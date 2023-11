Mang thai luôn là thời khắc thiêng liêng nhất để bước sang trang mới lên thiên chức làm mẹ, cũng là giai đoạn cực kỳ quan trọng cần phải lưu ý về mọi vấn đề từ việc sinh hoạt đến chế độ dinh dưỡng. Tuy nhiên với nhiều lý do không mong muốn, nhiều bà mẹ có nguy cơ sảy thai cao, đó là lý do mẹ cần nắm các kiến thức này ngay khi mang thai.

Hiểu và nắm vững tư thế nằm khi bị dọa sinh non sẽ giúp mẹ bầu yên tâm hơn và bảo vệ bé con phát triển tốt trong bụng mẹ. Bởi vì sao?

Doạ sinh non là hiện tượng thường xuất hiện ở những tuần đầu thai kỳ, lúc này trứng vừa mới thụ tinh chưa bám chắc chắn vào thành tử cung nên dễ có nguy cơ bị bong tróc dẫn đến sinh non.

Nếu tình trạng này kéo dài và mẹ bầu không có những cách hỗ trợ nghỉ ngơi kịp thời thì từ doạ sinh non đến việc sảy thai là rất cao.

Doạ sinh non là gì?

Nguyên nhân dọa sinh non do đâu?

Nguyên nhân dọa sinh non có thể do trước đó cơ thể người mẹ mắc các bệnh liên quan về nội khoa như: Cổ tử cung bị viêm nhiễm, tử cung bất thường dẫn đến tình trạng u cổ tử cung thậm chí là ung thư cổ tử cung.

Bên cạnh đó nguyên nhân dọa sinh non còn do những ngoại lực bên ngoài tác động lên cơ thể người mẹ như bị va đập, vấp ngã... làm ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng mẹ, dẫn đến tình trạng xuất huyết bong tróc nhau thai.

Nếu làm việc quá sức không được nghỉ ngơi đầy đủ, không bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết và khoa học cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị dọa sinh non.

Một nguyên nhân khác do nhiễm sắc thể của phôi thai bị bất thường khi trong quá trình thụ tinh có vấn đề sẽ dẫn đến sự đào thải tự nhiên nếu nghiêm trọng hơn sẽ gây ra sảy thai trước khi người mẹ phát hiện mình đã mang thai.

Khi mang vừa mới mang thai, cơ thể người mẹ có thể chưa thích ứng với sự có mặt của thai nhi vì thế sẽ xảy ra hiện tượng thành tử cung co bóp liên tục nhằm mục đích đẩy thai nhi ra ngoài, biểu hiện rõ thấy nhất chính là những cơn đau bụng xuất hiện, xuất hiện máu và dịch hồng chảy ra ở âm đạo người mẹ.

Nguyên nhân doạ sinh non là do đâu?

Ai có nguy cơ dọa sinh non?

Những tuần đầu tiên của thai kỳ được xem là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Nếu mẹ bầu không chú ý cẩn trọng trong tất cả thói quen sinh hoạt hằng ngày cũng như kiêng cữ việc ăn uống đúng cách đều dẫn đến nguy cơ dọa sinh non. Theo tạp chí y khoa Anh cho biết, có đến 20% mẹ bầu có nguy cơ bị dọa sinh non.

Những tư thế nằm khi bị dọa sinh non

Nếu mẹ bầu được bác sĩ chẩn đoán rằng bị động thai, dọa sinh non và được khuyên nghỉ ngơi nhiều thì tránh vận động mạnh là điều cần thiết. Tuy nhiên nằm tĩnh dưỡng nhưng không đúng cách cũng không giúp tình hình tốt hơn, ngược lại còn có khả năng gây sức ép lên thai nhi và tử cung. Vậy bị doạ sảy thai nên nằm như thế nào là đúng?

Hướng dẫn tư thế nằm đúng khi bị doạ sinh non

Tư thế nằm khi bị doạ sảy thai được các chuyên gia y tế khuyên và cũng theo kinh nghiệm của những mẹ bầu cho biết là tốt nhất chính là nằm yên trên giường, nghiêng mình về phía bên tay trái, theo đó chân trái duỗi thẳng một cách thoải mái nhất, chân phải co lên sao cho vừa tầm mà mẹ bầu cảm thấy dễ chịu nhất là ổn, đây là tư thế giúp giảm áp lực lên thai nhi và bảo vệ tốt cả mẹ lẫn bé.

