Ăn trứng gà sống có tác dụng gì? Lưu ý khi ăn trứng gà

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng việc ăn trứng gà sống trực tiếp hoặc trứng gà chần qua nước sôi là không tốt đối với sức khỏe. Việc ăn trứng gà sống có thể gây ra những tác động xấu như:

Cơ thể khó hấp thụ protein trong trứng sống

Trứng là nguồn thực phẩm chứa protein hoàn chỉnh, nhưng khi ăn sống có thể làm chậm quá trình hấp thu protein. Có khoảng 90% protein trong trứng chín được hấp thu vào cơ thể nhưng chỉ có 50% protein trong trứng sống được hấp thụ. Hơn thế nữa, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng protein trong trứng chín sẽ dễ tiêu hóa hơn so với trứng sống.

Ăn trứng gà sống cản trở việc hấp thụ Biotin

Biotin là loại vitamin nhóm B hòa tan trong nước, hay còn gọi là vitamin B. Vitamin này rất cần thiết cho quá trình sản xuất các axit béo và glucose. Trứng sống có chứa protein avidin, có khả năng cản trở quá trình hấp thụ vitamin B này.

Dễ bị nhiễm khuẩn nếu ăn trứng gà sống

Trứng gà sống có thể chứa Salmonella, đây là vi khuẩn có hại được tìm thấy nhiều trên vỏ trứng và cả bên trong trứng. Việc ăn trứng có nhiễm vi khuẩn này có thể gây ngộ độc.

Những người dễ bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn salmonella chính là trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh o hệ miễn dịch còn chưa hoàn thiện. Một số trường hợp phụ nữ mang thai cũng có thể gặp phải triệu chứng co thắt tử cung do nhiễm khuẩn salmonella, dễ dẫn đến sinh non. Bên cạnh đó, người già trên 65 tuổi cũng có nguy cơ tử vong gây ra bởi các vi khuẩn có trong thực phẩm. Vì vậy, người lớn tuổi ăn trứng sống có nguy cơ ngộ độc cao.

Tóm lại, ăn trứng gà sống không thực sự có lợi, nên cân nhắc thật kỹ hoặc tránh việc thường xuyên ăn trứng sống.

Cách ăn trứng gà sống tốt cho sức khỏe

Nói chung, ăn trứng gà rất tốt cho sức khỏe dù là cách chế biến như thế nào đi nữa. Tuy nhiên, việc ăn trứng gà sống thì tỷ lệ hấp thu vào cơ thể chỉ ở mức 40%, trong khi tỷ lệ hấp thu dinh dưỡng trong trứng gà luộc là 99%, trứng rán chín là 98%, trứng hấp là 87,5%.

Vì vậy, nếu bạn đang thực hiện chế độ ăn kiêng, cắt giảm lượng calo nạp vào cơ thể thì hãy chọn trứng lượng bởi phương pháp chế biến này không có thêm bất kỳ lượng calo chất béo nào. Bữa ăn sẽ ít calo hơn nhiều so với trứng rán hay trứng ốp la.

Một số lưu ý khi ăn trứng gà

Những ai có hệ miễn dịch yếu, đặc biệt là người già, trẻ em và phụ nữ có thai thì tuyệt đối không nên ăn trứng sống.

Người bị bệnh tiểu đường, HIV hay u ác tính thì tuyệt đối nên tránh xa trứng sống.

Để ăn trứng an toàn mà không sợ bị nhiễm khuẩn, hãy nấu chín trứng ở nhiệt độ trên 70 độ C.

Cách ăn trứng tốt nhất là luộc trứng ở trạng thái lòng đào, chọn trứng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, từ đó đảm bảo sức khỏe cũng như giữ được hàm lượng dinh dưỡng cao nhất có trong trứng.

Bảo quản trứng gà sống trong ngăn mát tủ lạnh. Nếu để trứng sống trong điều kiện nhiệt độ phòng thì có thể tạo điều kiện để các vi khuẩn có hại phát triển nhanh chóng.

Qua bài viết, chắc hẳn bạn đã biết được việc ăn trứng gà sống có tác dụng gì, nên hay không nên ăn trứng gà sống. Mặc dù trứng gà là siêu thực phẩm nhưng không đồng nghĩa với việc tiêu thụ chúng khi nấu chưa chín sẽ đem lại nhiều giá trị dinh dưỡng. Hy vọng bạn đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích cho cuộc sống và sức khỏe!