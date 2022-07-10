Con giáp nào nổi tiếng sáng nắng chiều mưa, đa sầu đa cảm, khó chiều nhất trong hệ 12 con giáp?

Người tuổi Tý được mệnh danh là con giáp thông minh trời sinh, thế nhưng tính cách của họ lại khá trầm lặng và cẩn trọng.

Hơn nữa, nhờ có khả năng quan sát và phân tích nhanh nhạy hơn người nên cho dù gặp phải bất cứ vấn đề gì, những chú Chuột cũng có thể nghĩ ra nhiều cách ứng phó hơn mọi người.

Trong cuộc sống hàng ngày, con giáp này thực chất là người khá nhạy cảm. Gặp phải người hay vật ở hoàn cảnh đặc biệt, họ rất dễ xúc động và dễ sinh lòng thương cảm.

Thậm chí sự thay đổi thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến tâm tình của con giáp đa sầu đa cảm này. Ví dụ như vào mùa đông, bầu trời âm u, gió lạnh ùa về, những chú Chuột thường mang rất nhiều nỗi ưu tư khó nói trong lòng.

Hơn nữa, vì không thích thể hiện bản thân mình quá nhiều nên họ thường không mấy khi nêu ra quan điểm của bản thân. Họ không bao giờ muốn dính vào chuyện thị phi, thế nên họ cũng thường tránh xa những hội nhóm tụ tập.

Chính những điều đó khiến mọi người cảm thấy tuổi Tý lạnh lùng và xa cách. Thế nhưng trên thực tế, họ là một người nhạy cảm và suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí chỉ vô tình nghe thấy một lời chê bai của người khác thôi, họ cũng sẽ đặt trong lòng và suy nghĩ rất rất lâu.

Có rất nhiều điều con giáp này giấu kín trong lòng, dù có muốn chia sẻ nhưng lại không biết nói sao và cũng không biết nên nói với ai. Họ nghĩ rằng những điều đó dù có nói ra cũng chưa chắc đã có ai thấu hiểu, thậm chí còn khiến người khác chán ghét và có ấn tượng xấu về mình, vậy thì thà không nói còn hơn.

Tuổi Dậu

Bên ngoài, tuổi Dậu có thể là người hoạt bát, nhanh nhẹn, khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên, nội tâm của con giáp này rất phực tạp. Phần nhiều trong số những người tuổi Dậu có suy nghĩ cực đoan mà ngay bản thân họ cũng không nhân ra.

Tuổi Dậu có tâm lý tương đối nhạy cảm, hay suy nghĩ theo hướng tiêu cực, tâm trạng lúc vui, lúc buồn rất khó nắm bắt. Họ thường theo đuổi cảm xúc của riêng mình nhưng lại dễ bị điều kiện ngoại cảnh tác động nên cảm xúc cũng biến hóa nhanh chóng.

Đôi khi, con giáp này lại tỏ ra cức nhắc với kiểu quan điểm không đúng là sai, không đen phải là trắng. Do đó, khi một sự việc không đúng với ý muốn xảy ra, con giáp này dễ nảy sinh tâm lý bất mãn, hành xử khó hiểu.

Tuổi Tỵ

Thoạt nhìn, người tuổi Tị có vẻ vô cùng xa cách, chẳng thích thú gì chuyện xã giao, họ thích được ở một mình, làm việc một mình.

Bản tính này đã hình thành ngay từ khi họ còn rất nhỏ, họ không có nhiều bạn bè, tính cách cũng không sôi nổi, hoạt bát, không thích nói nhiều, chỉ khi nào thực sự cần thiết, họ mới quyết định tự nêu lên ý kiến.

Những chú Rắn thích lặng lẽ quan sát người khác hơn là tự phô trương về chính bản thân mình. Thực tế, tuổi Tị là những người ngoài lạnh trong nóng điển hình. Qua thời gian, trải qua càng nhiều chuyện, họ lại càng mang trong mình nhiều nỗi niềm riêng chẳng thể tỏ với ai.

Luôn có những thời điểm, con giáp này rơi vào trạng thái mông lung, suy nghĩ về cuộc đời mình, rằng mình đã làm được gì, chưa làm được gì, có gì, còn thiếu gì... Tâm trạng tiếc nuối và ủ rột cũng dễ sinh ra trong những khoảnh khắc ấy.

Chỉ những ai thân cận với những chú Rắn mới hiểu rằng, tính cách của con giáp này thực chất khá bi quan và nhạy cảm. Họ luôn thiếu thốn cảm giác an toàn, sợ bị tổn thương, vì thế, họ mới chọn cách co mình lại, tỏ vẻ lạnh lùng để bảo vệ chính mình.

Cho nên, họ rất cần một người có đủ kiên nhẫn hiểu được nội tâm thầm kín của mình, biết cách lắng nghe và cảm thông những nỗi niềm ưu tư và cả sự nghi hoặc trong lòng họ. Ai bảo tâm hồn của tuổi Tị lại dễ đa sầu đa cảm như vậy chứ! Liệu bạn có phải con giáp nhạy cảm ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh?

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.