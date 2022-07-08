Con giáp nào có số vượng khí từ bạn bè, đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ?

Những người tuổi Tý có tính cách sôi nổi, ham vui. Họ thích một cuộc sống lúc nào cũng ồn ào như sóng biển. Chính vì vậy, họ rất thích tụ tập bạn bè, thích kết giao với người mới.

Thêm một lợi thế dành cho người tuổi Tý chính là họ dễ thích nghi với hoàn cảnh mới. Nhờ vậy mà những người này sẽ rất nhanh chóng bắt nhịp và tìm được cơ hội phát triển ở những vùng đất mới.

Tính cách hòa đồng nên những người tuổi Tý rất dễ kết bạn. Chỉ cần người đó nói chuyện hợp là họ sẽ kết nạp họ vào danh sách bạn bè. Vòng tròn bạn bè của tuổi Tý vì thế mà cực kỳ rộng. Điều này giúp họ đi đến đâu cũng gặp người quen, gặp khó khăn gì cũng có người nâng đỡ.

Tuổi Tuất

Các cụ xưa nói không sai, “Ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè”, người tuổi Tuất hiểu và áp dụng rất tốt điều này. Họ là những người vui vẻ và sôi nổi, thích kết giao bạn bè, là người quảng giao, có bạn bè tứ phương, nơi đâu cũng có.

Người tuổi Tuất tính tình nghĩa hiệp, trọng tình cảm, họ có thể sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì bạn bè. Họ thích cùng những người bạn của mình tụ tập ăn uống nói chuyện, bàn về tương lai, tính về lý tưởng. Chỉ cần bạn bè gặp khó khăn, họ sẽ là người đầu tiên đưa tay ra giúp đỡ, cùng nghĩ cách giúp bạn vượt qua cơn hoạn nạn.

Ăn ở nhân đức, chí công vô tư, hành hiệp trượng nghĩa, những người cầm tinh con Tuất gặp nhiều thuận lợi trên con đường sự nghiệp.

Họ đặc biệt vượng vận quý nhân, được bạn bè và đồng nghiệp vô tư giúp đỡ. Thậm chí cả về phương diện kinh tế, họ cũng may mắn hơn vì có được những mối làm ăn tốt, được giới thiệu cho những cơ hội ngàn năm có một. Người vì bạn bè thì bạn bè cũng sẽ vì người ấy, đó chính là người tuổi Tuất.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thích kết giao bởi họ biết điều này mang lại lợi ích cho tương lai. Họ biết muốn tồn tại thì không thể cô độc, người càng nhiều mối quan hệ càng dễ thành công.

Không chỉ có năng lực, người tuổi Dần còn có EQ rất tốt. Họ biết tài năng thôi chưa đủ mà còn phải có sự hỗ trợ của tập thể. Do đó, họ ra sức kết bạn, tứ hải giai huynh đệ. Từ đó, người tuổi Dần đi đâu cũng gặp quý nhân.

Nói như vậy nhưng đừng vội kết luận tuổi Dần là người thực dụng, kết bạn chỉ vì lợi ích của bản thân. Họ cũng coi bạn bè là tri kỷ, mang lại niềm vui cho nhau. Chính vì vậy, khi những người bạn gặp khó khăn, tuổi Dần sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Họ rất sòng phẳng, có qua có lại thì mối quan hệ mới lâu dài.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo