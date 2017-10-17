Những bài yoga hiệu quả không kém Kegel giúp cuộc 'yêu' luôn thăng hoa

Chuyện vợ chồng 17/10/2017 14:08

Dưới đây là các động tác yoga giúp đời sống chăn gối của chị em luôn thăng hoa, hiệu quả không kém bài tập Kegel nổi tiếng.

Nếu nhắc đến yoga hỗ trợ cho đời sống tình dục hầu hết chị em đều biết đến Kegel - động tác giúp tăng cường cơ sàn chậu và se khít vùng kín hiệu quả.

Thế nhưng, không chỉ có Kegel mà các động tác dưới đây cũng mang đến công dụng tăng sức mạnh cơ sàn chậu, hông và lưng hiệu quả để chị em dễ dàng thăng hoa hơn trong chuyện chăn gối.

Tư thế chiến binh 2

Tác dụng 

Tư thế này mang đến sức mạnh lớn cho vùng đùi và đầu gối ngoài ra còn giúp ngực căng ra, thở sâu, làm cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh.

Thực hành

Những bài yoga hiệu quả không kém Kegel giúp cuộc 'yêu' luôn thăng hoa - Ảnh 1
Tư thế chiến binh 2 - Ảnh minh họa: Internet

Đứng thẳng, chân khép, tay thả hai bên hông.

Bước chân phải sang ngang khoảng 1m-1m2.

Xoay bàn chân phải thành một góc 90 độ, sao cho gót chân phải thẳng hàng với phần giữa của bàn chân trái.

Đẩy hông về phía trước một chút cho lưng không thẳng nhưng không bị ưỡn ra sau.

Hít vào đồng thời nâng hai tay lên ngang tầm vai, hai bàn tay úp xuống.

Quay đầu nhìn về bên phải, mắt nhìn qua các ngón tay của tay phải.

Giữ tư thế từ 30 giây đến 1 phút.

Thở ra, đồng thời buông hai tay xuống. Rút chân phải về tư thế đúng thẳng. Lặp lại thêm lần nữa với bên trái.

Tư thế mở rộng vai

Tác dụng 

Động tác này tuy đơn giản nhưng lại có tác động rất lớn đến sự dẻo dai của toàn bộ cơ thể. Giúp cột sống linh hoạt và tạo năng lượng cho một số cơ quan như bàng quang, thận...

Thực hành

Những bài yoga hiệu quả không kém Kegel giúp cuộc 'yêu' luôn thăng hoa - Ảnh 2
Tư thế mở rộng vai - Ảnh minh họa: Internet

Từ tư thế chiến binh 2, đưa tay phải lên cao. Tiếp đó, nghiêng người về trước, hạ tay phải xuống, khuỷu tay phải kê lên đầu gối.

Tay trái đưa lên trên, vượt quá đầu. Giữ cho tay trái, lườn, thân trái nằm trên một đường thẳng.

Duy trì tư thế này trong khoảng 1 phút thì đổi bên.

Tư thế tam giác

Tác dụng

Tác động đến các cơ bắp, cải thiện cơ quan vùng bụng, tăng cường độ dẻo dai của cột sống, giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Tăng cường độ mềm dẻo của hông và chi dưới.

Thực hành

Những bài yoga hiệu quả không kém Kegel giúp cuộc 'yêu' luôn thăng hoa - Ảnh 3
Tư thế tam giác - Ảnh minh họa: Internet

Từ tư thế mở rộng vai, duỗi thẳng chân trái, đẩy cơ thể lên cao, cố gắng giữ chân phải thật thẳng.

Di chuyển hai bắp đùi về bên trái và duỗi phần thân trên về bên phải.

Thở ra đồng thời đặt lòng bàn tay phải lên sàn, phía bên ngoài bàn chân phải. Nếu mới tập và không thể với xuống sàn được thì có thể để tay nắm lên khuỷu chân trái.

Giữ tư thế từ 10 đến 30 giây.

Hít vào, trở về thế đứng thẳng. Thực hành như trên với bên còn lại.

Tư thế cây cầu

Tác dụng 

Làm tăng sức mạnh của cơ lưng, giúp não cân bằng, giảm nguy cơ trầm cảm.

Mở rộng lồng ngực, loại bỏ căng thẳng ở ngực và vai, giải quyết các vấn đề về tuyến giáp

Thực hành

Những bài yoga hiệu quả không kém Kegel giúp cuộc 'yêu' luôn thăng hoa - Ảnh 4
Tư thế cây cầu - Ảnh minh họa: Internet

Nằm ngửa, hai đầu gối co lên và hai bàn chân cách nhau một khoảng bằng hông. Khoảng cách giữa hông và gót chân bằng một bàn tay. Hai cánh tay để dọc theo thân người, lòng bàn tay úp xuống. Hơi thu cằm về phía ngực.

Hít vào thật sâu rồi thở ra, đồng thời đẩy bàn chân xuống sàn để nâng hông và sau đó là lưng lên khỏi sàn, cao hết mức có thể. Khi mới tập bạn có thể dùng tay chống lên mông để trợ lực. Chú ý hông và đùi thẳng, đùi và khuỷu chân vuông góc với nhau.

Duy trì tư thế này khoảng 30 giây – 1 phút.

Tăng ham muốn nhờ yoga

Tăng ham muốn nhờ yoga

Tình dục được ví như hạt giống bí mật của cuộc sống, nó tập trung năng lượng và sức sống.

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