Cậu bé có mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc, bố biệt tích 6 năm: Không còn ăn hạt mít thay cơm, sắp có nhà mới

Đời sống 28/08/2017 10:03

Cuộc sống của cậu bé Tráng Văn Sầu cùng ông bà nội đã đỡ cơ cực hơn trước, không còn phải ăn hạt mít thay cơm mỗi ngày và chuẩn bị có căn nhà mới kiên cố hơn.

Vừa qua, câu chuyện về cậu bé Tráng Văn Sầu, 8 tuổi, trú tại thôn Lũng Khỏe A, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) có mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc, bố bỏ đi biệt tích suốt 6 năm qua - Phụ Nữ Sức Khỏe đã có bài phản ánh - nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người.

Khi được hỏi về ước mơ của mình, Sầu vô tư nói: "Cháu chỉ ước được ăn một bữa cơm với thịt mỡ, được ăn thật no. Chỉ nghĩ đến thôi cháu đã chảy hết nước dãi vì thèm rồi".

Kết có hậu cậu bé có mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc, bố biệt tích 6 năm
Hoàn cảnh khó khăn khiến Sầu cùng ông bà nội phải ăn hạt mít thay cơm suốt cả năm - Ảnh: Internet

Sau khi thông tin và hình ảnh về cuộc sống khó khăn của cậu bé Sầu và ông bà nội được đăng tải, nhiều tấm lòng hảo tâm đã tìm đến hỗ trợ, giúp đỡ gia đình. Hiện tại, Sầu sắp có căn nhà mới kiên cố hơn và không phải ăn hạt mít sống qua ngày nữa.

Kết có hậu cậu bé có mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc, bố biệt tích 6 năm
Thông qua các kênh truyền thông, rất nhiều nhà hảo tâm đã gửi quà, thức ăn và quần áo đến gia đình cậu bé - Ảnh: Internet

Kết có hậu cậu bé có mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc, bố biệt tích 6 năm
Hiện giờ, cuộc sống của Sầu và ông bà nội đã được cải thiện rất nhiều, không phải ăn hạt mít thay cơm nữa - Ảnh: Internet

Theo thông tin đăng tải trên Emdep.vn, chị Ngô Thị Thanh Hùng – Trưởng nhóm Nhân ái Hà Giang chính là người có công lao lớn nhất trong việc hỗ trợ gia đình cậu bé Tráng Văn Sầu.

Chị Thanh Hùng hứng khởi chia sẻ: “Hiện nay, cuộc sống của 3 thành viên nhà cậu bé Tráng Văn Sầu đã có thay đổi khá nhiều. Họ ít ra không phải sống cực khổ như trước. Có được sự thay đổi này của 3 thành viên gia đình nhà bé Sầu là nhờ sự giúp đỡ của các nhóm từ thiện và những tấm lòng hảo tâm”.

“Bữa trưa 24/8/2017 của cháu Tráng Văn Sầu cùng hai ông bà do chú Vương Minh vào bếp! Sầu ăn, uống sữa, ăn cơm ngon lành. Hai ông bà và Sầu cảm động lắm. Nhìn bé ăn ngon quá mà chảy nước mắt” – chị Hùng kể.

Kết có hậu cậu bé có mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc, bố biệt tích 6 năm
Nhóm Nhân ái Hà Giang đã đến tận nhà để nấu bữa cơm thịnh soạn cho gia đình cậu bé - Ảnh: Internet

Kết có hậu cậu bé có mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc, bố biệt tích 6 năm
Thành viên trong nhóm Nhân ái Hà Giang đến nhà, hỗ trợ Sầu và ông bà nội - Ảnh: Internet

Kết có hậu cậu bé có mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc, bố biệt tích 6 năm
Sầu và ông bà đã được ăn bữa cơm với thịt thay vì phải ăn hạt mít như trước - Ảnh: Internet

Nói về ngôi nhà chuẩn bị xây dựng, Trưởng nhóm Nhân ái Hà Giang chia sẻ: “Hiện nhóm từ thiện Hà Giang đang có dự định xây cho ông bà và bé Sầu căn nhà kiên cố khoảng 25-30 m2 để che nắng che mưa. Ngoài ra, xây thêm cái bếp, cái chuồng nuôi gia súc cho gia đình bé. Cho đến hôm nay, mới bắt đầu động thổ đào móng. Hiện cũng đã có khoảng 30 triệu đồng và vẫn cần sự quyên góp thêm của các tấm lòng hảo tâm”.

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Nói xong bỗng bé Bo bật dậy chạy lên lầu, chị vô cùng ngạc nhiên vì những hành động của con. Một lúc sau, thằng bé cầm trên tay chiếc hộp rồi đặt trước mặt chị. Chị tò mò mở ra xem, là tiền.

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