Sinh mổ ăn được trái cây gì để nhanh phục hồi sức khoẻ?

Sau sinh khiến cơ thể người mẹ trở nên mất sức nghiêm trọng, đối với phương pháp sinh mổ lại càng suy kiệt và đau hơn nhiều và cần được nạp lại chất dinh dưỡng cũng như chăm sóc đúng cách để mau phục hồi.

Sinh mổ ăn được trái cây gì để bổ sung chất dinh dưỡng giúp mẹ nhanh bình phục bên cạnh đó nhất định không được ảnh hưởng đến bé cưng thông qua nguồn sữa mà mẹ cung cấp chính là mối quan tâm hàng đầu của cả gia đình khi chăm sóc mẹ sau sinh, bởi lẽ sinh mổ không giống như sinh thường cần chú ý rất nhiều vấn đề và hạn chế được sự viêm nhiễm để lại sẹo trên vết thương không mong muốn.

Dù sinh mổ giúp quá trình sinh nở của mẹ diễn ra nhanh chóng và giúp bé được an toàn hơn, nhưng cũng có nhược điểm khiến cơ thể người mẹ mất nhiều máu, vết thương sâu và ảnh hưởng đến tuyến sữa. Chính vì thế giai đoạn chăm sóc mẹ sau sinh cực kỳ quan trọng, cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng để mau lành vết thương và phục hồi. Tất nhiên bổ sung cả vitamin và khoáng chất từ trái cây là điều cần thiết, nhưng câu hỏi đặc ra là sinh mổ bao lâu ăn được trái cây?

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin dồi dào cùng lượng khoáng chất tự nhiên và chất xơ tốt cho quá trình tiêu hoá. Ăn trái cây sẽ là cách tiếp thêm năng lượng cho cơ thể, rút ngắn quá trình phục hồi cho mẹ. Bên cạnh đó chọn những loại quả phù hợp sẽ khiến nguồn sữa mẹ thêm dưỡng chất để giúp bé phát triển khoẻ mạnh trong những ngày đầu đời cực kỳ quan trọng.

Sau khi sinh mổ nên bổ sung trái cây vào thực đơn hằng ngày

Nhiều người cho rằng sau khi sinh mổ nên kiêng trái cây, chỉ tập trung bổ sung chất dinh dưỡng từ thực phẩm và sữa. Nhưng theo lời khuyên từ bác sĩ thì cần có chế độ dinh dưỡng đầy đủ chất vì vậy việc kiêng ăn trái cây là điều thiếu khoa học. Khoảng tầm 3 – 4 ngày sau sinh là mẹ có thể thêm trái cây vào khẩu phần ăn hằng ngày của mình.

Nhưng điều này không có nghĩa là ăn bất cứ loại trái cây nào bởi vì có nhiều quả mặc dù thường ngày ăn rất tốt nhưng đối với phụ nữ sau sinh dễ gây lạnh bụng, nóng sữa, ảnh hưởng đến cả bé. Chính vì thế lựa chọn trái cây thích hợp là điều cực kỳ quan trọng. Vậy sinh mổ ăn được trái cây gì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu tiếp nha!

Những loại trái cây tốt cho phụ nữ sau khi sinh mổ

Táo

Vitamin A, C, sắt, canxi, folate là những chất dinh dưỡng cần thiết cho sự hồi phục của phụ nữ sau sinh, mà táo là một loại quả có đầy đủ những chất này cực kỳ tốt đối với sức khoẻ chính vì thế mẹ đừng lo lắng sinh mổ ăn táo được không?

Ăn táo cực kỳ tốt cho phụ nữ sau sinh mổ

Nhắc đến canxi chính là thành phần chính trong sữa mẹ, ăn nhiều táo giúp tăng hàm lượng canxi không chỉ tốt cho xương khớp mà còn giúp bé phát triển khoẻ mạnh. Bên cạnh đó táo chứa nhiều chất xơ, giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón, hỗ trợ hệ tiêu hoá làm việc hiệu quả. Bạn cũng có thể đổi mới bằng cách ép táo lấy nước uống rất lợi sữa nhưng nên uống với lượng vừa đủ ở mức 150ml và tốt nhất không nên bỏ thêm đường.

Bưởi, cam, quýt

Bưởi, cam, quýt là những loại quả cực kỳ giàu vitamin C, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng vết thương, tăng khả năng đề kháng chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn, từ đó giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng. Bên cạnh đó nhóm quả này còn chứa cả canxi, giúp cho sự hình thành răng và xương ở bé phát triển một cách khoẻ mạnh. Quả thật đây là loại quả vừa tốt cho mẹ, lợi cho con mà phụ nữ sau sinh nhất định phải thêm vào thực đơn dinh dưỡng của mình.

Ăn bưởi giúp vết thương mau lành và giảm cân rất hiệu quả cho mẹ sau sinh

Một vấn đề luôn được chị em đặc biệt quan tâm đó chính là cân nặng. Vì để đầy đủ dưỡng chất cho bé mẹ phải ăn khẩu phần gấp đôi khiến cho sau sinh cơ thể không còn được thon gọn nữa. Để lấy lại được dáng vẻ ngày trước thì một bí quyết cực an toàn đó chính là ăn bưởi sẽ giúp điều chỉnh được lượng Insulin hay còn gọi là hormone dự trữ chất béo trong cơ thể từ đó sẽ giảm được cân nặng như mong muốn.

Vú sữa

Vú sữa là loại quả được khuyến khích nên bổ sung sau khi sinh vì giá trị dinh dưỡng cao, giúp sữa mẹ đặc, thơm và nhiều dưỡng chất. Đối với sinh thường thì không cần lo ngại khi ăn vú sữa nhưng khi sinh mổ có ăn được vú sữa không? Về vấn đề này thì bạn hoàn toàn yên tâm nhé, sinh mổ ăn vú sữa rất tốt cho mẹ lẫn bé.

Vú sữa được xem là loại quả “cực phẩm” vì trong vú sữa chứa nhiều protein, photpho, sắt giúp tăng cường hệ miễn dịch cho mẹ và bé. Canxi giúp bé ngăn ngừa được tình trạng còi xương, nguồn vitamin dồi dào tốt cho hệ thần kinh và giác mạc, chất béo tốt, axit malic ngăn chặn quá trình lão hoá, làm sáng da và căng mịn khiến mẹ không phải lo về vấn đề nhan sắc nữa.

Đu đủ

Do quá trình sinh mổ cơ thể người mẹ mất rất nhiều máu mà suy nhược, đu đủ là loại quả chứa nhiều chất sắt giúp tái tạo máu, tăng sức đề kháng, kích thích tuyến sữa và giúp sữa mẹ có thêm nhiều dưỡng chất. Sau sinh việc đi lại cực kỳ khó khăn khiến mẹ dễ gặp tình trạng khó tiêu, táo bón, ăn nhiều đu đủ giúp nhuận tràng, tốt cho đường tiêu hoá nhờ vào lượng chất xơ và vitamin có nhiều trong loại quả này.

Ăn đu đủ giúp mẹ lợi sữa bé phát triển khoẻ mạnh

Không những vậy, trong đu đủ còn có chất cenllulite giúp kiểm soát cân nặng cực kỳ hiệu quả, các khoáng chất và vitamin còn giúp cải thiện các vết thâm nám, khiến da trở nên mịn màng một cách tự nhiên. Hai enzym papain và chymopapain giúp hồi phục vết thương một cách nhanh chóng, làm giảm tình trạng viêm nhiễm.

Những loại quả nên tránh

Dưa hấu

Không thể phủ nhận dưa hấu là loại trái cây khoái khẩu của nhiều chị em với nhiều thành phần dưỡng chất và vitamin, cảm giác khi ăn vừa mát vừa ngọt nhất là để lạnh ăn càng ngon. Nhưng sinh mổ ăn dưa hấu được không?

Dưa hấu dễ khiến cho mẹ sinh mổ gặp vấn đề về tiêu hoá

Thực ra đối với những chất có lợi trong dưa hấu cực kỳ tốt cho cơ thể nhưng lại là một điều hết sức lưu ý với phụ nữ sau sinh cần thận trọng khi ăn dưa hấu, hoặc kiêng ăn trong một thời gian là điều tốt nhất. Bởi vì sau sinh cơ thể trở nên yếu hơn, sức đề kháng kém, dễ mắc vấn đề liên quan đến tiêu hoá, lạnh bụng, tiêu chảy và ảnh hưởng đến chất lượng sữa. Vì dưa hấu có tính hàn, dễ làm tỳ vị bị tổn thương rất không tốt. Vì thế dù có thèm dưa hấu nhưng mẹ không nên ăn loại quả này sau khi sinh là tốt nhất.

Những loại trái cây gây nóng sữa

Me, dâu da, mãng cầu... là những loại quả cũng nên tránh vì chất chua quá mức và có tinh nóng sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá của mẹ, gây khó tiêu, đau bụng, tiêu chảy... Chẳng những vậy còn khiến lượng sữa bị ít đi,chất lượng sữa bị giảm không tốt cho bé. Vì vậy khi ăn những loại quả này mẹ nên lưu ý và hạn chế tối đa.

Với những chia sẻ xoay quanh vấn đề sinh mổ ăn được trái cây gì? Hy vọng sẽ giúp bạn nắm được những loại quả nào tốt cho phụ nữ sau khi sinh mổ. Nhưng cũng cần lưu ý chỉ nên ăn với khẩu phần thích hợp hằng ngày, chọn những quả có nguồn gốc rõ ràng, rửa kỹ trước khi ăn. Và nên thay đổi đa dạng các loại trái cây để tránh nhàm chán và hạn chế việc nạp một chất quá nhiều vào cơ thể. Bên cạnh đó cần bổ sung các loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ song song với các loại trái cây.