Bên cạnh đó mẹ bầu muốn có tư thế nằm thoải mái hơn có thể sử dụng gối tựa đầu có chất liệu bông mềm mại để tránh áp lực lên vùng đầu và giảm tình trạng đau cổ. Dùng thêm nhiều gối ôm kê bao quanh người như sau: Sử dụng một cái gối ôm với kích thước vừa phải kê phía sau lưng làm điểm tựa để đỡ mỏi và giảm áp lực cho vùng lưng. Thêm một cái gối vừa phải đặt phía trước bụng, cuối cùng sử ta cần thêm một cái gối ôm nữa đặt giữa hai chân tạo khoảng cách, để chân phải gác lên nhằm giảm áp lực cho vùng xương chậu, với góc nằm nghiêng 30 độ được xem là dễ chịu nhất.

Vì sao khi dọa sinh non nằm nghiêng bên trái lại tốt?

Tư thế nằm khi dọa sảy được khuyên là nằm nghiêng bên trái thay vì bên phải vì nằm nghiêng bên trái sẽ tốt cho tim mạch, tuần hoàn máu tốt hơn. Cũng giúp quá trình lưu thông máu về dạ con một cách nhanh chóng, cung cấp dưỡng chất và khí oxi duy trì sự sống và phát triển cho thai nhi.

Tiếp đến, tư thế nằm khi bị dọa sinh non này còn giúp cổ tử cung của mẹ bầu sẽ không bị chèn ép. Giảm việc tạo ra sức ép đối với hệ thống tĩnh mạch và vận chuyển máu bơm ngược về tim từ đó giúp thể trạng thai nhi được ổn định hơn và giúp mẹ bầu cũng có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái hơn.

Lưu ý



Các lưu ý khi nằm dành cho bà bầu

Không thay đổi tư thế đột ngột, khi mẹ bầu muốn ngồi dậy hoặc co duỗi chân tay tránh nằm lâu một tư thế gây tê thì tuyệt đối không trở mình nhanh hoặc ngồi bật dậy mà nên thực hiện động tác một cách từ từ chậm rãi.

Nhiều mẹ bầu cảm thấy nằm nghiêng bên trái không thực sự thoải mái vì bình thường tư thế này vốn không quen thuộc. Tuy nhiên vì sự an toàn của bé cưng trong bụng không gì là không thể. Mẹ bầu cần lưu ý tuyệt đối không được nằm sấp dù cho đó có là thói quen đi chẳng nữa bởi vì tư thế này sẽ gây nên áp lực đè ép vào thai nhi, nằm lâu sẽ cản trở sự lưu thông máu, căng tức vùng ngực không tốt cho sức khoẻ cả mẹ lẫn bé.

Ngoài áp dụng tư thế nằm khi bị dọa sinh non, khi phải đi lại hoạt động mẹ cũng nên tránh những loại giày cao gót thay vào đó là các loại giày đế bằng êm chân, trang phục rộng rãi để vận động được thoải mái.

Tuân thủ những hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa và bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết. Cùng với đó mẹ bầu có thể tham khảo để kết hợp thêm bài thuốc dân gian từ củ gai tươi, lá ngải cứu và lá huyết dụ cũng có tác dụng tốt giúp an thai rất hiệu quả.

Dù bị dọa sinh non là một tình trạng báo động mẹ bầu nên cẩn trọng hơn. Tuy nhiên điều này cũng có thể kiểm soát tốt nếu mẹ bầu tuân thủ chế độ dinh dưỡng nghỉ ngơi phù hợp. Điều quan trọng nhất là luôn giữa tinh thần thoải mái nhất, tránh những suy nghĩ tiêu cực sẽ giúp “cuộc chiến đấu” của mẹ và con thêm sức mạnh và đẩy lùi nguy cơ sảy thai.

Thực hiện đúng tư thế nằm để cùng con yêu hạn chế nguy cơ sinh non nhé!

Từ việc dọa sinh non đến việc mất đứa con yêu của mình là một ranh giới vô cùng mỏng manh, chỉ cần sơ sẩy sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, nhưng ngược lại nếu mẹ bầu biết cách chủ động bảo vệ bản thân, chú ý an toàn bên cạnh đó bổ sung các chất dinh dưỡng, tránh làm việc quá sức và áp dụng tư thế nằm khi bị dọa sinh non đúng cách sẽ giúp hạn chế nguy cơ sảy thai giúp bé vẫn phát triển tốt trong bụng mẹ.