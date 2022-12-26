Bí mật tổ chức kỷ niệm ngày cưới, mặc váy ngủ gợi cảm nằm chờ chồng, nhưng khi cánh cửa phòng ngủ mở ra tôi sững sờ ngã quỵ

Tâm sự 26/12/2022 09:50

Tuy nhiên hôm đó vì muốn anh bất ngờ ngạc nhiên nên tôi bảo chồng là đang đi dã ngoại cùng công ty, ngày mai mới về. Và rồi trong lúc đợi chồng từ sân bay về nhà tôi trang trí phòng lãng mạn, mặc váy ngủ gợi cảm rồi tắt điện đợi chồng.

Tôi và chồng có 9 năm yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Ai cũng phải ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa vì 9 năm chờ đợi nhau ấy, dù có tới 5 năm tôi và anh ở xa nhau nhưng chưa một lần chuyện tình cảm của hai đứa bị gián đoạn. 

Lẽ ra sau khi tôi đi tu nghiệp nước ngoài về chúng tôi đã kết hôn nhưng rồi chuyện cưới xin lại bị gián đoạn thêm gần 3 năm nữa vì bố tôi đột ngột qua đời. Quãng thời gian bố mất anh là người đã ở bên cạnh động viên và chăm sóc tôi rất nhiều. 

Tuy nhiên chuyện con cái của chúng tôi hơi gặp trục trặc từ phía tôi. Bác sĩ yêu cầu tôi phải tuân theo phác đồ điều trị nếu muốn có con. Tôi run sợ lo lắng, nhưng một lần nữa anh lại là người ở bên cạnh động viên lúc tôi cần nhất. Chồng nắm chặt bàn tay tôi rồi nói: "Cố gắng lên em, anh lúc nào cũng ở bên cạnh em mà, rồi vợ chồng mình sẽ có con". Thực sự tôi đã nghĩ mình quá may mắn khi có được một chỗ dựa cuộc đời quá tuyệt vời là anh.

Bí mật tổ chức kỷ niệm ngày cưới, mặc váy ngủ gợi cảm nằm chờ chồng, nhưng khi cánh cửa phòng ngủ mở ra tôi sững sờ ngã quỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng năm đầu tiên rồi năm thứ 2 gần trôi qua tôi vẫn chưa có tin vui khiến tâm trạng của tôi vô cùng nặng nề. Lẽ nào tôi lại không thể nào sinh con cho anh, tôi là người đàn bà vô dụng mà. Đợt ấy chồng tôi bắt đầu phải đi công tác, tuy chỉ là một tuần hoặc dăm ngày nhưng tự dưng tôi thấy buồn vô hạn.

Và rồi đợt chồng đi công tác đó tôi bất ngờ chậm kinh. Tôi vẫn chưa tin được chuyện đó có thể xảy ra nên quyết định đợi đúng 5 ngày sau thì thử que và rồi sững sờ khi thấy que thử thai hiện lên 2 vạch. Vậy là cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với vợ chồng tôi rồi. Quá hạnh phúc tôi đã ngồi xuống khóc như một đứa trẻ, tôi muốn dành món quà bất ngờ này khi chồng đi công tác trở về. Và ngày anh về cũng chính là ngày kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng tôi.

Tuy nhiên hôm đó vì muốn anh bất ngờ ngạc nhiên nên tôi bảo chồng là đang đi dã ngoại cùng công ty, ngày mai mới về. Và rồi trong lúc đợi chồng từ sân bay về nhà tôi trang trí phòng lãng mạn, mặc váy ngủ gợi cảm rồi tắt điện đợi chồng. Hi vọng rằng đêm đó vợ chồng tôi sẽ có một đêm hạnh phúc bất tận. Và rồi lúc chồng trở về tự tay mở cánh cửa phòng ngủ của hai vợ chồng ra, điện bật sáng và tôi sững sờ ngã quỵ...

Bí mật tổ chức kỷ niệm ngày cưới, mặc váy ngủ gợi cảm nằm chờ chồng, nhưng khi cánh cửa phòng ngủ mở ra tôi sững sờ ngã quỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Căn phòng lung linh lãng mạn tuyệt vời, còn có cả bánh kem và dòng chữ 2 năm hạnh phúc trên chiếc bánh. Thế nhưng những gì diễn ra trước mắt tôi đúng là một giấc mơ kinh khủng. Chồng tôi tay trong tay với một cô gái mà tôi chưa từng biết mặt, nhìn thấy những gì trong phòng ngủ của mình anh cũng tái mặt đi chẳng khác gì tôi cả:

- Em... anh tưởng em đi...

- Anh tưởng em đi dã ngoại và anh dẫn cô ấy về đây...

- Anh xin lỗi...

9 năm yêu, 2 năm kết hôn chưa một ngày nào tôi nghi ngờ anh cả, vậy mà. Tôi phóng như bay ra khỏi nhà, căn nhà mà chỉ ít phút trước đó thôi vẫn ngập tràn hạnh phúc và tình cảm mà tôi dành cho anh. Đau đớn tột cùng, không ngờ người chồng yêu thương tôi hết mực lại phản bội tôi như vậy. Tôi sẽ phải đối diện với mọi chuyện này thế nào đây, còn cái thai trong bụng tôi nữa, tôi đang hoang mang vô cùng.

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Đúng là bình thường không thấy chồng tôi và người phụ nữ hàng xóm đó có qua lại gì.

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng góc tâm sự

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