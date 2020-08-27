Cách chữa sa tử cung bằng thuốc nam hiệu quả tại nhà

Nuôi dạy con 27/08/2020 14:01

Ngày nay, sa tử cung trở thành căn bệnh ám ảnh đối với nhiều phụ nữ. Dưới đây là những cách chữa sa tử cung bằng thuốc nam cực kỳ hiệu quả và an toàn tại nhà.

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Tử cung là bộ phận quan trọng, thực hiện thiên chức của người phụ nữ. Tuy nhiên, hiện nay bệnh sa tử cung lại khiến nhiều chị em cảm thấy lo ngại bởi độ nguy hiểm của nó. Bệnh sa tử cung hoàn toàn có thể chữa theo phương pháp nội khoa, ngoại khoa nhưng an toàn nhất vẫn là các bài thuốc Nam theo Đông y. Trong bài viết nay, Phunuvagiadinh sẽ mách bạn các cách chữa sa tử cung bằng thuốc nam đem lại hiệu quả cao và lâu dài.

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Cách chữa sa tử cung bằng thuốc nam hiệu quả tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh sa tử cung có nguy hiểm không?

Sa tử cung là hiện tượng âm đạo xuất hiện khối thoát hoặc sa xuống miệng âm đạo, thậm chí là phía ngoài âm đạo, có màu đỏ nhạt, làm phụ nữ cảm thấy bụng dưới nặng sa xuống, vùng eo lưng đau buốt. 

Nếu không kịp thời điều trị, bệnh sẽ kéo dài, không những không tự khỏi mà còn chuyển biến nặng hơn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, công việc và hạnh phúc gia đình của người phụ nữ, thậm chí còn kéo theo nhiều biến chứng nghiêm trọng như tử vong, vô sinh,…

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Nếu không kịp thời điều trị, bệnh sẽ kéo dài và chuyển biến nặng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân chủ yếu của bệnh sa tử cung là do cơ thể người phụ nữ bị suy nhược, khí huyết sau sinh chưa phục hồi lại mà lao động quá sức, không kiêng khem, từ đó làm cho dây chằng và các cơ bị giãn, không thể co tử cung lên được.

Sa tử cung có chữa được không? 

Nếu bệnh ở mức độ nhẹ, triệu chứng không quá khó chịu thì hoàn toàn có thể chữa trị được, bằng việc áp dụng các bài thuốc chữa sa tử cung đồng thời thay đổi thói quen sinh hoạt lành mạnh, khoa học, tập các bài tập để cải thiện độ đàn hồi của dây chằng và cơ xương chậu. Nếu bệnh đã nặng, buộc phải dùng phương pháp phẫu thuật can thiệp cắt bỏ tử cung.

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Sa tử cung là bệnh hoàn toàn có thể chữa được bằng nhiều phương pháp - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa sa tử cung bằng thuốc nam

Cách chữa sa tử cung tại nhà với xơ mướp

Xơ mướp khô kết hợp với rượu trắng nguyên chất tạo thành bài thuốc trị sa tử cung vô cùng hiệu quả. Cách làm: Đốt 60g xơ mướp khô thành bộ rồi mỗi ngày uống một ít cùng với rượu trắng là được.

Cách chữa sa tử cung bằng dân gian với hoa, lá thiên lý

Giã nát 30g hoa thiên lý và 20g lá thiên lý cùng nhau gói lại rồi đặt vào âm hộ. Kiên trì thực hiện vào mỗi tối và sáng hôm sau bỏ ra, bạn sẽ thấy tình trạng cải thiện rõ rệt.

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Cách chữa sa tử cung bằng dân gian với hoa, lá thiên lý - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa sa tử cung với cám tấm, muối rang

Một bài thuốc khác để giúp tử cung trở lại vị trí ban đầu là kết hợp muối rang và cám tấm. Cách làm: Rang cám tấm với muối cho nóng, gói lại rồi chườm lên vùng lưng. Sức nóng sẽ giúp tử cung bị sa co dần lại.

Cách chữa sa tử cung với cây hòe tươi, củ thăng ma và lá thầu dầu tía

Cách làm: giã 20g vỏ cây hòe cùng 20 củ thăng ma, 20g lá thầu dầu tía rồi gói lại, đắp lên rốn và đỉnh đầu.

Bài thuốc chữa sa tử cung với lá thài lài tía và phèn chua

Cách làm: giã nát hỗn hợp gồm lá thài lài tía và phèn chua, gói bông rồi đặt trong âm hộ. Thực hiện liên tục trong 2 tuần sẽ giúp triệu chứng của bệnh được cải thiện rõ rệt.

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Bài thuốc chữa sa tử cung với lá thài lài tía và phèn chua - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa sa tử cung bằng Đông y

Phép chữa bệnh sa tử cung theo Đông y là bổ khí thăng dương. Bài thuốc gồm có: 4g huyền sâm, 6g huỳnh kỳ nướng, 2g đương quy, 4g bạch truật, 4g chích thảo, 2g trần bì, 2g thăng ma, 2g sài hồ, 3 lát gừng sống, 3 trái đại táo, sắc cùng 500ml nước đến khi cạn còn 150ml thì tắt bếp, uống ấm trong ngày.

Một số món ăn bài thuốc chữa bệnh sa tử cung theo Đông y

Cháo kê, lươn

Chuẩn bị 1 con lươn, bỏ nội tạng rồi rửa sạch, thái miếng nhỏ, cho vào nồi cùng với 100g hạt kê đã đãi sạch, một chút muối, thêm lượng nước vừa đủ và bật lửa, ninh nhừ thành cháo. Ăn hết trong ngày, lúc đói.

Cháo trứng gà, hà thủ ô

Dùng vải thưa gói 30g hà thủ ô đỏ, cùng với 50g gạo kê đã đãi sạch cho vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ rồi ninh nhừ thành cháo. Vớt túi hà thủ ô ra, nêm gia vị vừa ăn rồi đập thêm 2 quả trứng gà vào. Mỗi ngày ăn 2 lần lúc đang đói.

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Cháo trứng gà, hà thủ ô là món ăn bài thuốc chữa sa tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Cháo thăng ma, đảng sâm

Chuẩn bị 30g đảng sâm, 10g thăng ma. Cho nguyên liệu vào nồi, thêm nước vào vừa đủ rồi nấu kỹ, vớt bỏ bã thuốc, sau đó cho 50g gạo kê vào ninh nhừ thành cháo. Mỗi ngày ăn 2 lần, lúc còn đói.

Canh lươn

Chuẩn bị 2 con lươn, lọc bỏ xương, ruột, đầu và đuôi rồi thái chỉ, sau đó cho vào nồi, ướp cùng hành, gừng, muối và một chút rượu. Một lát sau khi ướp xong thì cho nước vào, đun sôi vừa đủ, cho thêm gia vị vào vừa ăn là được. Ăn cùng bữa cơm hàng ngày như canh.

Canh hoàng kỳ, cá diếc

Chuẩn bị 1 con cá diếc tươi 250g, 25g hoàng kỳ, 10g chỉ xác sao. Đầu tiên, bạn nấu hoàng kỳ và chỉ xác sao với nước trong khoảng 40 phút, lọc bỏ bã, lấy nước. Tiếp theo, làm sạch cá diếc rồi cho vào nồi nước thuốc, thêm gừng, muối vào và đun tiếp cho tới khi cá chín. Dùng kèm trong bữa ăn.

Trên đây là những phương pháp chữa sa tử cung bằng thuốc nam đơn giản tại nhà, mang lại hiệu quả cao nhất, an toàn nhất. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc!

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