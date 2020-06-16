Phương pháp bơm tinh trùng vào tử cung giúp vợ chồng hiếm muộn có cơ hội sinh con

Nhiều người vẫn không hình dung rõ bơm tinh trùng là gì? Thật ra nói một cách dễ hiểu là thông qua việc bơm tinh trùng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tinh trùng gặp được trứng, vượt qua các rào cản dễ dàng hơn so với thụ thai tự nhiên.

Phương pháp bơm tinh trùng vào tử cung là phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại ngày nay. Thường được các bác sĩ tư vấn cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, chẳng may kết hôn đã lâu vẫn chưa có con. Tuy nhiên nhiều cặp vợ chồng vẫn còn khá mơ hồ về phương pháp này, quy trình thực hiện có mất nhiều thời gian hay không? Quan trọng là xác suất thành công cao hay thấp. Bởi lẽ khi đặt niềm tin vào một cách nào đó chúng ta thường rất hy vọng kết quả tốt đẹp. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu phương pháp bơm tinh trùng hãy đọc những thông tin dưới đây nhé!

- Sau khi tiêm chất kích thích rụng trứng hCG trong vòng từ 32 – 38 tiếng đồng hồ.

Vì trong môi trường âm đạo của phụ nữ, tinh trùng phải vượt qua một chặng đường khá dài và đánh bại các đối thủ còn lại trong khi đó trứng chỉ rụng mỗi tháng một lần làm giảm khả năng đậu thai tự nhiên. Nhất là đối với các cặp vợ chồng cố gắng thụ thai bằng cách bình thường nhưng không hiệu quả.

- Tinh trùng của người chồng được lấy ở bệnh viện để đảm bảo an toàn và được đem đi lọc rửa xét nghiệm để lấy những tinh trùng khoẻ mạnh trong vòng 60 phút.

- Loại trừ những tinh trùng yếu kém, bị chết và những chất gây dị ứng, vi sinh vật có trong tinh trùng.

- Tinh trùng sau khi làm xét nghiệm chỉ còn cô đặc trong mức 0.2 – 0.3ml. Đây là mức lý tưởng để tăng tỉ lệ thành công cao, không bị trào ngược ra bên ngoài khi tiến hành bơm.

Quy trình bơm tinh trùng như thế nào?

Bơm tinh trùng có tên gọi khoa học là Intrauterine Insemination (IUI). Kỹ thuật này được thực hiện bằng cách bơm tinh trùng thẳng vào buồng tử cung của người phụ nữ. Trước khi tiến hành bơm các bác sĩ sẽ lấy tinh trùng của người chồng để làm một số xét nghiệm, lọc rửa nhằm chọn ra những con tinh trùng hoạt động tốt và thực sự có chất lượng.

Các bác sĩ sẽ thăm khám trước khi tiến hành phương pháp IUI

Tiếp theo để thực hiện phương pháp bơm tinh trùng vào tử cung các bác sĩ sẽ cần đến catheter đây là một vật được thiết kế có đầu tù, khá mềm để không gây tổn thương đến tử cung của người phụ nữ, là thiết bị chuyên dụng hỗ trợ bơm tinh trùng. Dựa vào kinh nghiệm của bác sĩ sẽ có kỹ thuật nhẹ nhàng, chuẩn xác để ít tổn hại nhất đến cơ thể bệnh nhân.

Ai có thể làm phương pháp bơm tinh trùng?

Nguyên nhân vô sinh có thể bắt nguồn từ người vợ hoặc người chồng, đôi khi do sức khoẻ cả hai. Để biết phương pháp điều trị phù hợp các bác sĩ phải thăm khám và tìm ra nguyên nhân cụ thể mới có phác đồ điều trị riêng.

Không phải cặp vợ chồng nào cũng thích hợp tiến hành phương pháp bơm tinh trùng, phương pháp này chỉ áp dụng cho trường hợp có độ phức tạp ít và vô sinh không rõ nguyên nhân.

Đối với nữ giới

- Khi chu kỳ kinh nguyệt không đều, số lượng trứng bị giảm đáng kể.

- Bị chứng lạc nội mạc tử cung chỉ trong mức độ từ nhẹ đến trung bình.

- Do các yếu tố ở cổ tử cung bất thường

- Vô sinh chưa rõ nguyên nhân sẽ được các bác sĩ khuyên tiến hành phương pháp IUI đầu tiên.

- Một số trường hợp hiếm gặp là cơ thể người vợ bị chứng dị ứng tinh dịch. Khi đó thực hiện bơm tinh trùng sẽ loại bỏ được các chất gây dị ứng trong tinh dịch để có thể thụ thai bình thường.

Được thực hiện khi người vợ có ống dẫn trứng vẫn còn hoạt động tốt

Điều kiện là người vợ vẫn còn đang trong chu kỳ kinh nguyệt, có rụng trứng, một trong hai vòi trứng vẫn còn lưu thông và hoạt động tốt. Nếu người vợ thực hiện phương pháp IUI ở độ tuổi dưới 30 thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn lên đến 26%.

