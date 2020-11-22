Tìm hiểu hạt kê có tác dụng gì đối với sức khỏe

Hạt kê được xếp vào nhóm cây lương thực giàu dinh dưỡng và có giá trị hỗ trợ chữa nhiều loại bệnh. Đây là loại hạt được sử dụng để chế biến thuốc bổ cho những người bị các vấn đề về thận.

Hạt kê có tác dụng gì là chủ đề được giới thiệu trong bài viết hôm nay. Theo các tài liệu nghiên cứu thì trong loại hạt này có chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao có tác dụng giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, ngừa sỏi thận, tiểu đường, tiêu chảy,…

Hạt kê có xuất xứ từ Ấn Độ, chúng được trồng nhiều để lấy hạt làm thức ăn cho người và gia súc. Cây có đặc tính mọc nhanh, sinh trưởng tốt trên các loại đất cát ở vùng đồng bằng và cả ở trên các vùng núi cao.

Một số loại hạt kê phổ biến hiện nay là: kê vàng, kê nâu, kê Châu Âu,... Trong đó hạt kê vàng (còn gọi là kê ta) được sử dụng phổ biến nhất nhờ hương vị thơm ngon và tốt cho sức khỏe .

Hạt kê được xếp vào nhóm cây lương thực giàu dinh dưỡng và có giá trị hỗ trợ chữa nhiều loại bệnh

Tại Việt Nam, hạt kê thường được trồng nhiều ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ (Bắc Ninh, Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình…). Người ta thường gieo hạt từ tháng 1 và thu hoạch vào khoảng tháng 4 (âm lịch).

+ Thành phần dinh dưỡng trong hạt kê

Kê là loại ngũ cốc khá dễ trồng nhưng giá trị dinh dưỡng của chúng lại rất cao. Theo các tài liệu thì thành phần dinh dưỡng có trong hạt kê bao gồm: 73% chất bột, 11 % chất đạm, 11% chất nước, 2% chất béo và rất nhiều khoáng chất, vitamin bổ dưỡng cần thiết cho cơ thể con người như: hydrat carbon, lipid, protein, Ca, P, Fe, vitamin nhóm B. Trong đông y, hạt kê có vị ngọt mặn, tính mát; khi vào tỳ, vị thì bổ thận, thanh nhiệt cơ thể rất tốt.

2. Hạt kê có tác dụng gì đối với sức khỏe

+ Cải thiện suy nhược cơ thể

Lượng vitamin nhóm B và một số khoáng vi lượng dồi dào trong hạt Kê giúp điều trị hiệu quả tình trạng cơ thể bị suy nhược. Những đối tượng cơ thể gầy yếu, hay bị tiêu chảy có thể sử dụng hạt kê để tăng cường dưỡng chất.

Điều trị hiệu quả tình trạng cơ thể bị suy nhược

+ Bổ thận, tráng dương

Hạt kê rất tốt cho người có vấn đề ở, đặc biệt là người cao tuổi. Chúng giúp trị tốt các vấn đề liên quan đến sinh lý cho nam giới như: mộng tinh, di tinh, xuất tinh sớm,… Ngoài ra, kê còn giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng đau lưng mỏi gối, trí nhớ suy giảm.

+ Tốt cho người bệnh tiểu đường

Theo các tài liệu nghiên cứu thì hạt kê chứa magie, giúp hiệu quả của quá trình tổng hợp insulin trong cơ thể. Từ đó, giúp ngăn ngừa hiệu quả sự hình thành và phát triển của bệnh tiểu đường. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn hạt kê thường xuyên sẽ giúp giảm 30% nguy cơ mắc bệnh đường tuýp 2.

Giúp ngăn ngừa hiệu quả sự hình thành và phát triển của bệnh tiểu đường

+ Cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa

Một trong những công dụng nổi bật của hạt kê đối với sức khỏe là kiện tỳ vị, bổ can thận. Vậy nên, đây sẽ là phương thuốc hữu hiệu dành cho những người có hệ tiêu hóa hoạt động yếu kém. Muốn đạt được kết quả cao, nên sử dụng hạt kê đều đặn hàng ngày.

+ Làm chậm quá trình lão hóa

Trong thành phần của hạt kê có chứa hai loại axit amin mạnh là methionine và lysine, chúng giúp tái tạo collagen cho cơ thể hiệu quả. Collagen là hoạt chất đóng vai tròn quan trọng trong việc duy trì một làn da sáng khỏe, không bị sạm da, vết nhăn.

Hạt kê chứa thành phần giúp tái tạo collagen cho cơ thể hiệu quả

+ Dùng hạt kê giảm cân an toàn

Đây là loại ngũ cốc chứa hàm lượng protein và chất xơ cao nên chúng giúp cơ thể no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, do đó cân nặng cũng được duy trì ổn định. Hơn nữa, các dưỡng chất có mặt trong hạt kê cũng cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể, nên sử dụng chúng trong quá trình giảm cân vừa hiệu quả vừa không lo thiếu chất.

+ Giảm mụn nhọt cho trẻ nhỏ

Nhiều người thắc mắc rằng hạt kê có tác dụng gì với trẻ sơ sinh thì câu trả lời là rất nhiều lợi ích. Dân gian có lưu truyền bài thuốc dùng hạt kê đun nước ấm tắm cho trẻ nhỏ giúp trị mụn nhọt, mẩn ngứa rất hiệu quả.

Ngoài ra, do tính mát, thanh nhiệt, giải độc hiệu quả nên những trẻ nhỏ mắc phải chứng cam tích có thể ăn cháo nấu bằng hạt kê cho thêm vào một ít khoai; dùng mỗi buổi sáng hoặc tối. Nên kiên trì sử dụng liên tục trong vòng 10 ngày sẽ giúp giảm bớt bệnh tình.

>>> Xem thêm:

- Tác dụng của hạt kê: Vừa là món ăn vừa là thuốc quý trường thọ, đặc biệt có lợi cho bà bầu và mẹ sau sinh

+ Tăng cường trí nhớ

Hợp chất axit glutamic có mặt trong hạt kê sẽ giúp cải thiện trí nhớ hiệu quả, giảm căng thẳng, mệt mỏi ở người cao tuổi. Mặc khác, thành phần lecithin và choline có trong hạt kê còn giúp bảo vệ sức khỏe não bộ, tăng sự tỉnh táo, tập trung khi làm việc.

Hợp chất axit glutamic có mặt trong hạt kê sẽ giúp cải thiện trí nhớ hiệu quả, giảm căng thẳng, mệt mỏi

+ Bổ máu

Theo một số nghiên cứu gần đây thì trong hạt kê chứa phần lớn lượng chất sắt, giúp tạo máu cho cơ thể nhanh chóng. Mặt khác, trong hạt kê còn giàu vitamin C giúp quá trình hấp thụ sắt vào trong máu hiệu quả hơn.

+ Làm sạch răng, chống hôi miệng:

Những người có vấn đề ở dạ dày hoặc mắc chứng khó tiêu có thể dùng hạt kê trong chế độ ăn hằng ngày. Vì loại hạt này giàu axit amin và silic nên chúng cũng giúp phụ nữ mang thai ngừa sẩy thai và tình trạng nôn mửa mỗi buổi sáng.

Ngoài ra, kê còn có tác dụng chống lại các loại nấm trên cơ thể, hỗ trợ làm sạch răng miệng, chống hôi miệng hiệu quả do có tác dụng làm chậm quá trình sản sinh của các loại vi khuẩn trong khoang miệng.

+ Giúp xương chắc khỏe

Hạt kê có thể giúp xương khớp chắc khỏe nhờ vào lượng canxi dồi dào. Khi được hấp thụ vào cơ thể, chúng sẽ kết hợp cùng lượng vitamin D phong phú giúp tăng cường sự rắn chắc cho các mô xương, ngăn ngừa các triệu chứng thường gặp như loãng xương, đau khớp.

Hạt kê có thể giúp xương khớp chắc khỏe nhờ vào lượng canxi dồi dào

+ Làm mát cơ thể

Nóng trong người là vấn đề thường gặp vào mùa hè, biểu hiện là khô miệng và tiểu buốt. Chỉ cần dùng hạt kê mang đi nấu cháo ăn mỗi ngày sẽ giúp cơ thể được thanh lọc, làm mát người nhanh chóng.

+ Chữa trị bệnh lỵ

Bài thuốc có thể áp dụng là dùng hạt kê đã để lâu năm mang đi nấu thành nước. Sau đó chắc ra ly uống 1 lần/ngày, nên dùng liên tục trong 5 ngày để có kết quả khả quan.

+ Giảm lượng cholesterol xấu

Trong hạt kê có các loại axit amin giúp giải phóng nhanh mỡ máu, mỡ trong gan. Ngoài ra, chúng còn giúp ngăn chặn lượng mỡ thừa hình thành và tích lũy trong cơ thể.

Những người không có bệnh tật gì cũng có thể sử dụng hạt kê trong khẩu phần ăn hàng ngày để giúp bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

3. Các món ngon từ hạt kê

Nếu đã biết hạt kê dùng để làm gì thì giờ bạn có thể học cách để chế biến các món ăn tốt cho sức khỏe với loại hạt này:

- Cháo kê khoai lang: Kê 50g và khoai lang 60g. Khoai lang gọt bỏ vỏ rồi thái lát; kê xay bỏ vỏ, rửa sạch; mang đi nấu cháo ăn vào buổi sáng. Món ăn này rất thích hợp dùng cho người bị tiểu đường, tỳ vị hư nhược.

Cháo kê khoai lang

- Cháo kê đại táo: Hạt kê 200g, đại táo 10-12 quả, mang đi nấu cháo sau đó cho thêm đường. Đây là món ăn tốt cho cho người già, trẻ em rối loạn tiêu hóa, người da dẻ xanh xao, ăn uống kém, tiêu chảy.

- Xôi kê: Hạt kê đã xát vỏ (lật mễ) 250g, đem đi nấu xôi kê hoặc cơm nếp. Đây là món ăn giúp cải thiện suy nhược cơ thể, phụ nữ sau sinh, người bệnh mãn tính, lao phổi, trẻ em suy dinh dưỡng.

- Chè kê: Chuẩn bị 100-150g hạt kê, đường phèn vừa đủ 50g. Kê xát vỏ và nấu cháo chín, sau đó cho đường vào, đánh tan. Món này rất tốt cho người lao động nặng, ho hen, ra mồ hôi trộm, mất ngủ.

4. Những lưu ý khi sử dụng hạt kê

+ Cách bảo quản hạt kê: Bạn có thể cho kê vào túi và buộc kín để nơi khô ráo thoáng mát. Hoặc cho chúng vào túi hút chân không để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh mối mọt. Nếu hạt kê có số lượng lớn thì nên bảo quản trong kho lạnh để tăng thời gian sử dụng.

+ Khi mua, bạn nên chọn hạt kê vàng vì loại hạt này chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe hơn.

+ Không nên sử dụng hạnh nhân chung với hạt kê khi chế biến món ăn vì hai loại này có tính đố kỵ nhau. Nếu ăn chung có thể gây ra tiêu chảy.

Hy vọng bài viết trên đã giúp các bạn biết được hạt kê có tác dụng gì đối với sức khỏe cũng như cách sử dụng chúng để chế biến các món ăn bổ dưỡng cho các thành viên trong gia đình thưởng thức.