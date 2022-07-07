Con giáp nào 'ngược đời' thiên hạ, càng ế lâu càng phát tài, sự nghiệp càng tiến tới?

Tâm linh - Tử vi 07/07/2022 12:00

Ngày nay, xu hướng sống độc thân ngày càng gia tăng và chính việc chỉ ở một mình nên các con giáp dưới đây cứ thể mà tay không lập nên nghiệp lớn.

Tuổi Dậu

Hầu hết nữ tuổi Dậu được trời phú cho nét nữ tính độc đáo, dễ thu hút người khác phái. Họ còn có năng lực làm việc mạnh mẽ, có trách nhiệm và mục tiêu rõ ràng nên sự nghiệp hanh thông, nhân duyên cũng rất vượng.

Trên thực tế, đường tình duyên của tuổi Dậu không được suôn sẻ cho lắm. Nguyên nhân là bởi họ đặt ra quá nhiều yêu cầu trong hôn nhân nên chẳng phải ai cũng đủ tiêu chuẩn.

Vậy nên trong lúc nữ tuổi Dậu chưa thể gặp được đối tượng ưng ý, họ sẽ dốc toàn lực cho sự nghiệp. Họ toàn tâm toàn ý, không ngại khó ngại khổ để giành lấy những thành tích mà mình đã đặt ra.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ kể cả nam lẫn nữ, nếu bạn kết hôn muôn thì cuộc sống lại càng giàu có ngút trời, tài khoản trong ngân hàng không ai sánh bằng. Khi trẻ còn có thể mua nhà, sắm xe, hưởng cuộc sống giàu sang vô đối. Trong công việc được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng hanh thông.

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Phương diện tiền tài tăng lên mức vượt bậc khiến ai nhìn vào cũng hờn đỏ mắt. Bạn là người xem trọng công việc hơn là chuyện yêu đương. Trong thời gian tới, người tuổi Thân thường ít nghĩ đến việc gắn bó cuộc đời mình với bất cứ ai.

Thời trẻ bạn chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, theo đuổi ước mơ cũng như những mục tiêu mà bản thân đặt ra. Cũng vì vậy mà phương diện tình cảm tuổi Mão ít khi được thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Rồng bẩm sinh đã quý phái, có phong cách, nhìn chung đều có vẻ ngoài quyến rũ, không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn có chỉ số IQ và EQ cao, đẹp một cách cổ điển khiến ai cũng mê mẩn. Phụ nữ tuổi Thìn từ khi sinh ra đã có số phú quý, từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương, sống cuộc sống hạnh phúc hơn người, luôn được thần tài phù hộ, sung sướng, khỏe mạnh, ít khi khổ cực vì tiền.

Đặc biệt những cô gái tuổi Thìn sinh vào khoảng từ 21 giờ đến 23 giờ tối, họ được sao Tử Vi chiếu mệnh nên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, có quý nhân giúp đỡ khi ra ngoài làm việc nên dễ thành công trong công việc. Nhiều bạn tuổi này lên làm lãnh đạo giỏi không thua kém đàn ông. Tuy nhiên vì bạn là con giáp nữ yêu cầu cao, lựa bạn đời rất kỹ nên thường kết hôn muộn. Nhưng khi lập gia đình rồi thì hôn nhân rất tốt, con cái của bạn ở nhà đa số đều hiếu thuận, khỏe mạnh. Bạn được chồng yêu thương nên sau này sẽ có cuộc sống vô cùng suôn sẻ, tài vận rất tốt.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)

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