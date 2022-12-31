Thế nhưng hôm bữa rồi khoảng 2h sáng tôi về đến nhà, vừa đẩy cửa phòng ngủ thì chết đứng khi phát hiện vợ đang xem phim 'nóng'. Nghe những âm thanh nhạy cảm từ đoạn phim phát ra trên chiếc điện thoại cô ấy cầm trong tay khiến tôi không thể tin nổi. Vợ tôi lúc nào cũng được tiếng ngoan hiền, thanh cao, thế mà lại lén lút nửa đêm xem phim đồi trụy!

Vợ tôi hiền lành, dịu dàng, biết điều. Sau 6 năm cưới nhau, cô ấy sinh cho tôi hai đứa con, luôn chu toàn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ và làm dâu.

Tức giận phừng phừng, tôi gọi điện cho ông bà nội ngoại hai bên tới nhà tôi ngay trong đêm để chứng kiến một bộ mặt khác của vợ. Để cho mọi người nhìn tận mắt hành động phóng túng và đáng khinh của cô ấy, xem có ai còn bênh vợ tôi được nữa không. Thậm chí nhiều lúc đến bố mẹ tôi còn trách mắng con trai thờ ơ vô tâm với vợ. Sau chuyện này đảm bảo ông bà sẽ có thái độ khác, không còn nức nở khen con dâu nữa.

Sau phút ban đầu ngỡ ngàng, tôi lập tức nổi giận giật bằng được điện thoại trên tay vợ để kiểm tra nhưng cô ấy đã nhanh tay tắt màn hình. Vì điện thoại vợ cài mật khẩu nên tôi không thể nào mở ra được nữa.

Khoảng cách từ nhà tôi đến nhà bố mẹ hai bên không xa lắm nên 4 người họ nhanh chóng có mặt. Trước mặt mọi người tôi bắt vợ phải mở điện thoại ra. Cô ấy nhìn tôi rồi hỏi một câu: “Anh chắc chắn muốn mở chứ?”. Tôi gật đầu chắc nịch. Nếu không muốn mở thì tại sao nửa đêm nửa hôm phải mất công mời gia đình hai bên đến?

Vợ tôi chậm rãi mở khóa điện thoại ra. Tôi giật lấy rồi giơ ngay lên cho bố mẹ 2 bên xem. Đoạn phim nóng cô ấy đang xem dở hiện lên trước mắt mọi người. "Bố mẹ bây giờ đã biết vợ con là người thế nào chưa? Có khi còn lén lút qua lại với gã đàn ông khác rồi ấy chứ…", tôi cười gằn.

Cứ nghĩ bố mẹ vợ sẽ vô cùng hổ thẹn về con gái, còn bố mẹ tôi thì quay ra trách mắng con dâu. Nhưng không ngờ họ vừa nhìn thấy đoạn video trên điện thoại của vợ tôi thì đồng loạt hướng ánh mắt chăm chăm vào tôi. Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, lúc bấy giờ tôi mới quay điện thoại lại kiểm tra thì chết đứng khi nhìn rõ đôi nam nữ đang ân ái cuồng nhiệt trong đoạn video. Tại sao lại chính là tôi và cô người tình?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi quay phắt sang nhìn vợ, chỉ thấy cô ấy nhìn tôi bình thản mỉm cười. “Đoạn video này chính cô nàng kia gửi cho con. Vốn con không định làm ầm ĩ mọi chuyện nhưng chồng con lại là người gọi bố mẹ đến nhà. Thôi thì nhân đây con xin thông báo con sẽ ly hôn, không muốn sống chung với 1 người chồng phản bội nữa. Chứng cứ thì bố mẹ nhìn thấy cả rồi đấy” - vợ quay sang nói với bố mẹ 2 bên.

Tôi hóa đá không biết giải thích thế nào với bố mẹ. Tối đó quả thật tôi vừa từ chỗ cô người tình trở về. Tôi đã qua lại với cô ta được nửa năm nay và có ý định bỏ vợ để cho người tình danh phận đàng hoàng. Thế nhưng tôi không muốn mình trở thành kẻ xấu, không muốn mang tiếng ngoại tình ruồng bỏ vợ con. Dù ly hôn thì tôi cũng phải là người chiếm lẽ phải.

Cuối cùng người phải xấu mặt về con cái chính là bố mẹ tôi. Trước bằng chứng rành rành ra đấy, bố mẹ vợ bảo tùy cô ấy quyết định, bố mẹ tôi quá xấu hổ nên chẳng dám khuyên con dâu tha thứ cho con trai. Vì vợ đã có bằng chứng trong tay nên tôi buộc lòng phải ký đơn ly hôn. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn căm tức và oán hận cô ta vô cùng! Tôi sẽ không để yên chuyện này như thế đâu!