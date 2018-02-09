Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết, việc bỏ hạt mít là một hành động vô cùng lãng phí bởi chúng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Mít là loại trái cây không chỉ hấp dẫn người ăn bởi hương vị thơm ngon mà còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe . Thông thường, khi ăn mít, chúng ta thường bỏ xơ và hạt, chỉ dùng phần thịt vàng óng.

Cách dùng: Trước tiên, bạn ngâm hạt mít trong sữa tươi khoảng 15 phút, vớt ra cho vào máy xay nhuyễn. Thường xuyên dùng hỗn hợp này đắp lên vùng da mặt bị nhăn, bạn sẽ nhận được kết quả bất ngờ.

Hạt mít chứa các chất chống oxy hóa giúp cơ thể phòng chống được nhiều căn bệnh đồng thời có tác dụng làm giảm nếp nhăn vô cùng hiệu quả.

Phòng ngừa bệnh tăng huyết áp

Trong hạt mít có chứa nhiều loại dưỡng chất như: Lignans, isoflavones và saponins, có tác dụng chống lại quá trình oxy hóa, phòng ngừa tăng huyết áp cực kỳ hiệu quả.

Ngăn ngừa táo bón

Các chuyên gia cho biết, hạt mít chứa chất xơ không hòa tan, có tác dụng giải độc ruột và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chính vì thế, việc thường xuyên tiêu thụ hạt mít sẽ giúp trị và phòng ngừa bệnh táo bón cực kỳ hiệu quả.

Ngoài ra, trong hạt mít còn có một số chất giúp hỗ trợ hoạt động đào thải độc tố của gan nhờ đó cải thiện sức khỏe cũng như mang lại cho bạn một làn da mịn màng, tươi sáng hơn.

Tốt cho mắt

Dùng hạt mít hằng ngày sẽ cải thiện được thị lực rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Hạt mít chứa nhiều vitamin A, có khả năng cải thiện thị lực rất tốt. Bên cạnh đó, chúng cũng ngăn chặn một số bệnh về mắt như mù trong đêm, cận hay loạn thị...

Cải thiện "chuyện ấy"

Các nhà nghiên cứu tại Ấn Độ cho biết hạt mít có thể cải thiện "chuyện ấy" ở cả hai phái nhờ hàm lượng sắt dồi dào. Chất sắt giúp các tế bào hồng cầu được khỏe mạnh, tăng lưu thông máu đến cơ quan sinh dục.

'Chuyện ấy' ở nam giới sẽ vô cùng sung mãn nếu thường xuyên dùng hạt mít - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt đối với phái mạnh, món hạt mít luộc ăn kèm mật ong sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu ở tinh hoàn, từ đó hỗ trợ khả năng sinh sản.

Phòng chống bệnh ung thư

Hạt mít chứa các chất chống oxy hóa như phytonutrient và flavonoid giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh ung thư và các gốc tự do. Ăn hạt mít thường xuyên sẽ làm chậm sự thoái hoá của các tế bào, hạn chế tối đa căn bệnh ung thư.

Ngoài ra, hàm lượng vitamin C có nhiều trong hạt mít còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, từ đó ngăn ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Biết được hạt mít có tác dụng gì với sức khỏe, kể từ bây giờ bạn đừng lãng phí "thần dược" này nữa nhé.