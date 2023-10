Tháng 7 trời thương, tháng 8 vượng tài: 3 tuổi được quý nhân chỉ đường, gỡ bỏ mọi khó khăn phiền toái, mưa TIỀN VÀNG ập xuống đầu

Là con giáp sinh ra đã mang vẻ lạnh lùng, ít nói, thế nhưng một khi đã tập trung cho công việc, Thìn lúc nào cũng phải khiến đồng nghiệp và cấp trên, đối tác phải kiêng nể năng lực. Càng chí thú làm ăn, vượt khó quyết tâm vươn lên, Thìn càng có cơ may gánh bạc tỷ vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Nổi tiếng là con giáp bản lĩnh, thông minh lại dám nghĩ dám, Tỵ sớm có cuộc sống sung túc ngay từ thuở độc thân. Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, 6 tháng đầu năm 2021, vì bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu ngáng đường, Tỵ đã phải đối mặt với không ít khốn khó, chông chênh, thậm chí hao hụt tài chính.

May mắn thay, từ tháng 7/2021 trở đi, con giáp may mắn này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Trời thương tính cần cù, may mắn ập đến bất ngờ khiến Tỵ có thể trúng số độc đắc, hoặc trúng được hợp đồng béo bở, thu nhập tăng theo cấp số nhân. Tiền tiết kiệm tăng vọt, phú quý ập vào nhà, tử vi khuyên Tỵ nên tiết kiệm hoặc tái đầu tư để tiền đẻ ra tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sách tử vi 2021 chỉ rõ, sau những nỗ lực vươn lên, không ngại khó ngại khổ, Dậu sẽ liên tục nhận được lộc lá trời cho trong 2 tháng tới. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, Dậu còn được đề bạt lên vị trí cao hơn, đường công danh xán lạn là phúc phần mà trời đã an bài cho Dậu.

Đặc biệt, nếu đang ấp ủ dự án buôn bán kinh doanh hay phát triển nghề tay trái thì Dậu hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Càng quyết tâm, càng dám dấn thân, Dậu sẽ càng nhanh chóng phát tài, tiền của đầy nhà, lên nhà lầu xe sang vào cuối năm.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả