lịch về, đỗ xe ở ven đường tôi tình cờ phát hiện được bí mật đầy sai trái

Anh trai nhờ sang đón chị dâu đi du lịch về, đỗ xe ở ven đường tôi tình cờ phát hiện được bí mật đầy sai trái

Tuy nhiên, tôi nhận thấy chị dâu dường như không yêu anh tôi. Chị ấy chấp nhận kết hôn là bởi anh trai tôi yêu chị thật lòng và điều kiện gia đình tôi khá giả.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu con dâu bố chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường