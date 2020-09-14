Bất ngờ với những công dụng của hạt mít mang lại

Trong 28g hạt mít có chứa khoảng 53 Calo, carb 11g, protein 2g, chất xơ 0,5g cùng nhiều dưỡng chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe như Riboflavin, thiamine, magie, photpho… giúp cơ thể dễ tiêu hóa, nuôi dưỡng lợi khuẩn trong đường ruột, giảm lượng đường trong máu và tăng độ nhạy insulin.

Hạt mít chứa nhiều thành phần dưỡng chất tốt cho sức khỏe của con người. Đặc biệt, rất giàu protein và chất xơ, giúp làm giảm căng thẳng thần kinh, bớt âu lo. Đồng giải quyết được tình trạng táo bón, giải độc đại tràng cũng như cung cấp năng lượng cho cơ thể, đảm bảo vận hành trơn tru nhiều chức năng quan trọng. Ngoài ra còn rất nhiều các công dụng khác như: làm giảm cholesterol, hỗ trợ tiêu hóa, chống ung thư, kháng khuẩn… Vì vậy, để tận dụng được hết những công dụng của hạt mít mang lại, hiện nay nhiều bà nội đã chế biến hạt mít thành nhiều món ăn thơm ngon, cho các thành viên trong gia đình thưởng thức.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới WHO, có khoảng 30% dân số thế giới bị thiếu máu. Nguyên nhân thiếu máu là do thiếu sắt. Trong đó, phụ nữ và trẻ em là đối tượng có nguy cơ bị thiếu máu cao. Đặc biệt, phụ nữ mang thai bị thiếu máu là vấn đề sức khỏe cộng đồng tại nhiều quốc gia.

Vì vậy, trong y học cổ truyền, hạt mít đôi khi còn được sử dụng làm bài thuốc giúp giảm tiêu chảy và ngăn ngừa các bệnh do thực phẩm nhiễm khuẩn gây ra. Trong y học hiện đại, nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh được không chỉ tốt cho người già và trẻ nhỏ, mà hạt mít còn rất tốt cho bà bầu. Cụ thể những tác dụng của hạt mít với bà bầu như là:

Hạt mít bổ sung thêm sắt cho bà bầu

Thiếu máu ở bà bầu gây ra nhiều hậu quả cho cả mẹ và con, làm tăng nguy cơ sảy thai, nhau tiền đạo, bong nhau non. Vì vậy, để dự phòng thiếu vi chất, thiếu sắt và thiếu máu khi mang thai thì mẹ bầu hãy ăn nhiều các thực phẩm như là: thịt bò, lợn, gà, vịt và các nội tạng tim, thận… Bên cạnh đó, có thể ăn thêm hạt mít như là một loại thức ăn vặt để bổ sung sắt cho cơ thể, giúp tái tạo tế bào máu đỏ bằng việc cung cấp oxy đến các cơ quan.

Đặc biệt, những mẹ bầu có mức hemoglobin thấp thì càng nên ăn hạt mít, vừa làm giảm nguy cơ thiếu máu lại giúp tăng cường năng lượng và lưu thông máu lên não tốt hơn. Bởi việc ăn hạt mít 1-2 lần/tuần sẽ làm tăng hàm lượng sắt trong cơ thể, giúp tái tạo tế bào máu hiệu quả.

Ổn định đường huyết thai kỳ

Hiện nay, không ít mẹ bầu bị mắc bệnh tiểu đường thai kỳ. Nguyên nhân là do nhu cầu năng lượng trong thời kỳ mang thai tăng cao nên cơ thể đòi hỏi lượng đường nhiều hơn. Lúc này, cơ thể mẹ bầu cần phải tự điều tiết sản xuất thêm lượng insulin để giải quyết số lượng đường tăng cao này. Tuy nhiên, cơ thể mẹ bầu có nhiều sự thay đổi trong thai kỳ, nhau thai sẽ tạo ra các loại nội tiết tố giúp thai nhi phát triển. Chính những nội tiết tố này vô tình gây ra các tác động xấu đến insulin. Điều này dẫn đến đến tình trạng rối loạn nội tiết tố và gây ra đái tháo đường thai kỳ.

Mẹ hoàn toàn vẫn có thể kiểm soát được tình trạng này nếu như có chế độ ăn hợp lý. Hạn chế đồ ăn chứa nhiều tinh bột, cố gắng ăn các loại thực phẩm nạc, giàu protein như thịt gà, trứng, đậu hũ, hạt quinoa… Đồng thời ăn thêm hạt mít, để bổ sung chất polyphenolic, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Đồng thời còn giúp kích thích não bộ phát triển, tăng cường trí nhớ cho thai nhi.

Hỗ trợ xương chắc khỏe, phòng ngừa các bệnh loãng xương

Hạt mít là một trong những thực phẩm chứa hàm lượng Canxi và magie dồi dào. Hai thành phần này lại vô cùng quan trọng với mẹ bầu. Khi cơ thể được bổ sung hàm lượng Canxi đầy đủ sẽ giúp mẹ bầu xương chắc khỏe, phòng ngừa các bệnh loãng xương, giảm nguy cơ tiền sản giật, ngăn ngừa cao huyết áp. Đồng thời hỗ trợ phát triển chiều dài cho thai nhi. Như vậy khi con sinh ra được cao lớn, khỏe mạnh. Theo đó, khi được bổ sung Canxi và ăn đủ dưỡng chất, khi sinh ra trẻ sẽ đạt được mức chiều cao tối ưu là 50cm.

Hạt mít chứa nhiều Canxi và Magie tốt cho xương khớp của mẹ bầu

Còn lượng Magie trong hạt mít sẽ giúp mẹ bầu làm giảm bớt triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt, giúp cho răng và hệ xương khỏe mạnh. Bên cạnh đó hỗ trợ phòng ngừa sự lắng đọng calci thành sỏi thận, giảm chứng khó tiêu và táo bón. Đặc biệt Magie cũng là một dưỡng chất an thần chống stress, chống lão hóa và ngừa ung thư hiệu quả, giúp mẹ bầu có thai kỳ khỏe mạnh.

Tăng cường thị lực cho thai nhi

Vitamin A là một dưỡng chất quan trọng giúp mẹ bầu chống lại một số căn bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng và sức khỏe mắt liên quan đến vấn đề tuổi tác. Bên cạnh đó nó còn giúp em bé khi sinh ra có đôi mắt sáng khỏe, hạn chế tình trạng khó nhìn vào ban đêm cho mẹ và bé.

Dưỡng chất này giúp bảo vệ và duy trì giác mạc, kết mạc, làm giảm tình trạng mệt mỏi, căng thẳng ở mẹ bầu trong giai đoạn mang thai. Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh được rằng, việc bổ sung lượng Vitamin A từ hạt mít sẽ làm tăng nồng độ của các tiền chất của Vitamin A trong máu cao hơn bình thường, làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng lên đến 25% và giúp trẻ phát triển trí não tốt hơn.

Đặc biệt, nếu kết hợp hạt mít và mật ong bạn sẽ ngạc nhiên về công dụng mà nó mang lại. Không chỉ làm giảm nồng độ chất béo cơ thể, tăng cường sức khỏe cho cơ bắp và giảm cân, hơn nữa còn làm tăng sự lưu thông máu trong tinh hoàn, khỏe mạnh và tăng tỷ lệ sinh sản ở nam giới.

Để tận dụng triệt để tác dụng của hạt mít với mật ong thì bạn hãy làm bánh hạt mít để ăn nhé! Bánh hạt mít vô cùng thơm ngon lạ miệng, giòn tan, có vị ngọt dịu, bùi bùi, thơm hương từ mật ong, ngon miệng.

Các món ngon từ hạt mít

Ngoài bánh hạt mít, bạn có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon khác như là hạt mít rim ngũ vị hương, hạt mít kho đậu phụ…

Hạt mít rim ngũ vị hương

Hạt mít bùi, kết hợp với mùi vị kích thích vị giác của ngũ vị hương sẽ rất bắt cơm. Để làm món này, thì hạt mít là nguyên liệu không thể thiếu, và cần thêm dầu ăn, đường, tiêu, tương ớt, nước tương, ngũ vị hương… Sau khi luộc hạt mít chín, bóc vỏ, rửa sạch rồi bắc chảo lên bếp cho vào một chút dầu ăn. Sau đó cho hạt mít, ngũ vị hương, tiêu, đường, nước tương, ớt vào chảo rim. Đến khi hạt mít đã chín, bạn cho ra đĩa rồi ăn cùng với cơm nhé!

Hạt mít rim ngũ vị hương

Hạt mít kho đậu hũ

Nếu bạn là người ăn chay thì đừng bỏ qua món hạt mít kho đậu hũ nhé! Món ăn thanh tịnh nhưng vẫn rất đậm đà. Sau khi đã luộc hạt mít với một ít muối, đến khi chín thì bóc vỏ bỏ đi rồi rửa thật sạch. Tiếp theo, đậu phụ cắt miếng vừa ăn. Sau cùng hãy cho đậu hũ cùng hạt mít vào nồi, cho thêm chút nước đun sôi. Nêm nếm các gia vị như hạt nêm, bột ngọt, nước mắm, tiêu… vừa ăn. Trong quá trình nấu hãy hạ lửa nhỏ, đợi chín rồi tắt bếp, ăn cùng cơm nóng sẽ rất ngon.

Hạt mít kho đậu hũ

Qua đây có thể thấy hạt mít là một nguyên liệu nấu ăn linh hoạt, dân giã có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vì vậy, để tận dụng được hết những công dụng của hạt mít mang lại, bạn hãy thường xuyên trổ tài nấu ăn từ nguyên liệu này cho gia đình cùng thưởng thức nhé!