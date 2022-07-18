Các con giáp nào may mắn nhất tuần mới (18-24/07), càng đầu tư, tiền càng tăng gấp bội?

Vì vậy, bạn có thể khởi đầu tuần mới một cách tràn đầy hăng hái, và tinh thần tích cực này ắt cũng sẽ đem lại những tác động không nhỏ đến sự nghiệp của bạn.

Người tuổi Tỵ có thể sẽ nhận được một vài cơ hội kiếm tiền ngay từ đầu tuần này, cát tinh hứa hẹn mang tới tài lộc cho cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh buôn bán.

Với những người làm đầu tư, bạn tin tưởng vào linh cảm của mình nên thường đưa ra những quyết định khá dứt khoát. Bạn sẽ không để những cơ hội làm ăn trôi qua một cách đáng tiếc.

Người làm công ăn lương có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ đưa ra những ý kiến sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của tập thể, nhờ vậy mà những khoản thưởng nóng là không thể thiếu.

Tuổi Sửu

Cát tinh mang tới cho người tuổi Sửu nhiều tin vui trên lĩnh vực sự nghiệp. Những người đang nắm chức quyền, nhảy việc, đi xa làm ăn hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa, bạn tin tưởng hơn vào khả năng của mình.

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có một tuần khá an nhàn mà tiền vẫn đổ ầm ầm vào trong túi. Bản mệnh đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên không cần mất công quảng cáo mà khách khứa vẫn đổ về tấp nập.



Tuy nhiên, khi cầm tiền trong tay, bạn nên nghĩ đến việc bảo quản cẩn thận kẻo kẻ xấu trông thấy sẽ nổi lòng tham. Tốt nhất, hãy tìm cách đầu tư thông minh để tiền có thể tiếp tục đẻ ra tiền.

Đường tình cảm thuận lợi, đặc biệt là các mối quan hệ xã giao. Nhiều gia đình sẽ đón người thân từ nước ngoài, từ thành phố khác trở về hoặc đến chơi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là con giáp phát tài tuần này, dù cơ hội kiếm tiền sẽ không đến với bạn ngay vào đầu tuần.

Đầu tuần là khoảng thời gian bạn cần phải làm việc hết sức chăm chỉ để khẳng định bản thân, cũng như xây dựng các mối quan hệ hứa hẹn. Kể từ giữa tuần trở đi, bạn tìm được nhiều cơ hội làm giàu do người thân quen giới thiệu. Lúc này, bạn hãy nhanh chóng nắm bắt và phát huy điểm mạnh của bản thân chứ đừng nên chần chừ, do dự, bởi cơ hội chẳng chờ đợi ai bao giờ.

Cuối tuần là thời điểm mọi sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng và số tiền bạn kiếm được sẽ chẳng hề thua kém bất cứ ai. Ngoài ra, có một số người còn phát tài dựa vào may mắn, số tiền kiếm được đủ để bạn dư dả trong một vài ngày. Bạn không nên chỉ nghĩ đến chuyện hưởng thụ, hãy tìm cách để tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.