Bà bầu đau bụng bên phải ngang rốn có gây sẩy thai không?

Đau bụng bên phải dưới rốn ở nữ chắc hẳn không quá xa lạ với chị em phụ nữ chúng mình. Để biết rõ bệnh này nguy hiểm ở mức độ nào? Chẩn đoán ra sao thì còn phải phụ thuộc vào các triệu chứng sau:

Đau bụng dưới ở phụ nữ là bệnh thường thấy ở phụ nữ. Một số bà bầu đau bụng bên phải ngang rốn và bối rối không rõ nguyên nhân là do bệnh lý của phụ nữ hay thai nhi có sao không? Hôm nay, chúng tôi sẽ giải thích vấn đề trên để các mẹ mang thai nắm rõ tình trạng bệnh và yên tâm hơn nhé!

- Viêm bàng quang: Người bệnh luôn cảm thấy đau dữ dội vùng xương mu, cảm giác nóng rát mỗi khi đi tiểu. Ngoài ra, còn có 1 số dấu hiệu khác cụ thể như: Tiểu nhiều kèm theo các cơn đau lúc vệ sinh, nước tiểu có màu đục kèm theo mủ hoặc máu và có mùi hôi gây cảm giác.

- Đau quặn thận bên phải: Triệu chứng này thường gây ra những cơn đau dữ dội, xảy ra đột ngột, có xu hướng lan xuyên từ trên xuống dưới, liên quan tới những vận động như sau luyện tập , sau khi lao động nặng. Khi siêu âm hoặc chụp X quang có thể thấy ngay được sỏi niệu quản (sỏi nằm ở vị trí ở 1/3 trên, 1/3 giữa hoặc 1/3 dưới).

Đau bụng cũng có thể là dấu hiệu của viêm bàng quang

Viêm ruột thừa: Nếu bạn cảm thấy đau bụng bên phải rốn, mặc dù cơn đau không kéo dài dữ dội hoặc không bị sốt người bệnh có có hãy đi khám ngay vì rất có thể đây chính là triệu chứng của viêm ruột thừa.

Bệnh về gan: Cụ thể là bệnh đau gan hay nặng hơn như viêm gan, ung thư gan và có điểm chung rất khó phát hiện là ít dấu hiệu nhận biết. Đầu tiên thường xuất hiện một số những cơn đau nhẹ, đau âm ỉ ở ổ bụng bên phải theo dõi thêm các dấu hiệu khác như có vàng da vàng mắt không, sụt cân chắn ăn mới có thể nhận định được.

Viêm ống dẫn trứng: Các dấu hiệu của bệnh đó chính là đau vùng chậu, cơn đau có thể tăng nhanh mỗi khi quan hệ, ở nữ thì còn kèm theo hiện tượng chảy máu kinh kèm theo sốt và ra nhiều khí hư. Bên cạnh đó đau bụng bên phải ở nữ do các về bệnh tim mạch gây ra, ví dụ những tổn thương khi phẫu thuật. Buồng trứng xung huyết khung chậu gây ra các cơn đau bụng tạo ra cảm giác cô cùng khó chịu.

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- Bà bầu đau bụng dưới bên phải do những nguyên nhân gì?

Bà bầu bị đau bụng bên phải ngang rốn

Đó là các dấu hiệu nhận biết ở phụ nữ nói chung, còn với bà bầu bị đau bụng bên phải ngang rốn thì có nguy hiểm không? Đối với phụ nữ mang thai thì đau bụng là dấu hiệu khá nguy hiểm. Có thể là biến chứng của thai kỳ dẫn đến động thai hoặc sảy thai.

- Động thai: nếu có các triệu trứng như đau bụng bên phải ngang rốn thì bạn cần đến ngay bệnh viện phụ sản để thăm khám. Dấu hiệu điển hình khi bị động thai là tình trạng đau bụng dưới bên phải. Cơn đau thường xuất hiện thành từng cơn, tăng dần. Bên cạnh đó còn kèm theo chảy máu vùng kín.

Đau bụng kèm triệu chứng khác có khả năng động thai ở bà bầu

- Mang thai ngoài tử cung: Các triệu chứng điển hình khi mang thai ngoài tử cung là bị đau bụng bên phải hoặc bên trái (tỉ lệ đau bụng bên phải cao hơn); kèm theo tình trạng xuất huyết âm đạo. Hiện tượng này thường gặp ở phụ nữ mang thai giai đoạn từ 6 – 12 tuần tuổi.

- Tiền sản giật: biến chứng này khá nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi, nếu không chữa trị kịp thời sẽ làm tổn thương gan và hệ thần kinh. Các triệu chứng nhận biết bao gồm đua bụng, đau đầu, tăng cân đột ngột, mắt mờ, sưng phù tay chân.

- Viêm ruột thừa: khi cảm thấy có dấu hiệu đau bụng dưới kèm theo các triệu chứng như sốt liên tục (khoảng 38 độ), khô môi, mạch đập nhanh, lưỡi bẩn…thì có thể đó là bệnh ruột thừa.

