Lá đinh lăng được sử dụng rất phổ biến trong y học cổ truyền, vừa đóng vai trò là một vị thuốc vừa là một thực phẩm có thể ăn kèm cùng các món ăn khác. Khi nấu nước lá đinh lăng có thể hỗ trợ giải quyết các vấn đề về sức khỏe như: tiêu hóa, xương khớp, dị ứng… Vì vậy hãy cùng tìm hiểu về chủ đề uống nước đinh lăng có tác dụng gì và các bài thuốc được thực hiện ra sao trong bài viết sau.

Trong đinh lăng chứa đến 8 loại saponin, khoảng 13 axit amin, glucosid, tanin, alcaloid, cùng các vitamin nhóm B như: B1, B2, B6…

Đinh lăng thuộc họ nhân sâm, còn được biết đến với những tên gọi như cây gỏi cá, nam dương sâm thường được dùng làm thuốc trong y học cổ truyền, làm cảnh hoặc ăn kèm với một số món ăn. Lá của đinh lăng có chiều dài từ 20 đến 40 cm, kép lông chim 2 – 3 lần. Lá đinh lăng có cuống dài, hình tròn, màu xanh đậm, còn gân lá hình lông chim.

Trong giới hạn bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc nấu lá đinh lăng để lấy nước uống cùng các công dụng của nó. Theo y học cổ truyền, lá cây đinh lăng có vị nhạt hơi đắng, tính mát, công dụng chính là chữa ho ra máu, giải độc thức ăn, chữa kiết lỵ, chống dị ứng… Tuy nhiên, đối với từng bài thuốc khác nhau sẽ cho ra các tác dụng khác nhau.

Lá cây đinh lăng có vị nhạt hơi đắng, tính mát, công dụng chính là chữa ho ra máu, giải độc thức ăn, chữa kiết lỵ, chống dị ứng - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước đinh lăng có tác dụng gì?

Nước cây đinh lăng có rất nhiều công dụng tuyệt vời, sau đây chúng sẽ tìm hiểu chi tiết về công dụng của nước đinh lăng tương ứng với các bài thuốc sau:

Nước lá đinh lăng chữa mất ngủ, giảm đau đầu, an thần

Saponin và một số chất khác trong đinh lăng có tác dụng hoạt hóa nhẹ và đồng bộ vỏ não, từ đó tác động tốt lên hệ thần kinh. Hơn nữa, nước đinh lăng còn giúp an thần, tăng cường đề kháng, thông kinh lạc, ngủ ngon và sâu hơn. Để trị chứng mất ngủ bạn chỉ cần sử dụng, kết hợp linh hoạt lá đinh lăng trong các bữa ăn hằng ngày. Có thể kể đến các món ăn phổ biến như: cá kho, cháo tim heo, trứng chiên…

Uống nước đinh lăng lợi sữa

Nhiều người băn khoăn rằng liệu sử dụng nước lá đinh lăng cho bà đẻ ra sao thì đây là câu trả lời. Uống nước đinh lăng không chỉ giúp các bà mẹ lợi sữa, chữa tắc tia sữa mà còn giúp bồi bổ sức khỏe.

Để chữa chứng tắc tia sữa, ít sữa bạn chỉ cần sơ chế sạch khoảng 30 đến 40g lá đinh lăng. Sau đó sắc với 300ml nước, lửa nhỏ. Chờ sôi khoảng còn 200ml thì tắt bếp, chắt để lấy nước rồi chia thành 2 lần uống lúc còn ấm. Khi dùng cách này bạn cần lưu ý không nên uống khi đã nguội (nếu nguội thì nên hâm lại) hoặc để sáng hôm sau.

Uống nước đinh lăng không chỉ giúp các bà mẹ lợi sữa, chữa tắc tia sữa mà còn giúp bồi bổ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi muốn tập trung vào việc bồi bổ sức khỏe cho sản phụ sau sinh bạn có thể chuẩn bị khoảng 200g lá đinh lăng tươi, sơ chế sạch. Sau đó có thể chế biến thành các món ăn như nấu canh với thịt, cá…

Uống nước lá đinh lăng trị ho lâu ngày không khỏi

Nước lá đinh lăng rất tốt cho người ho lâu ngày không khỏi. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Sơ chế một lượng lá đinh lăng phù hợp gồm các bước: rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô và sao vàng. Đem thành phẩm cho vào hũ để dùng dần.

Bước 2: Khi uống lấy khoảng 10 đến 12g lá đinh lăng khô, đun lửa nhỏ, uống thay nước. Dùng mỗi ngày một lần, kiên trì trong nhiều ngày thì tình trạng của bạn sẽ thuyên giảm.

Dùng mỗi ngày một lần, kiên trì trong nhiều ngày thì tình trạng của bạn sẽ thuyên giảm - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước đinh lăng trị mụn có hiệu quả không?

Thông thường để trị mụn thì việc uống nước lá đinh lăng không phát huy hiệu quả cao lắm. Thay vào đó các chị em có thể dùng lá đinh lăng đắp lên mặt để có được hiệu quả cao hơn. Các bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Sơ chế sạch sẽ lượng lá đinh lăng phù hợp, tiến hành giã nhuyễn cùng một ít muối.

Bước 2: Đắp hỗn hợp trên vào các vùng da có mụn.

Bước 3: Đợi khi hỗn hợp khô lại rồi rửa sạch lại bằng nước.

Các chị em có thể dùng lá đinh lăng đắp lên mặt để có được hiệu quả cao - Ảnh minh họa: Internet

Cần lưu ý gì khi sử dụng lá đinh lăng?

Không nên uống lá đinh lăng thường xuyên

Do đinh lăng chứa nhiều saponin nên nếu uống quá nhiều nước đinh lăng sẽ gây ra các tác dụng phụ không mong muốn như: chóng mặt, hoa mắt, suy nhược cơ thể, mệt mỏi, khó chịu…

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Không cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai 3 tháng đầu uống nước lá đinh lăng

Do trẻ nhỏ chưa phát triển toàn diện cho nên khi uống nước đinh lăng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển cũng như hệ tim mạch của trẻ. Và tuyệt đối cũng không dùng cho bà bầu trong 3 tháng đầu thai kỳ vì chưa có những nghiên cứu để đảm bảo an toàn cho đối tượng này.

Do trẻ nhỏ chưa phát triển toàn diện cho nên khi uống nước đinh lăng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển cũng như hệ tim mạch của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không thể phủ nhận những lợi ích tuyệt vời của việc uống nước lá đinh lăng. Tuy nhiên, cần chú ý liều lượng và tình trạng bản thân hiện tại trước khi sử dụng. Cần lưu ý rằng các thông tin trong bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo, để đảm bảo an toàn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề uống nước đinh lăng có tác dụng gì có thể giúp ích cho các bạn.