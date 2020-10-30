Trứng gà kỵ gì? Những điều đại kỵ cần tránh khi ăn trứng gà

Từ lâu, trứng gà được xem là loại thực phẩm chứa hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ cao, có tác dụng bồi bổ sức khỏe , là món ăn phổ biến và thường xuyên nhất trong thực đơn của tất cả các gia đình. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng có một số thực phẩm khi kết hợp với trứng không chỉ làm giảm hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong trứng mà còn gây ra các bệnh nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Vậy cụ thể trứng gà kỵ gì ? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau!

Khi kết hợp 2 loại thực phẩm này với nhau, cơ thể con người sẽ rất khó hấp thụ được chất lactose. Đặc biệt, các chất dinh dưỡng khác cũng khó tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần hạn chế ăn trứng gà và sữa cùng lúc.

Trứng gà và sữa là các thực phẩm không nên ăn cùng nhau. Sữa có chứa hàm lượng chất lactose. Trong khi đó, trứng lại chứa rất nhiều protein, có khả năng phân giải các axit amin.

Tỏi

Trứng gà kỵ với rau gì hay củ gì? Đáp án chính là tỏi. Khi ăn tỏi với trứng sẽ gây nên hiện tượng đầy bụng, khó tiêu. Nếu bạn ăn tỏi với trứng khi bụng đang đói sẽ gây ra triệu chứng choáng váng đầu óc, buồn nôn. Ngoài ra, tỏi chiên cháy quá sẽ tạo ra chất độc. Tóm lại, bạn hãy loại bỏ tỏi ra từ điển khi ăn trứng.

Ăn tỏi và trứng gà khi đói có thể gây buồn nôn - Ảnh minh họa: Internet

Quả hồng

Việc ăn hồng ngay sau khi vừa ăn trứng gà chính là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc và viêm dạ dày đường ruột cấp tính. Sau khi ăn khoảng 1 đến 2 giờ có thể gây nên hiện tượng nôn mửa.

Lúc này, bạn cần ngay lập tức uống dung dịch pha bởi 20g muối và 200ml nước sôi hoặc sử dụng nước ép gừng tươi trộn cùng nước ấm. Nếu vẫn không nôn được chúng ra ngoài, bạn cần uống nhiều lần để thúc đẩy quá trình nôn mửa. Sau đó, hãy dùng thuốc nhuận tràng để loại bỏ các chất độc hại bên trong cơ thể ra ngoài.

Óc lợn

Trứng gà kỵ với món gì? Khi ăn chung trứng với óc lợn sẽ tạo nên hiện tượng cholesterol tăng trong máu, làm người ăn tăng huyết áp đột ngột, thậm chí có thể gây tử vong.

Trứng gà ăn chung với óc lợn sẽ gây hiện tượng tăng cholesterol trong máu - Ảnh minh họa: Internet

Đường trắng

Một số người có thói quen ăn trứng gà chấm đường hoặc cho đường trắng tạo màu vào món thịt kho trứng. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến lượng protein axit amin fructose trong trứng gà phản ứng với lysine sinh ra hợp chất khó hấp thu khi đi vào cơ thể, ảnh hưởng không có lợi cho đường tiêu hóa.

Thịt ngỗng, thịt thỏ

Trứng gà không nên ăn cùng với thịt ngỗng hoặc thịt thỏ vì cả 2 loại thịt này đều có tính lạnh, vị ngọt, trong khi protein có trong trứng cũng có tính lạnh. Khi 2 chất có tính lạnh kết hợp với nhau sẽ làm cho hệ tiêu hóa bị kích thích, gây tiêu chảy.

Trứng gà kết hợp với thịt ngỗng, thịt thỏ có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

Một số chú ý khác khi ăn trứng

Không nên ăn quá nhiều

Mặc dù trứng có giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao nhưng việc ăn nhiều lại gây ra hiện tượng dư thừa chất dinh dưỡng, dẫn tới béo phì, tăng thêm gánh nặng cho các bộ phận như gan và thận.

Không ăn trứng chín để qua đêm

Nếu trứng đã được nấu chín, luộc chín thì khi để qua đêm, chất dinh dưỡng trong trứng sẽ sinh ra vi khuẩn. Nếu bạn ăn phải trứng đã biến chất, sức khỏe có thể bị tổn hại. Đặc biệt, trứng gà luộc có hàm lượng protein bị phá hủy, để qua đêm lại càng mất chất dinh dưỡng.

Không ăn trứng gà luộc chín để qua đêm - Ảnh minh họa: Internet

Không dùng thuốc chống viêm khi ăn trứng gà

Trứng cực kỳ giàu protein, trong khi các triệu chứng viêm trong cơ thể lại đều liên quan đến hàm lượng protein. Chính vì vậy, khi mới xuất hiện tình trạng viêm, bạn cần tránh uống thuốc chống viêm sau khi vừa mới ăn trứng. Đặc biệt đối với các bệnh tiêu chảy, tiêu hóa, bạn thậm chí không được ăn trứng bởi lượng protein trong trứng có thể làm tăng áp lực cho dạ dày, cản trở quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng trong cơ thể.

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Không uống nước chè sau khi ăn trứng

Nhiều người có thói quen uống nước chè sau khi ăn trứng nhằm giảm mùi tanh khó chịu trong miệng nhưng lại không hề biết rằng chính điều này lại đang phá hủy sức khỏe con người.

Không uống nước chè sau khi ăn trứng - Ảnh minh họa: Internet

Lý do là bởi axit tannic trong lá chè khi kết hợp với protein trong trứng sẽ tạo ra hợp chất protein axit tannic, cản trở hoạt động của nhu động ruột, kéo dài thời gian tích trữ phân trong ruột, gây nên hiện tượng táo bón, tăng nguy cơ tích trữ các chất có hại bên trong cơ thể.

Trên đây là những thông tin bổ ích giúp bạn trả lời câu hỏi trứng gà kỵ gì cũng như nắm được một số chú ý cần tránh khi ăn trứng gà. Hy vọng qua bài viết, bạn sẽ có thêm những kiến thức tuyệt vời để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.