- Nhiễm trùng đường tiểu: khi có các biểu hiện như đau xương chậu, sốt, buồn nôn, đau lưng, cảm giác đau khó chịu dưới lồng ngực, khi đi tiểu thường có cảm giác bỏng rát thì có khả năng bạn đang bị nhiễm trùng đường tiểu.

Bà bầu đau bụng bên phải trên rốn

Bà bầu đau bụng bên phải trên rốn

Bà bầu đau bụng bên phải trên rốn cũng là nguyên nhân của bệnh nhiễm trùng đường ruột, tiền sản giật. Ngoài ra, một số bệnh lý khác có thể kể đến như:

- Áp lực tử cung: Do thai nhi phát triển khiến tử cung mở rộng tạo áp lực lên rốn và vùng bụng. Từ đó gây ra những cơn đau bụng quanh rốn khi mang thai 3 tháng đầu và những tháng cuối thai kỳ.

- Da và cơ bắp quanh bụng bị căng: Khi mang thai, để thai nhi có đủ không gian phát triển, da và cơ bắp quanh bụng phải được căng hết mức gây cảm giác khó chịu và đau bụng trên rốn cho mẹ. Thường xuất hiện trong những tháng đầu thai kỳ khiến nhiều mẹ có thai tháng đầu bị đau bụng trên rốn.

- Thoát vị rốn: Là tình trạng thường gặp ở trẻ em. Tuy nhiên cũng có thể xuất hiện ở phụ nữ mang thai do tăng áp lực ổ bụng. Có thể tự khỏi sau sinh hoặc phải thông qua tiểu phẫu.

Biện pháp xử lý

Cần thăm khám bác sĩ để điều trị kịp thời

Khi đã nghi ngờ mình thuộc triệu chứng nào thông qua các biểu hiện trên thì bước tiếp theo là cách xử lý. Các mẹ có thể tham khảo để trang bị cho mình khi cần thiết. Trước khi đến bác sĩ kiểm tra, việc xử lý nhanh tạo cảm giác dễ chịu, hạn chế cơn đau bao gồm:

- Mặc quần áo rộng rãi, mềm mại, tốt nhất là nên dùng vải bông hoặc vải mềm để tránh quần áo cọ xát vào bụng.

- Chia bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ để tránh bị đầy bụng. Có thể tắm nước ấm hoặc dùng túi nước ấm chườm nhẹ lên vùng bụng trên gần ngực, tránh chườm trực tiếp để giảm đau.

- Nằm nghỉ ngơi, thư giãn, không làm việc quá sức, tránh căng thẳng, mệt mỏi hoặc lo lắng quá mức.

- Có thể uống nhiều nước và thay đổi chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp để xoa dịu cơn đau.

Ngoài ra, một số vấn đề các mẹ cần lưu ý khi mang thai như:

- Nên xây dựng cho mình một chế độ ăn uống hợp lý, chú trọng thức ăn lỏng dễ tiêu và hạn chế thực phẩm cay nóng nhiều gia vị.

- Kiêng quan hệ vợ chồng ở thời kỳ đầu thai kỳ vì dễ gây đau rốn và ảnh hưởng đến thai nhi.

- Uống đủ nước, ăn nhiều chất xơ và không dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

- Cần bổ sung đủ dưỡng chất, chăm sóc thật tốt cho cơ thể tránh tình trạng thai nhi phát triển không khỏe mạnh, suy dinh dưỡng, còi xương do hệ tiêu hóa của mẹ rối loạn.

Không chỉ ở phụ nữ mang thai mà đau bụng bên phải ở nữ rất đa dạng nguyên nhân và rất nhiều trong số đó liên quan tới các bệnh lý ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của phụ nữ. Vì vậy không nên xem nhẹ các dấu hiệu đau bụng phải dưới, cần đi khám bác sĩ sớm khi không rõ về nguyên nhân gây ra cơn đau.

Các bệnh có thể xảy ra bao gồm đau bụng kinh, mang thai ngoài tử cung, u nang buồng trứng, viêm ống dẫn trứng, lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung, viêm vùng chậu. Nghiêm trọng hơn có thể bị ung thư buồng trứng.

Bà bầu cần thư giãn nghỉ ngơi đúng cách để phục hồi sức khỏe

Bà bầu đau bụng bên phải ngang rốn là một hiện tượng thường xuyên gặp ở mọi phụ nữ mang thai. Nhiều mẹ chủ quan vì nghĩ đó chỉ là những triệu chứng khi mang thai cho đến khi xảy ra biến chứng thì không kịp xử lý gây ra động thai, sảy thai ngoài ý muốn. Hi vọng bài viết của Phụ nữ và Gia đình trên đây sẽ là những kiến thức bổ ích cho các mẹ hiểu rõ hơn những dấu hiệu của bản thân mình mà có biện pháp chữa trị kịp thời để tránh những tình trạng đáng tiếc xảy ra.