Mách bạn cách làm 'chuyện ấy' lâu nhất để cả hai cùng 'sướng phát điên'

Theo các nghiên cứu khoa học, cảm xúc khi “yêu” ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian xuất tinh của phái mạnh. Người nào thường căng thẳng, bị áp lực chi phối sẽ dễ dàng xuất tinh sớm. Vì thế, trước khi “gần gũi” bạn nên làm chủ cảm xúc của mình, hãy loại bỏ hết những áp lực công việc, gánh nặng cuộc sống, để cơ thể luôn thoải mái, thư giãn, như vậy cuộc “yêu” mới có thể kéo dài, đời sống tình dục sẽ viên mãn, hoàn hảo.

Cách quan hệ vợ chồng lâu ra nhất hay còn được gọi là quan hệ lâu xuất tinh để kéo dài thời gian quan hệ tình dục. Như vậy, những giây phút thăng hoa cũng được kéo dài hơn, giúp phái mạnh tự tin hơn vào “bản lĩnh” của mình, luôn chủ động trong chuyện ấy . Để lâu xuất tinh, cuộc “yêu” kéo dãi, bạn hãy thực hiện theo một số lưu ý sau đây nhé!

Nếu bạn cảm nhận quá phấn kích hoặc muốn xuất tinh sớm thì hãy nghĩ ngay đến vấn đề khác để giúp bạn quan hệ lâu ra hơn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho biết rằng, nếu bạn suy nghĩ về đích hay xuất tinh sẽ tác động rất lớn đến các dây thần kinh khoái cảm, kích thích chức năng xuất tinh sớm. Do đó, trong quan trình “giao ban” bạn cần loại bỏ ngay ý nghĩ này nhé.

“Thủ dâm” trước đó khoảng 2-3 tiếng để có thể kéo dài cuộc “yêu”

Ảnh minh họa: Internet

Việc xuất tinh là hoạt động thể chất cần phải có sự rèn luyện, để thành thạo. Vì thế, trước khi quan hệ khoảng 2-3 tiếng bạn nên tự “thủ dâm” thì đến khi nhập cuộc chính thức sẽ kéo dài hơn được từ 5-10 phút, thậm chí được nhiều hơn nữa. Thủ dâm là cách rèn luyện đơn giản nhất để việc xuất tinh có ý thức, kéo dài được cuộc yêu như ý muốn. Tuy nhiên, thủ dâm khoa học mới giúp kéo dài chuyện ấy, nếu lạm dụng chuyện này sẽ gây tác hại rất lớn đến việc rối loạn sinh lý nam giới.

Sử dụng bao cao vừa lâu ra lại bảo vệ an toàn cho đôi bạn

Sử dụng bao cao sử cũng là một trong những cách quan hệ vợ chồng lâu ra nhất, để hai bạn thỏa mãn. Bởi trong bao cao ngoài nhiệm vụ tránh thai và hạn chế lây nhiễm bệnh tình dục thực chất còn chứa thuốc làm giảm kích thích đầu dương vật, khiến cho cuộc yêu kéo dài hơn. Tuy nhiên, nếu ai chưa biết cách sử dụng bao cao su thì có thể làm cản trở, mất cảm xúc trong cuộc “yêu”.

Chọn tư thế phù hợp và thay đổi nhiều tư thế

Trong cuộc “yêu” bạn cần phải chọn tư thế thoải mái để cả hai cảm thấy được thư giãn, có mặt tiếp xúc rộng để tăng sự kích thích. Khi nào đến lúc gần cao trào, bạn cần thay đổi tư thế một cách khôn ngoan, giúp cho phái mạnh hạn chế xuất tin sớm, lúc này “cậu bé” cũng có cảm giác mới, tạo thêm những cảm giác thú vị với cả hai người.

Theo đó, tư thế nam trên nữ dưới hoặc nữ ngồi bên trên là các một tư thế rất phù hợp, quan hệ lâu ra. Tránh tư thế quan hệ kiểu doggy, sẽ khiến bạn nhanh xuất tinh hơn bất kỳ tư thế nào khác.

Đừng bao giờ bỏ qua màn dạo đầu âu yếm tình cảm

Ảnh minh họa: Internet

Màn dạo đầu chính là thời gian để kích thích dương vật và âm đạo. Thời gian này sẽ giúp cho cơ thể cảm thấy rạo rực và nhanh chóng đi đến phần chính. Tuy nhiên, nếu bỏ qua bước này, “cậu nhỏ” sẽ rất dễ xuất tinh sớm, vì bị kích thích quá mạnh. Dạo đầu cũng chính là một trong những mẹo nhỏ để quan hệ lâu ra mà không cần đến thuốc kích thích. Vì thế, bạn tuyệt đối đừng bỏ qua bước này nhé!

Ngoài ra, bạn cũng không nên uống bia, rượu, hút thuốc lá… sẽ làm cho cơ thể dễ xuất tinh, cuộc “yêu” sẽ kết thúc ngắn ngủi. Thay vào đó, hãy chăm luyện tập để thao để thân hình cường tráng, dồi dào sức lực, sức bền, sức khéo léo... Đây là bí quyết để quan hệ vợ chồng lâu ra nhất, có hiệu quả cao.

Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp đã mang lại nhiều thông tin bổ ích cho các bạn, biết cách quan hệ vợ chồng lâu ra nhất, để đời sống phòng the luôn thăng hoa, hạnh phúc.