Cây thầu dầu tía chữa sa tử cung có thật không?

Sức khỏe 06/11/2020 16:37

Thầu dầu tía được xem là loại thảo dược chữa được nhiều bệnh về da, chứng đau đầu do cảm, trĩ… Đặc biệt, người ta còn sử dụng cây thầu dầu tía chữa sa tử cung.

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Thầu dầu tía còn được gọi là cây đu đủ tía. Đây là loại thảo dược có tính bình, vị cay, nổi bật với công dụng tiêu độc, giảm đau, thường được sử dụng trong nhiều bài thuốc Đông y. Vì vậy, thầu dầu tía có thể điều trị các chứng bệnh liên quan tới nhiễm trùng, nhiễm khuẩn như đau đầu do cảm, trĩ, sa tử cung, các bệnh về da,… Đặc biệt, các chị em rất quan tâm tới bài thuốc cây thầu dầu tía chữa sa tử cung. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ giới thiệu đến bạn đọc về vấn đề này!

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Cây thầu dầu tía chữa sa tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Đôi nét về cây thầu dầu tía

Đặc điểm của cây thầu dầu tía

Cây thầu dầu tía có chiều cao lên đến 4-5m, vỏ cây có màu sắc khác nhau tùy theo loại. Các cành non của cây thầu dầu tía đều có phấn trắng. Lá lớn, có thùy chân vịt sâu, có răng cưa ở mép lá. Cuống lá dài, có các tuyến, lá thường rụng sớm. Hoa mọc thành cụm ở ngọn hoặc nách lá. 

Hoa đực nằm ở phía dưới còn hoa cái nằm phía trên, nhiều lá phủ ở ngoài. Quả dạng nang, có màu lục hoặc tím nhạt, có gai mềm, mỗi quả chứa 3 hạt. Hạt thầu dầu tía có hình bầu dục, mồng lớn, bề mặt nhẵn, có màu nâu xám, vân có màu đỏ hoặc màu nâu đen. Hoa thầu dầu tía thường nở từ tháng 3 đến tháng 7, quả thì từ tháng 4 đến tháng 8.

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Đặc điểm của cây thầu dầu tía - Ảnh minh họa: Internet

Bộ phần dùng để chữa bệnh của cây thầu dầu tía gồm có hạt, rễ và lá. Cây thầu dầu tía thường được trồng ở các vùng có khí hậu nóng, dùng để lấy lá và lấy hạt để ép dầu. Lá được thu hoạch quanh năm, chủ yếu vào vụ hè thu, thường được dùng tươi, còn rễ thì lại được thu hái vào mùa đông, hạt thì được thu hoạch tầm khoảng tháng 4-5.

Tính vị

  • Hạt thầu dầu tía có tính bình, vị ngọt, cay, chứa độc, có tác dụng tiêu thũng bài nung, bạt độc.
  • Dầu nhân hạt có tác dụng nhuận tràng, đại tiện dễ dàng.
  • Lá cũng có tính bình, vị ngọt, cay, giúp tiêu thũng bạt độc, chống ngứa.
  • Rễ tính bình, vị nhạt, hơi cay, có tác dụng hoạt huyết khư phong, giảm đau, trấn tĩnh.
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Rễ, lá, hạt cây thầu dầu tía đều có tính bình - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc cây thầu dầu tía chữa sa tử cung

Đối với sản phụ, hạt cây thầu dầu tía không những điều trị được chứng sót rau mà còn hỗ trợ các ca khó sinh và đặc biệt là những trường hợp phụ nữ bị sa dạ con. 

Bài thuốc cho các sản phụ đẻ khó hoặc phụ nữ bị sa tử cung (hay còn gọi là sa dạ con) rất đơn giản. Bạn chỉ cần sử dụng 15 hạt thầu dầu tía, giã nhỏ, thêm vài lá thầu dầu vào giã cùng càng tốt, sau đó dùng giẻ buộc thuốc vừa giã nhỏ vào 2 bên gan bàn chân của sản phụ, giúp dễ đẻ hơn, con nhanh ra hơn. 

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Bài thuốc chữa sa tử cung bằng cây thầu dầu tía - Ảnh minh họa: Internet

Với trường hợp bị sa tử cung (dạ con), hãy dùng thuốc này đắp vào vùng bụng dưới và dưới rốn dạ con để dạ con dễ dàng kéo lên vị trí cũ.

Một số công dụng chữa bệnh khác của cây thầu dầu tía

Thầu dầu tía chữa bệnh trĩ

Lá cây thầu dầu tía có tính bình, vị ngọt, cay, có tác dụng giảm đau, hoạt huyết, khu phong, sát khuẩn, tiêu viêm. Vì vậy, lá thầu dầu tía thường được dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh trĩ như đau đớn do sưng phù, khó chịu, đau rát hậu môn,…

Cách chữa bệnh trĩ bằng cách dùng lá thầu dầu tía xông rửa hậu môn như sau:

  • Chuẩn bị 1 nắm lá thầu dầu tía tươi, đem rửa sạch bằng nước muối loãng.
  • Sau khi rửa sạch lá thầu dầu tía thì cho vào nồi, đun sôi trên lửa nhỏ khoảng 7-10 phút để các hoạt chất hòa tan hết vào nước.
  • Đổ nước thầu dầu tía vừa đun sôi ra một cái chầu, chờ nguội bớt rồi dùng xông rửa hậu môn.
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Dùng cây thầu dầu tía chữa bệnh trĩ - Ảnh minh họa: Internet
  • Dùng lá thầu dầu tía vệ sinh hậu môn 1 lần/ngày và kiên trì thực hiện, chắc chắn bạn sẽ thấy các triệu chứng đau rát, ngứa ngáy được cải thiện đáng kể.

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Chữa đau đầu do cảm cúm

Theo kinh nghiệm dân gian, người ta thường dùng lá thầu dầu tía để chữa triệu chứng đau đầu do cảm cúm bằng cách thức rất đơn giản. Chỉ cần dùng lá thầu dầu tía đắp lên 2 bên vùng thái dương và vùng trán. Một lúc sau, bạn sẽ thấy hiện tượng đau đầu giảm nhẹ hoặc khỏi đau hẳn. 

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Cây thầu dầu tía có thể chữa đau đầu do cảm cúm - Ảnh minh họa: Internet

Chữa tê liệt dây thần kinh ở mặt

Dùng hạt thầu dầu tía đem giã nát rồi đắp vào phần mặt nơi đối diện là đỡ.

Trên đây là những thông tin cụ thể về bài thuốc cây thầu dầu tía chữa sa tử cung rất hữu ích cho các chị em. Ngoài ra, cây thầu dầu còn có nhiều tác dụng chữa bệnh khác cho con người, đặc biệt là bệnh trị, cảm cúm, có lợi cho phụ nữ sau sinh,… Hy vọng rằng qua bài viết, bạn đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích cho cuộc sống!

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