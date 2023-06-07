5 lí do khiến phụ nữ ‘THÍCH RÊN RỈ' lúc ái ân, nghe qua ai nấy đều 'NGƯỢNG CHÍN MẶT'

Đây là lí do thật sự đằng sau tiếng rên rỉ của phụ nữ mỗi khi ‘lâm trận’ đàn ông không biết chỉ nghĩ rằng cô ấy đang cảm thấy thỏa mãn.

Là lúc họ đang tự đáp ứng với cơn đau

Tất nhiên, phụ nữ cũng rên rỉ trong đau đớn. Nếu người đàn ông của bạn hơi quá thô bạo, hoặc anh ta đánh vào nơi đó trong bạn mà cảm thấy không thoải mái, hoặc ngay cả khi bạn đột nhiên bị chuột rút ở chân, bạn cũng có khả năng rên rỉ để đáp ứng với cơn đau khi quan hệ tình dục giống như bạn được đáp ứng với niềm vui trong quan hệ tình dục.

Làm tăng cảm xúc ‘khi yêu’

Thật khó để vượt qua sự căng thẳng của cuộc sống thường nhật. Thậm chí cả khi đang làm “chuyện ấy”, những suy nghĩ về cơm áo gạo tiền vẫn len lỏi trong tâm trí bạn. “Ồn ào” là cách tống khứ chúng ra khỏi đầu để bạn có thể tập trung vào cuộc vui trên giường.

Ảnh minh họa: Internet

Thúc đẩy chuyện ấy nhanh hơn

Một số nam giới rất dễ bị kích thích bởi tiếng rên la của phụ nữ. Bạn càng rên thì họ càng dễ đạt cực khoái. Đôi khi trận chiến yêu đương quá dài hoặc nhàm chán làm bạn mệt và chỉ muốn chàng kết thúc ngay, vậy hãy thốt lên vài tiếng kêu để kích thích chàng “về đích” nhanh hơn.

Càng rên chàng càng hào hứng

Nếu chàng của bạn khó lên đỉnh, vậy thì tiếng rên nhẹ nhàng khi hôn sẽ giúp chàng có thêm nhiều hứng thú. Một tiếng rên nhẹ cũng có tác dụng kích thích ngay cả khi bạn còn mặc nguyên quần áo.

Ảnh minh họa: Internet

Để anh ấy biết rằng anh ấy đang làm đúng hay sai

Nếu bạn nghĩ rên rỉ là một cách để bộc lộ cảm xúc của mình mà không phải nói ra thành lời, thì đây cũng chính là cách để bạn điều khiển nhịp điệu của chàng. Nếu tư thế của chàng khiến bạn không thích, bạn có thể rên rỉ theo một cách khác để chàng hiểu mà sửa sai.

Mách chị em điểm G của đàn ông và cách kích thích khiến các chàng sướng phát điên Không chỉ có phụ nữ mà đàn ông cũng có những điểm G khoái lạc, để nàng có thể kích thích làm trỗi dậy lên ham muốn bản năng của phái mạnh. Khi kích thích đúng điểm G của đàn ông sẽ mang lại cho họ nhiều khoái cảm hơn trong chuyện ấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-li-do-khien-phu-nu-thich-ren-ri-luc-ai-an-nghe-qua-ai-nay-eu-nguong-chin-mat-589514.html