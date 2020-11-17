Phụ nữ trứng lép nên ăn gì để dễ thụ thai?

Túi dịch trong buồng trứng chính là nơi chứa trứng. Trong mỗi buồng trứng đều chứa rất nhiều nang. Ban đầu rất nhỏ, nhưng dưới tác động của hormone các vỏ nang vỡ ra để trứng bên trong được giải phóng. Nhưng với trứng lép thì khác, do phát triển không bình thường, kém chất lượng, không đạt tiêu chuẩn để phóng noãn. Các vỏ nang không thể vỡ ra để trứng bên trong giải phóng. Vì thế mà không thể thụ tinh với tinh trùng và phát triển thành thai nhi.

Bất kỳ cơ quan hay tế bào nào trong cơ thể chúng ta muốn phát triển được đều cần có sự tham gia của dinh dưỡng . Vì vậy, buồng trứng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, không phải ăn càng nhiều thì sẽ bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho buồng trứng phát triển. Do đó, trứng lép nên ăn gì cần phải được cân nhắc lựa chọn, thực hiện chế độ ăn khoa học.

Ngoài việc thiếu hụt estrogen, đôi khi trứng lép cũng có thể là do buồng trứng bị lão hóa sớm, suy buồng trứng. Khi gặp tình trạng này trứng không thể phát triển được. Cũng có một số trường hợp do lạm dụng thuốc kích trứng, khiến cho buồng trứng bị ảnh hưởng và trứng không phát triển được.

Trứng phát triển dưới sự tác động của hormone sinh dục estrogen. Một khi estrogen bị thiếu hụt hoặc bị rối loạn nội tiết thì sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trứng. Chính vì vậy, để trứng có thể phát triển bạn cần thường xuyên bổ sung estrogen tự nhiên cho cơ thể.

Hiện tượng trứng lép ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe sinh sản của nữ giới. Đây chính là nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh hiếm muộn. Rối loạn kinh nguyệt là dấu hiệu đầu tiên để nhận biết tình trạng này. Vì thế, khi thấy biểu hiện này, các chị em cần đi thăm khám phụ khoa để được chẩn đoán chính xác.

Trứng lép có rụng không?

Theo như một số nghiên cứu gần đây cho thấy, trong cuộc đời mỗi người phụ nữ có thể có từ 400-500 trứng phát triển. Do đó, dù được chẩn đoán là trứng lép nhưng không hẳn toàn bộ sẽ lép hết. Tùy thuộc vào tình trạng mỗi người sẽ ở mức độ lép nặng hay nhẹ. Trong trường hợp nhẹ, bên cạnh những trứng lép nhỏ không thể phát triển được thì vẫn còn một phần nào đủ khả năng để trở thành trứng trưởng thành.

Còn nếu tình trạng nặng khiến tất cả trứng không thể phát triển được. Lúc này các chị em được chẩn đoán là vô sinh. Bởi trứng lép thì sẽ đồng nghĩa với việc nang noãn không có sự biến đổi về kích thước. Lớp vỏ ngoài của nang không dãn ra và vỡ. Tất cả các noãn bị mắc kẹt bên trong lớp vỏ này không thể thoát ra ngoài được. Như vậy thì trứng lép không thể rụng được.

Do đó, khi thăm khám, được chẩn đoán là trứng lép thì nữ giới cần điều trị sớm. Điều trị càng sớm thì cơ hội thành công càng cao, giúp trứng phát triển, rụng và mang thai được.

Trứng lép rất khó rụng

Thông thường, để điều trị trứng lép, bác sĩ sẽ áp dụng biện pháp kích trứng để trứng phát triển. Đến khi nào trứng đạt kích thước tốt sẽ phóng noãn tăng cơ hội thụ thai. Nhưng tỷ lệ thụ thai thành công tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. Để tăng cơ hội kích trứng thành công, bên cạnh việc kích trứng, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể việc ăn gì để cải thiện trứng lép cho hiệu quả.

Vì vậy, các chị em cần bổ sung các thực phẩm có khả năng cân bằng nội tiết hoặc các thực phẩm có lợi cho hoạt động của buồng trứng vào trong thực đơn dinh dưỡng. Làm như vậy mới có thể tăng kích thước trứng nhanh và dễ thụ thai hơn.

Phụ nữ trứng lép nên ăn gì?

Do sự phát triển của trứng phụ thuộc nhiều vào tác động của hormone sinh dục nữ (estrogen). Vì vậy nếu muốn cải thiện tình trạng trứng lép thì bạn hãy ăn nhiều các thực phẩm bổ sung estrogen và các dưỡng chất để nang trứng phát triển.

