'Yêu' bằng miệng liệu có nguy hại gì không?

Tâm sự 06/06/2023 02:17

Quan hệ bằng miệng là dùng miệng tiếp xúc với bộ sinh dục để kích thích, tạo khoái cảm cho cuộc “yêu”. Cách này giúp cả 2 dễ dàng “lâm trận” và thăng hoa. Tuy nhiên, theo như các nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học cho biết quan hệ vợ chồng bằng miệng rất nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của đôi bạn.

Quan hệ bằng miệng mang đến nhiều thú vị trong đời sống vợ chồng, nhưng nhiều người vẫn lo lắng và đặt ra các câu hỏi như quan hệ bằng miệng có mất vệ sinh không, quan hệ vợ chồng bằng miệng có nguy hiểm không... Thực chất, quan hệ bằng miệng cũng giống như kiểu quan hệ truyền thồng nếu không được bảo vệ thì vẫn có thể khiến miệng và bộ phận sinh dục viêm nhiễm và mắc nhiều bệnh.

Vậy quan hệ vợ chồng bằng miệng có nguy hiểm như thế nào?

Sau đây là một số căn bệnh thường gặp khi quan hệ vợ chồng bằng miệng:

Ung thư vòm họng

'Yêu' bằng miệng liệu có nguy hại gì không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ bằng miệng còn gọi là nghệ thuật Oral sex. Nếu Oral sex không an toàn dễ bị mắc bệnh ung thư vòm họng. Nguyên nhân là do HPV có thể lây từ người này sang người khác thông qua hoạt động tình dục bằng miệng, hậu môn hoặc tiếp xúc âm đạo.

Khi bạn tình ẩn chứa HPV trong miệng thì bạn sẽ bị nhiễm HPV và ngược lại. Những người có thể trạng yếu, thường xuyên bị stress, hệ miễn dịch suy yếu, virut HPV sẽ nhanh chóng phát triển thành bệnh ung thư tử cung hoặc ung thư vòm họng.

Nhiễm virut viêm gan B

Bệnh viêm gan B rất dễ lây lan qua đường tình dục. Do đó, để phòng tránh bệnh, bạn nên tiêm phòng viêm gan B. Hơn thế nữa, cần phải quan hệ chung thủy để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm hiệu quả.

Bệnh xã hội

Nhiễm HIV

Khả năng lây nhiễm HIV khi quan hệ bằng miệng không cao bằng những con đường khác. Nhưng thực hiện Oral sex khi răng miệng chảy máu, nhiệt miệng hoặc viêm nhiễm họng… đồng thời vùng kín có vết trầy xước thì khả năng lây nhiễm HIV là rất cao.

Bệnh mụn rộp sinh dục

'Yêu' bằng miệng liệu có nguy hại gì không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ theo kiểu truyền thống hay quan hệ bằng miệng đều có khả năng lây nhiễm hai loại virut mụn rộp cơ bản là HSV1 và HSV2. Tuy nhiên, quan hệ bằng miệng có nguy cơ lây nhiễm loại virut này nhanh và rộng hơn, ngay trong thời gian ủ bệnh.

Bệnh giang mai

Theo thống kê của các nhà khoa học Hoa Kỳ, khoảng 15% số bạn trẻ nước này mắc phải căn bệnh này khi quan hệ bằng miệng. Bệnh thường không có dấu hiệu rõ ràng nên tỷ lệ chữa khỏi không cao.

Làm sao để giảm thiểu nguy cơ lây bệnh khi quan hệ vợ chồng bằng miệng?

Khi quan hệ bằng miệng ngẫu hứng, bị kích thích quá mạnh, bạn có thể sẽ có những hành động quá mạnh khiến răng và môi tiếp xúc một cách thô bạo tới vùng kín gây nên những tổn thương. Như vậy có thể khiến cô bé và cậu bé bị chảy máu, ngứa, nổi mẩn đỏ dễ dẫn tới nhiễm trùng. Khi bị tổn thương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn cư trú, gây bệnh.

'Yêu' bằng miệng liệu có nguy hại gì không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, quan hệ tình dục bằng miệng có thể lây lan các loại bệnh như quan hệ đường âm đạo. Vì vậy, để quan hệ tình dục bằng miệng an toàn, đôi bạn cần tránh quan hệ với bạn tình khi có dấu hiệu bất thường ở bộ phận sinh dục như rạn da, mụn nhọt, lở loét… hoặc trong miệng có vết thương hở. Tốt nhất nên sử dụng bao cao su hoặc màng chắn miệng. Đồng thời vệ sinh tay và bộ phận sinh dục thật sạch trước và sau khi quan hệ bằng mệng. Đặc biệt, chỉ nên Oral sex với người mà bạn tin tưởng, quan hệ thủy chung, không nên quan hệ với nhiều bạn tình.

Hy vọng với những thông tin bài viết trên cung cấp, các bạn đã hiểu rõ được quan hệ vợ chồng bằng miệng có nguy hiểm không? Để bảo vệ sức khỏe của mình tốt nhất, giữ vững hạnh phúc gia đình.

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