Đối với nam giới

- Có dấu hiệu rối loạn khi xuất tinh (xuất tinh ngược dòng, rối loạn cương dương...)

- Chất lượng tinh trùng kém, số lượng ít, có trường hợp tinh trùng bị dị dạng, thường kém hoạt động ở mức độ nhẹ vẫn còn khả năng áp dụng thành công phương pháp IUI.

- Một số trường hợp hiếm gặp hơn là tình trạng kháng thể tinh trùng.

Xét nghiệm tinh trùng để biết được người chồng có đủ điều kiện làm IUI hay không

Điều kiện để nam giới có thể thực hiện phương pháp bơm tinh trùng là: Thông qua kết quả chẩn đoán tinh trùng ở người chồng gặp vấn đề bất thường nhưng chỉ ở mức độ nhẹ và vừa.

Phương pháp bơm tinh trùng thực hiện thất bại thì bao lâu tiến hành lại được?

Tuỳ theo thể trạng của từng người chính vì thế không thể nói chính xác thực hiện phương pháp bơm tinh trùng vào tử cung sẽ đậu thai ngay lần đầu. Sau khi có kết quả kiểm tra chính xác phương pháp IUI thất bại thì lần thứ 2 phải cách lần thứ nhất từ 1 đến 3 tháng.

Việc dãn cách như vậy nhằm mục đích giúp cho buồng trứng người phụ nữ có thời gian phục hồi sau khi được tiêm thuốc kích trứng rụng. Theo thể trạng của từng người các bác sĩ sẽ có quyết định thời gian thích hợp để tiến hành lần tiếp theo.

Thông thường phương pháp bơm tinh trùng vào tử cung chỉ được thực hiện 3 lần. Nếu cả 3 lần đều thất bại các bác sĩ sẽ tư vấn để chuyển sang phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm giúp nâng cao tỷ lệ thành công.

Bao lâu thì biết có mang thai hay không?

Bơm tinh trùng bao lâu thì biết có thai là điều các cặp vợ chồng vô cùng quan tâm, mong ngóng có kết quả sớm nhất sau khi quyết định thực hiện phương pháp bơm tinh trùng vào tử cung.

Biết kết quả mang thai thông qua xét nghiệm máu sau 14 ngày

Sau khi thực hiện phương pháp IUI, sau 14 ngày người phụ nữ sẽ được kiểm tra khả năng thụ thai. Các bác sĩ sẽ tiến hành làm xét nghiệm máu beta hCG. Nếu kết quả là nồng độ beta hCG trong máu cao hơn 5 thì rất có khả năng bạn đã thụ thai thành công.

Để có kết quả kiểm tra chắc chắn hơn, sau 3 tuần người vợ nên đi siêu âm để xác định lại một lần nữa. Nếu đã mang thai thì trên màn hình siêu âm sẽ có sự xuất hiện của túi thai.

>>> Xem thêm:

- Phụ nữ trứng lép nên ăn gì để dễ thụ thai?

- Để thụ thai thành công như mong muốn, chuyển phôi xong nên ăn gì?

Cần lưu ý những gì khi thực hiện phương pháp IUI?

- Kinh nghiệm khi đi bơm tinh trùng các cặp vợ chồng nên lưu ý là giữ tâm lý thoải mái nhất có thể, nghỉ ngơi đầy đủ để có một thể trạng tốt trước khi tiến hành.

- Sau khi bơm tinh trùng người phụ nữ phải đặt biệt cẩn thận, nghỉ ngơi khoảng 30 phút tránh vận động mạnh ngay lập tức.

- Bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể từ thực phẩm và trái cây. Bên cạnh đó cần uống đủ nước mỗi ngày.

Sau khi bơm tinh trùng vào tử cung cần có chế độ nghỉ ngơi sinh hoạt hợp lý

- Không nên tạo áp lực khiến tinh thần căng thẳng. Giữ tâm lý thoải mái nhất có thể là cách tốt nhất giúp tăng cao tỷ lệ thành công.

- Không đi bơi sau khi thực hiện phương pháp IUI ít nhất là 48 giờ.

- Khi thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường cần đến ngay gặp bác sĩ chuyên khoa để được kiểm tra và thăm khám kịp thời.

Phương pháp bơm tinh trùng vào tử cung là một phương pháp an toàn, giá cả hợp lý và tỷ lệ thành công cao đem đến hy vọng có con cho các cặp vợ chồng hiếm muộn lâu năm. Hy vọng những thông tin hữu ích trên sẽ giúp các cặp vợ chồng hiểu hơn về về phương pháp IUI để tăng thêm cơ hội sớm thực hiện được thiên chức làm cha mẹ.