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh rất giàu dinh dưỡng, đầy đủ vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa. Đặc biệt, trong thành phần của nó chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và canxi… Đây chính là những dưỡng chất sẽ kích thích sự hình thành và phát triển của các nang trứng. Đồng thời cũng giúp nâng cao sức đề kháng cho phái đẹp, làm chậm quá trình lão hóa. Do đó, súp lơ xanh là một trong những loại thực phẩm tuyệt vời dành cho các chị em để cải thiện trứng lép.

Súp lơ xanh giàu dinh dưỡng tốt cho phụ nữ trứng lép

Thực phẩm giàu Omega 3

Các thực phẩm giàu omega 3 như cá hồi, cá ngừ, cá thu… được xem là dưỡng chất giải hạn cho trứng lép. Bởi axit béo omega-3 là dưỡng chất lành mạnh cho phụ nữ mắc hội chứng rối loạn nội tiết tố. Omega-3 có thể hỗ trợ giảm testosterone và điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ.

Do đó mỗi tuần bạn nên duy trì ăn hai bữa cá để cân bằng hệ thống nội tiết. Cũng như góp phần thay đổi tích cực nội tiết tố nữ tự nhiên. Hơn thế nữa, axit béo Omega 3 còn giúp duy trì cân nặng hợp lý, cân bằng nội tiết, tăng khả năng sinh sản, giúp chị em bước đi trên con đường tìm kiếm “đứa con” trở nên dễ dàng hơn.

Cá giàu omega 3 tốt cho buồng trứng của phụ nữ

Thực phẩm chứa isoflavone

Trong đậu nành chứa nhiều isoflavone có tác dụng giống như estrogen. Vì vậy, ăn thực phẩm từ đậu nành được xem là một cách bổ sung estrogen tự nhiên tuyệt vời cho cơ thể. Chất isoflavone sẽ làm giảm thiểu sự rối loạn nội tiết và ổn định hoạt động của buồng trứng.

Với những chị em trải qua các vấn đề về sinh sản hoặc trứng không rụng, thì chất isoflavone có thể giúp kích thích rụng trứng. Thậm chí chất này có có tác dụng rất tốt trong việc giải quyết nỗi lo về chu kỳ kinh nguyệt không đều. Giúp cơ thể khởi động lại quá trình rụng trứng đầy đặn. Bởi khi hấp thụ isoflavone nội tiết estrogen bắt đầu được thúc đẩy tiết ra nhiều hơn. Từ đây kích thích quá trình rụng trứng diễn ra, dễ thụ thai.

Các loại thực phẩm giàu sắt

Trứng lép khiến các chị em khó khăn trong việc thụ thai, dẫn đến vô sinh hiếm muộn nếu không được chữa trị kịp thời. Để làm giảm tình trạng này, bạn hãy bổ sung thực phẩm giàu sắt cho cơ thể thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Theo đó, sắt là khoáng chất quan trọng để hình thành máu. Khi được cung cấp đủ chất sắt thì buồng trứng sẽ hoạt động tốt và ngăn ngừa được tình trạng trứng lép. Đặc biệt, với những chị em kinh nguyệt không đều hoặc đang bước vào thời kỳ mãn kinh việc bổ sung các thực phẩm giàu sắt là rất cần thiết. Bổ sung sắt giúp cơ thể tái tạo máu, kích thích các nang phát triển có thể phóng noãn tốt.

Do đó, hàng ngày bạn nên bổ sung thực phẩm như lòng đỏ trứng, cải bó xôi, gan động vật… vào bữa ăn hằng ngày. Đây là những thực phẩm chứa hàm lượng sắt cao, cơ thể cũng dễ hấp thụ.

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Thực phẩm giàu sắt tốt cho nội tiết tố của phụ nữ

Bên cạnh việc ăn uống, các chị em cũng cần giữ cho tâm lý ổn định. Bởi đây là yếu tố tác động không hề nhỏ đến quá trình phát triển và rụng trứng. Tâm lý không ổn định, luôn căng thẳng, mệt mỏi, suy nghĩ nhiều sẽ gây ra tình trạng rối loạn nội tiết tố. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đầu óc con người chi phối mọi hoạt động. Khi căng thẳng sẽ tác động lên tuyến thượng thận, làm tăng tiết hormone cortisol. Hormone cortisol chính là tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản sinh các nội tiết tố nữ như estrogen và progesterone. Khiến cho buồng trứng kém hoạt động, dễ bị lép.

Hơn nữa khi tinh thần không thoải mái, luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, con người có xu hướng ăn kém lành mạnh hơn. Do đó, để có thể lựa chọn được trứng lép nên ăn gì, chọn các thực phẩm tốt, bạn cần giữ cho tinh thần thoải mái. Có như vậy, bạn trứng mới khỏe mạnh, khả năng thụ thai sẽ cao hơn rất nhiều.