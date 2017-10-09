Sốc: Phụ nữ đi giày cao gót càng nhiều sẽ càng khó lên đỉnh khi làm 'chuyện ấy'

Chuyện vợ chồng 09/10/2017 23:17

Trong những cuộc ái ân, thăng hoa là trạng thái mà cả hai giới đều khao khát đạt được. Tuy nhiên, phụ nữ thường khó đạt khoái cảm cực điểm hơn đàn ông bởi những lý do không tưởng dưới đây.

1. Ngồi quá nhiều

Ngồi quá nhiều ảnh hưởng không tốt đến các cơ vùng chậu, có thể dẫn đến đau hông và là một trong những nguyên nhân khiến nữ giới khó "lên đỉnh" khi quan hệ. 

Sốc: Phụ nữ đi giày cao gót càng nhiều sẽ càng khó lên đỉnh khi làm 'chuyện ấy' - Ảnh 1
Nữ giới ngồi suốt nhiều giờ liền trong ngày làm việc sẽ khó có cảm giác thăng hoa khi "yêu" hơn những người còn lại - Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia về sinh sản và tình dục, phụ nữ ngồi nhiều, đặc biệt là cánh nhân viên văn phòng, nên đứng dậy đi lại sau khoảng 30 phút.

Nếu có thể, hãy tập một vài động tác đơn giản để kéo giãn các cơ vùng chậu; chẳng hạn như tập xoạc chân, lắc hông...

2. Tắt tiếng khi "yêu"

Những âm thanh phát ra tự nhiên từ cả hai sẽ giúp cho "cuộc vui" thêm phần kích thích. Nếu người nữ tự bó buộc mình trong khuôn khổ và kìm nén những âm thanh khi mặn nồng, sẽ không bao giờ tận hưởng được sự tuyệt vời chuyện chăn gối.

Sốc: Phụ nữ đi giày cao gót càng nhiều sẽ càng khó lên đỉnh khi làm 'chuyện ấy' - Ảnh 2
Việc kìm nén những tiếng rên chốn phòng the là một trong những nguyên nhân khiến nữ giới khó đạt khoái cảm - Ảnh: Internet

3. Quên "xả nước" trước khi lên giường

Còn gì mất hứng hơn khi đang "hành sự" thì bạn bỗng thấy buồn... vệ sinh và tất nhiên là trong hoàn cảnh đó thì sẽ ra sức nhịn "xả lũ". Chính trạng thái bồn chồn sợ "tức nước vỡ bờ" là thủ phạm khiến các chị em khó có thể tập trung cảm nhận "chuyện ấy" và không đạt được cực khoái.

4. Đi giày cao gót nhiều

Theo các nhà khoa học Mỹ, phụ nữ thường xuyên mang giày cao gót sẽ làm cho việc máu lưu thông gặp khó khăn cũng như ảnh hưởng không tốt đến các cơ và dây thần kinh xung quanh vùng chậu. Điều này làm cản trở trực tiếp đến việc truyền tín hiệu cảm giác ở đây, khiến phái nữ khó "lên đỉnh" hơn.

5. 'Kỹ thuật' của đối tác

Nhiều chuyên gia tình dục cho rằng không có người phụ nữ lãnh cảm, chỉ có sự vụng về và thiếu hiểu biết của cánh mày râu mới khiến đối tác vô cảm trên giường.

Nhưng cảm hứng "gần gũi" của phụ nữ không chỉ đến từ một bộ phận mà rất nhiều cơ quan như: miệng, ngực, cổ… Việc kích thích các cơ quan bên ngoài có thể giúp phụ nữ dễ dàng thỏa mãn và thăng hoa hơn.

Sốc: Phụ nữ đi giày cao gót càng nhiều sẽ càng khó lên đỉnh khi làm 'chuyện ấy' - Ảnh 3
Những cái vuốt ve, hôn nhẹ của chàng vào những bộ phận khác nhau có thể kích thích và khiến các nàng dễ dàng thăng hoa trong "chuyện ấy" - Ảnh: Internet

Trong khi đó, càng đi sâu vào âm đạo, dây thần kinh cảm giác càng ít. Nếu các quý ông chỉ tập trung vào việc "cày sâu" mà không có những màn âu yếm, vuốt ve bên ngoài sẽ khiến chị em khó lòng đạt đỉnh.

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