Hạt mít: 'Thần dược' giúp chuyện chăn gối thăng hoa tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào

Chuyện vợ chồng 29/10/2017 14:30

Hạt mít được xem là một loại 'thần dược' rẻ tiền giúp cải thiện chức năng sinh lý vô cùng hiệu quả để đời sống chăn gối của vợ chồng thăng hoa.

Mít là một loại trái cây nhiệt đới phổ biến tại nước ta. Thông thường khi ăn mít chúng ta thường chỉ dùng phần thịt quả và bỏ hạt. Một số gia đình dùng hạt mít rang hay luộc như một món quà vặt bình dân. Thế nhưng, bạn có biết rằng loại hạt này lại mang đến nhiều điều thần kỳ cho sức khỏe không kém bất kì phương thuốc đắt tiền nào?

Theo Đông y, hạt mít vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ trung, ích khí, lợi tiêu hóa. Không chỉ thế, loại hạt này còn là một phương thuốc giúp điều trị và tăng cường chức năng tình dục vô cùng hiệu quả.

Bài thuốc tăng cường khả năng tình dục từ hạt mít

Chuẩn bị

Hạt mít: 'Thần dược' giúp chuyện chăn gối thăng hoa tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào - Ảnh 1
Hạt mít và mật ong giúp chuyện ấy thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Hạt mít: 5 hạt

Mật ong: 1 thìa canh

Thực hiện

Hạt mít luộc chín, xay nhuyễn.

Trộn đều mật ong với hạt mít, bảo quản nơi khô thoáng.

Mỗi ngày lấy 1 thìa cà phê bột hạt mít mật ong pha cùng 100ml nước ấm và uống trước khi ăn sáng. Sau vài lần, bạn sẽ cảm nhận được công dụng của bài thuốc trên với sức khỏe.

Hỗn hợp hạt mít mật ong là một bài thuốc giúp kích thích tình dục tự nhiên, giúp tăng lưu lượng máu đến các cơ quan sinh sản đồng thời kích thích não giúp để giúp “chuyện ấy” trở nên thú vị hơn. Với nam giới, bài thuốc này có công dụng tăng cường sức khỏe tinh hoàn, giúp tăng cường bản lĩnh phái mạnh hơn bao giờ hết.

Không chỉ giúp chuyện chăn gối nồng nhiệt hơn, bài thuốc từ hạt mít còn mang đến nhiều công dụng khác cho sức khỏe.

Ngăn ngừa ung thư: Hỗn hợp của hạt mít và mật ong rất giàu dưỡng chất thực vật và các chất chống oxy hóa nên có thể ngăn chặn sự phát triển bất thường của các tế bào, từ đó giúp phòng tránh ung thư.

Cải thiện hệ tiêu hóa: Phương pháp này có thể kiềm hóa nồng độ axit trong dạ dày, ngăn ngừa viêm dạ dày và táo bón vô cùng hiệu quả.

Hỗ trợ giảm cân: Hỗn hợp hạt mít mật ong cung cấp protein tự nhiên giúp tăng cơ đồng thời làm giảm hàm lượng chất béo, hỗ trợ quá trình giảm cân nhanh chóng và đơn giản hơn.

Ngăn ngừa thiếu máu: Hạt mít là nguồn cung cấp chất sắt tự nhiên cho cơ thể giúp tăng lượng hồng cầu, từ đó ngăn ngừa các chứng thiếu máu do thiếu sắt hiệu quả.

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Từ khóa:   hạt mít tình dục chuyện ấy quan hệ tình dục

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