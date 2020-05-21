Cách tính ngày rụng trứng để mang thai các cặp vợ chồng nên biết!

Vậy cách tính có đơn giản hay không? Vào ngày rụng trứng sẽ có biểu hiện như thế nào để dễ nhận biết? Bài viết này sẽ cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích cho bạn.

Cách tính ngày rụng trứng để mang thai chính là mối quan tâm hàng đầu của những cặp vợ chồng trẻ mong ngóng có con từng ngày. Bởi vì không phải lần quan hệ nào cũng có thể may mắn mang thai. Biết được ngày rụng trứng sẽ nâng cao tỉ lệ thụ thai thành công hơn.

Mỗi tháng sẽ có một nang trứng được sản sinh trong buồng trứng và rụng xuống, đi theo đường ống dẫn trứng để chờ đợi được thụ tinh và mang thai. Nếu không được thụ thai thành công, chỉ sau 24 giờ trứng sẽ thoái hoá và “đào thải” ra ngoài, đó là hiện chu kỳ kinh nguyệt hằng tháng mà ta vẫn thường thấy.

Rụng trứng là hiện tượng bình thường xảy ra ở cơ thể người phụ nữ, chứng tỏ họ đã có khả năng mang thai và làm mẹ. Trong suốt cuộc đời ở nữ giới có khoảng 400 – 500 lần rụng trứng.

Cách tính ngày rụng trứng



1. Dựa vào chu kỳ kinh nguyệt

Đối với phụ nữ, mỗi người đều có thể trạng cơ thể và cơ địa không giống nhau. Chính vì thế ngày rụng trứng cũng có những sự sai lệch không đồng đều, thường là sau 14 ngày tính từ ngày có kinh nguyệt đầu tiên. Chính vì thế cách tính ngày rụng trứng để mang thai chính xác nhất bạn phải thường xuyên theo dõi và nắm rõ chu kỳ kinh nguyệt của mình.

Thời điểm rụng trứng mỗi tháng cũng tuân theo một chu kỳ nhất định, vào ngày đó sẽ có những dấu hiệu khác thường. Tuy nhiên đối với chị em không chú ý bỏ qua các biểu hiện đó thì có thể dựa vào chu kỳ kinh nguyệt của mình để xác định ngày rụng trứng tương đối chính xác.

Thường xuyên theo dõi chu kỳ kinh nguyệt để tính ngày rụng trứng chính xác

Bước 1: Xác định chu kỳ kinh nguyệt của mình diễn ra trong bao lâu?

Việc này rất đơn giản, bạn chỉ cần ghi nhớ ngày đầu tiên xuất hiện hiện tượng kinh nguyệt của tháng này đến ngày đầu tiên xuất hiện hiện tượng kinh nguyệt vào tháng sau kéo dài trong bao nhiêu ngày. Với cách tính này bạn nên theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của mình liên tục ít nhất từ 6 tháng trở lên.

Thông thường đối với phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt đều vòng kinh kéo dài từ 28 – 30 ngày. Tuy nhiên đối với những ai có vòng kinh không đều, có những tháng thất thường, chậm hoặc sớm hơn tháng trước thì cách tính này có thể không chính xác.

Ví dụ: Tháng này bạn bắt đầu có kinh nguyệt vào ngày 10/05, cho đến lần có kinh nguyệt vào tháng sau là ngày 07/06 như vậy vòng kinh của bạn là 29 ngày.

Bước 2: Sau khi xác định được vòng kinh mỗi tháng, chị em chỉ cần áp dụng công thức sau sẽ ra cách tính ngày rụng trứng để mang thai:

Ngày rụng trứng = Chu kỳ kinh nguyệt – 14



Cách tính ngày rụng trứng dựa vào chu kỳ kinh nguyệt

Chúng ta tiếp tục lấy ví dụ trên với vòng kinh là 29 ngày thì ngày rụng trứng được tính như sau: 29 – 14 = 15 ngày. Nếu trong tháng ngày ngày bắt đầu có kinh nguyệt là ngày mùng 6 như vậy ngày rụng trứng ta cộng thêm 15 có nghĩa rơi vào ngày thứ 21.

Tuy nhiên để đảm bảo xác suất mang thai cao ta nên tính thêm độ chênh lệch là 2. Như vậy ngày rụng trứng có thể rơi vào ngày 19 – 23.

Vào khoảng thời gian này là thời điểm vàng, các cặp đôi quan hệ với tần suất cao hơn sẽ dễ có có hội đậu thai vì tinh trùng ở nam giới có khả năng sống sót lên đến 2 – 3 ngày trong cơ thể người nữ để bơi ngược lên ống dẫn trứng tìm gặp trứng và thụ tinh.

Dựa vào dịch nhầy tiết ra ở cổ tử cung

Dựa vào dịch nhầy tiết ra ở tử cung

Một cách tính ngày rụng trứng để có thai khác đó chính là dựa vào dịch nhầy tiết ra ở cổ tử cung của nữ giới. Thông thường sau chu kỳ kinh nguyệt vùng kín ở nữ sẽ trở nên vô cùng sạch sẽ và tiết ra ít dịch nhầy nhất.

Vào những ngày rụng trứng, nồng độ hormone trong cơ thể sẽ tăng cao, lượng dịch nhầy cũng vì thế mà nhiều hơn bình thường, có màu trắng trong, loãng, trơn giống như lòng trắng trứng gà. Dịch nhầy được tiết ra nhằm mục đích tăng khả năng sống sót của tinh trùng trong môi trường âm đạo, đồng thời loại bỏ những tinh trùng kém chất lượng.

Bằng cách quan sát dịch nhầy tiết ra có thể biết chị em sắp tới ngày, hoặc đang trong ngày rụng trứng. Tuy nhiên cũng nên lưu ý về màu sắc của dịch nhầy vì không phải lúc nào có dịch nhầy cũng là ngày rụng trứng. Thông thường dịch nhầy báo hiệu trứng rụng sẽ trong, không có mùi còn khí hư sẽ có màu đục và ngả vàng hoặc nâu sậm, đôi khi có mùi hôi vì viêm nhiễm.

Dựa vào nhiệt độ cơ thể



Không chỉ áp dụng công thức tính hay căn cứ vào dấu hiệu dịch nhầy tiết ra nhiều ở vùng kín mà đo thân nhiệt cũng là cách xác định chắc chắn hơn về ngày rụng trứng.

Đo lượng sự thay đổi hormone trong cơ thể vào những ngày rụng trứng thân nhiệt sẽ tăng nhẹ dao động 0.4 – 0.8 oC. Bạn có thể sử dụng nhiệt kế để đo và ghi lại chỉ số thân nhiệt của mình trong những ngày nghi rụng trứng để theo dõi, thời điểm thích hợp nhất để đo thân nhiệt là vào buổi sáng.

Nếu thấy thân nhiệt đột nhiên tăng cao có khả năng trứng đã rụng trong khoảng 12 – 24 giờ và đây chính là thời gian thụ thai có khả năng thành công nhất.

Vì sự chênh lệch nhiệt độ không cao nên bạn có thể chọn những loại nhiệt kế điện tử hiện đại để có kết quả chính xác hơn. Cũng không loại trừ một số tác động bên ngoài như thời tiết, hoặc tình trạng nóng, sốt, các loại thực phẩm, chất kích thích gây ảnh hưởng đến kết quả.

Dùng que thử rụng trứng

Dùng que thử rụng trứng

Nếu bạn cảm thấy những cách trên khá khó khăn trong việc tính toán do bạn có chu kỳ kinh nguyệt không đều thì dùng que thử rụng trứng sẽ là một biện pháp đơn giản nhất. Nhìn vào kết quả của que thử rụng trứng sẽ biết được nồng độ LH trong cơ thể. Thông thường những ngày rụng trứng nồng độ LH sẽ tăng từ 3 – 5 lần.

Bạn nên sử dụng nhiều que thử và nên thử nhiều lần vào những ngày có thể là ngày rụng trứng để dễ dàng quan sát và so sánh kết quả. Để chính xác hơn bạn nên thử vào duy nhất một giờ cố định trong những ngày đó. Nếu kết quả là 2 vạch thì xin chúc mừng bạn sắp hoặc đã đến ngày rụng trứng rồi.

Dấu hiệu ngày rụng trứng

Ngoài cách tính ngày rụng trứng để mang thai như trên, chị em cũng có thể để ý những dấu hiệu khác lạ của cơ thể mình vào những ngày này đó có thể là dấu hiệu báo rằng trứng đã rụng.

Thường xuất hiện những cơn đau âm ỉ ở vùng bụng dưới giống như hành kinh, ngực đau căng tức, xuất hiện nhiều dịch nhầy ở vùng kín, cổ tử cung rộng và mềm hơn. Đặc biệt vào những ngày này nhu cầu ham muốn tình dục ở nữ giới sẽ tăng cao. Bên cạnh đó nhiều chị em còn có biểu hiện đau đầu hoặc đau nửa đầu, có cảm giác chán ăn đôi khi là buồn nôn.

Tìm hiểu dấu hiệu rụng trứng để tăng khả năng thụ thai

Tùy vào tình trạng sức khoẻ của mỗi người, chính vì thế dấu hiệu ngày rụng trứng là khác nhau hoặc không rõ ràng, nhưng nhìn chung áp dụng cách tính ngày rụng trứng để mang thai là biện pháp hiệu quả và đơn giản nhất để xác định ngày quan hệ có khả năng thụ thai thành công.

Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp chị em hiểu rõ được những thay đổi của cơ thể trong những ngày quan trọng này và chuẩn bị thật kỹ lưỡng để đón chờ thiên chức làm mẹ.